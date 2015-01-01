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वाराणसी में हत्या:लमही सब्जी मंडी के पीछे युवक की मिली लाश; परिजनों ने किया हंगामा, SSP और DM को बुलाने की मांग पर अड़े

वाराणसी18 मिनट पहले
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परिजनों ने शव को ले जाने से रोका और आलाधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे।
  • शुरुआती जांच में जमीन विवाद की बात आई सामने, पुलिस ने कहा- पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
  • अर्धनग्न हालत में शव मिलने के बाद पुलिस सभी बिंदुओं पर कर रही जांच, मौके पर डॉग स्क्वॉयड भी मौजूद

लालपुर-पांडेयपुर थाना क्षेत्र लालपुर चौकी अंतर्गत लमही सब्जी मंडी के पीछे शुक्रवार सुबह लोगों ने एक युवक का शव देखा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस काफी देर तक शिनाख्त में लगी रही। थोड़ी देर बाद लोगों ने शव की पहचान गोइठहा निवासी राजकुमार राजभर के रूप में की। जानकारी के बाद मृतक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहा तो परिजन ने शव को ले जाने से रोक दिया। उनकी मांग है कि एसएसपी और डीएम को मौके पर बुलाया जाए।

जमीनी विवाद में हत्या की बात सामने आयी

मौके पर सीओ कैट अभिमन्यु मांगलिक, डॉग स्क्वॉयड समेत कई थानों की फोर्स पहुंची है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला जमीनी विवाद का सामने आ रहा है। राजकुमार गुरुवार शाम किसके साथ निकला था। इसकी जांच की जा रही है। चेहरे पर चोट के निशान है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी। शादीशुदा राजकुमार राजभर का शव अर्धनग्न हालत में मिलने से पुलिस सभी बिंदुओं पर भी जांच कर रही है।

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