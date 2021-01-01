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दुस्साहसिक वारदात:वाराणसी में नौ साल के मासूम का अपहरण, फिरौती के 50 हजार रुपये न मिलने पर उतारा मौत के घाट

वाराणसी2 घंटे पहले
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मृतक विशाल की फाइल फोटो।  - Dainik Bhaskar
मृतक विशाल की फाइल फोटो। 
  • 29 जनवरी को बच्चे का अपहरण किया गया था
  • चिठ्ठी घर मे फेंक कर 50 हजार रुपये फिरौती मांगी गयी थी

सारनाथ थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर निवासी मंजय कुमार के नौ साल के बेटे विशाल की लाश सोमवार को खेत मे मिली। 50 हजार रुपये की फिरौती न मिलने पर अपहरणकर्ता ने वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस, क्राइम ब्रांच फोरेंसिक टीम और SSP अमित पाठक खुद जांच करने पहुंचे।

एक घंटे में पैसा दे देना नही तो मौत के घाट उतार देंगे

29 जनवरी को मृतक विशाल वैष्णो नगर किसी काम से गया था। वहां से वो रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। जिसके बाद मजदूरी का कार्य करने वाले मंजय कुमार के घर चिठ्ठी फेंक कर 50 हजार रुपये फिरौती मांगी गयी। चिठ्ठी में लिखा था कि विशाल को लेकर चौबेपुर की ओर जा रहा हूं।

घटना की जानकारी मिलते ही SSP अमित पाठक, फोरेंसिक टीम, क्राइम ब्रांच पहुंची जांच करने।
घटना की जानकारी मिलते ही SSP अमित पाठक, फोरेंसिक टीम, क्राइम ब्रांच पहुंची जांच करने।

परिजनों ने चिठ्ठी की सूचना सारनाथ पुलिस को दे दिया था। पुलिस की टीम इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही थी। थाना प्रभारी इंद्र भूषण यादव ने बताया हमारी टीम उसी दिन से अपहरण करने वालो को खोज रही थी। आज किसी बच्चे ने खेत मे विशाल का शव देख कर शोर मचाया।

फिरौती का पत्र।
फिरौती का पत्र।
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