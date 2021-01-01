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मौसम का मिजाज:वाराणसी में बर्फीली हवाओं ने ठंड को बढ़ाया, तापमान पहुंचा 8.4 डिग्री सेल्सियस - लोग गंगा घाटों पर लुफ्त उठाते दिखे

वाराणसीएक घंटा पहले
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ठंड के बीच गंगा घाटों पर नौकायन और रेत पर आनंद उठाने के लिये तमाम परिवार के लोग भी पहुंच रहे है। - Dainik Bhaskar
ठंड के बीच गंगा घाटों पर नौकायन और रेत पर आनंद उठाने के लिये तमाम परिवार के लोग भी पहुंच रहे है।
  • कोल्ड फ्रंट की वजह से आने वाले तीन दिनों में ठंड के बढ़ने के आसार

पश्चिम से आ रही बर्फीली हवाओं ने अचानक से ठंड को बढ़ा दिया है। अधिकतम तापमान 16.6 और न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। जानकरों का मानना है कि हवा की रफ्तार छह किमी प्रति घंटा करीब रहा होगा। रविवार को तापमान न्यूनतम 11.2 डिग्री सेल्सियस था। 29 जनवरी तक ठंड के बढ़ने के और आसार है।

हवाओं की वजह से गलन से राहत नही मिलेगी

मौसम वैज्ञानिक पूर्व प्रो एसएन पांडेय ने बताया पहाड़ियों पर हो रही बर्फबारी ने मौसम का मिजाज बदला है। जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोप तेजी से बढ़ा है। जिसकी वजह से पुर्वांचल और तमाम इलाकों में ठंड से अभी राहत नही मिलेगा।

वही काशी के गंगा घाटों पर लोग बजड़े को बुक कर गंगा में घूम कर ठंड का लुफ्त उठा रहे है। दवा व्यवसायी रितेश अग्रवाल ने बताया कि काशी के घाट पर ठंड में बजड़े और कोहरे में घूमने का अलग आनंद है। बजड़े पर चाय और रेत पर बच्चे खूब खेलते है।

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