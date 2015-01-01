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दुस्साहसिक वारदात:वाराणसी में पुरानी रंजिश के चलते युवक की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या, वारदात को अंजाम देने वाला निकला पड़ोसी फरार

वाराणसी33 मिनट पहले
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पिछले एक हफ्ते में तीसरी हत्या हुई है। पहले घड़ी व्यवसायी श्याम बिहारी मिश्र फिर हॉस्टल केयर टेकर विशाल कुमार और आज शाहिद की हत्या।  
  • एक हफ्ते के अंदर काशी में तीसरी हत्या
  • घटना स्थल पर सीओ, एसएसपी समेत कई थानों की फोर्स पहुंची

लालपुर पांडेयपुर थाना क्षेत्र के छोटा लालपुर स्थित मस्जिद के पास शनिवार को पुरानी रंजिश के चलते शाहिद इकबाल को पड़ोसी जुगनू ने घर में घुसकर गोली मार दिया। जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गयी। घटना को अंजाम देने वाला बदमाश जुगनू मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी अमित पाठक, फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वॉयड की टीम जांच को पहुंची है। बताया जा रहा है कि शाहिद ने कुछ वर्षों पहले जुगनू के पिता की हत्या की थी।

परिजनों और पड़ोसियों से पुलिस पूछताछ कर रही है

सीओ अभिमन्यु मांगलिक ने बताया घटना कुछ देर पहले ही घटी है। दोनों का बैक ग्राउंड चेक किया जा रहा है। जुगनू का कुछ आपराधिक इतिहास भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी फरीद उर्फ जुगनू के पिता मजीद को दो दशक पूर्व मृतक शाहिद ने गोली मारी थी। शाहिद कुछ सोशल वर्क का काम करता था। सम्भवतः पुरानी रंजिश में आज सुबह घर पर बातचीत के दौरान हुए विवाद के बाद अचानक गोली चली होगी। जुगनू को बताया जा रहा है कि न्यायालय में आउट साइडर का काम करता था।

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