UP ने जीती आल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट ऋृंखला:BHU में मैच देखकर मधुर भंडारकर बोले- हम बनाते हैं रील के हीरो; रीयल तो ये होनहार खिलाड़ी हैं

Filmmaker Madhur Bhandarkar At Varanasi's BHU Said We Make Heroes Of Reel; Real They Are Promising Players

UP ने जीती आल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट ऋृंखला: BHU में मैच देखकर मधुर भंडारकर बोले- हम बनाते हैं रील के हीरो; रीयल तो ये होनहार खिलाड़ी हैं

वाराणसी



वाराणसी के IIT-BHU स्थित टेक्नोलॉजी ग्राउंड में मैच के बाद फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर, उनके दायें अर्चक श्रीकांत और बाएं प्रो. चंद्रमौली उपाध्याय।

वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में आज आल इंडिया (अटल-अजीत मेमोरियल) दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट में फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने शिरकत की। IIT ग्राउंड पर क्रिकेट मैच का लुत्फ उठा रहे भंडारकर ने कहा कि हम लोग फिल्मों में रील के हीरो बनाते हैं। वहीं रीयल हीरो तो हमारे यह दिव्यांग खिलाड़ी हैं जो संघर्ष करते हुए भी जीत का जज्बा रखते हैं। जब भी मौका मिलेगा वाराणसी में ऐसे कार्यक्रम में आने का प्रयास करूंगा। इस दौरान मनोज मधुर भंडारकर के साथ श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक श्रीकांत मिश्रा और वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य प्रो. चंद्रमौली उपाध्याय भी मौजूद थे।

IIT-BHU के टेक्नोलॉजी ग्राउंड में दिव्यांग क्रिकेट सीरीज जीतने के बाद UP के खिलाड़ी और आयोजक मंडल।

सोनू बने मैन ऑफ द मैच और सीरीज

दिव्यांगों के T-20 अटल-अजीत मेमोरियल नेशनल दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन 1 लीग और 1 फाइनल मैच खेला गया। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के बीच मैच में UP ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 70 रन बनाए। वहीं, टीम से राहुल ने सबसे अधिक 30 रन बनाया। जवाब में उतरी उड़ीसा की टीम ने 9.1 ओवर में 8 विकेट से जीत दर्ज किया। उड़ीसा के राजेश ने 2 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट लिए। उड़ीसा की टीम से बलराम बस्तिया ने 25 बॉल खेलकर 35 रन बनाया। उन्हें ही मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। वहीं फाइनल मैच भी इन्हीं दोनों टीमों के बीच खेला गया, जिसमें UP ने जीत दर्ज की। उड़ीसा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 89 रन का लक्ष्य दिया। उड़ीसा की ओर से सबसे अधिक रन भरत पांडया ने 43 बाल खेलकर 29 रन बनाया। UP ने फाइनल मैच 13.5 ओवर में 1 विकेट गंवाकर जीत लिया। उत्तर प्रदेश की ओर से शानदार बैटिंग करते हुए सोनू ने 7 चौके की मदद से अर्धशतक ठोका। सोनू को मैच का मैन ऑफ द मैच और मैन आफ सीरीज दोनों घोषित किया गया। UP टीम के बॉलर अवनीश ने 4 ओवर में 7 रन खर्च करके 2 विकेट लिया। इस दौरान स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था। इस दौरान दिव्यांग खिलाड़ियों के जोश, करतब, जज्बे और हौसले को देखकर लोगों ने खूब उत्साहवर्धन किया। चौके, छक्के और कैच पकड़े जाने पर तालियों की गड़गड़ाहट से मैदान गूंज उठा।

खिलाड़ियों को मिले जी भर के गिफ्ट

विजेता, उपविजेता और रनर टीम गुजरात के खिलाड़ियों को फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने ट्राॅफी और चेक देकर सम्मानित किया। रनर टीम को देवा मेंटल हेल्थ वाराणसी और नई सुबह संस्था की ओर से चेक दिया गया। डॉ. पंखुड़ी जैन ने मैच में शामिल सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर से गिफ्ट दिया। मैच में राजेश यादव और राजकुमार यादव ने अंपायरिंग की। वहीं कमेंट्री धनंजय यादव और स्कोरिंग का काम कृष्णा यादव ने किया। मुख्य अतिथि पूर्व आयुक्त दिव्यांगजन कमलेश पांडेय ने कहा कि कोई भी दिव्यांग नहीं है। यदि वे दिव्यांग हैं तो सभी दिव्यांग हैं, क्योंकि हर कोई किसी न किसी संसाधन का सहारा लेता ही है।

फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर का सम्मान करते आयोजक मंडल के अधिकारी।

प्रो. चंद्रमौली बोले- दिव्यांग और ईश्वर की सेवा एकसमान

समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय ने कहा कि दिव्यांगजनों की सेवा करना ईश्वर सेवा करने के समान है। हम सभी का यह दायित्व है कि दिव्यांग जनों को उचित अवसर उपलब्ध कराएं। उत्तर प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के महासचिव डॉ. उत्तम ओझा बोले कि जल्द ही भारत के सभी राज्यों की टीम को बुलाकर वाराणसी में मैच कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. संजय चौरसिया ने कहां कि उत्तर प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग क्रिकेटर और अन्य खिलाड़ियों को अवसर उपलब्ध कराने का काम जारी रखेगा।

खास तौर पर आए मेहमान

समापन समारोह में प्रो कौशल किशोर मिश्र, CISF कमांडेंट अजय कुमार, टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट के निदेशक आरपी जयसवार, महाराष्ट्र BJP प्रवक्ता डॉ. रीता, अशोक चौरसिया, प्रो मंगला कपूर, सजीज जोसेफ, IIT-मुंबई से प्रो अमरीश आईआईटी मुंबई और डॉ. मनोज तिवारी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।