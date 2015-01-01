पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Uttar pradesh
  • Varanasi
  • Police Arrested A Thug Who Cheated In The Name Of Army Recruitment In Varanasi, Fraudulently Cheating Lakhs Of People By Giving Fake Appointment Letters

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सेना में भर्ती के नाम पर ठगी:वाराणसी में सेना में भर्ती के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार, फर्जी नियुक्ति पत्र देकर कई लोगों को बनाया शिकार

13 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
आरोपी सुनियोजित तरीके से अभ्यर्थियों के पास काल लेटर और नियुक्ति पत्र भी भेजता था।
  • बलिया निवासी मुख्य साथी मनी भूषण पांडेय घर से कई दिनों से फरार
  • गया के दीपक कुमार ने कुछ दिनों पहले पुलिस से की थी शिकायत

वाराणसी के सिगरा थाने में कुछ दिनों पहले गया(बिहार) निवासी दीपक कुमार ने लल्लन सिंह यादव के खिलाफ सेना में भर्ती कराने को लेकर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। जिसको लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी लल्लन सिंह यादव को गुरुवार को लहुराबीर चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी ने आज इसका खुलासा किया।

आरोपी के पास से सेना संबंधित कई फर्जी दस्तावेज बरामद

एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि गया निवासी दीपक कुमार से पहाड़िया निवासी आरोपी लल्लन सिंह ने 28 लाख 50 हजार रुपये सेना भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी किये थे। इसको लेकर हमारी टीम कई दिनों से लगी थी। कल पकड़े जाने के बाद इसने कई राज उगले हैं। जिसकी जांच की जा रही है। आरोपी बलिया निवासी साथी मनी भूषण के जरिये अभ्यर्थियों को फासता था। फर्जी काल लेटर और नियुक्ति पत्र भेजकर बेवकूफ बनाता था। जो अभ्यर्थी कही सेना भर्ती में शामिल होता था, वही इसके निशाने पर होता था।

सिगरा थाने में इसके खिलाफ 419, 420, 467, 468, 471, 406 और 506 आईपीसी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। वाराणसी पुलिस और खुफिया एजेंसियों इस गिरोह से जुड़े अन्य नेटवर्क को भी तलाश रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअर्जुन रामपाल से NCB ऑफिस में पूछताछ जारी, उनके दोस्त को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया - महाराष्ट्र - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें