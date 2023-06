Hindi News

Registration Will Continue Till July 16 In BHU Of Varanasi; Apply On This Link

BHU के PG कोर्स में एडमिशन प्रक्रिया शुरू: 16 जुलाई तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन जमा करनी होगी फीस

वाराणसी 6 मिनट पहले



ये तस्वीर काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) की है।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन पोर्टल खुल गया है। CUET 2023 एग्जाम में क्वालिफाइड अभ्यर्थी http://WWW.BHUONLINE.IN पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज शाम 7 बजे से प्रवेश प्रक्रिया और रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई। रजिस्ट्रेशन 16 जुलाई तक चलेगा। इस पोर्टल पर फीस जमा करनी होगी। तभी रजिस्ट्रेशन माना जाएगा।

यहां समझिए पूरी प्रक्रिया...

BHU के प्रवेश पोर्टल http://bhuonline.in पर “Post Graduate Programme (PET)” पर जाकर “Click for Registration” लिंक पर क्लिक करना होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म भरने से पहले वेब पोर्टल पर उपलब्ध BHU PG सूचना बुलेटिन 2023 को ध्यान से पढ़ लें। यहां पर मौजूद सभी आवश्यक विवरणों की जांच कर लें।

आवेदकों के लिए ‘How to Register for Admission in BHU’ (बीएचयू में प्रवेश के लिए पंजीकरण कैसे करें') शीर्षक से एक हेल्प फाइल भी प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। आवेदकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन प्रॉसेज 16 जुलाई 2023, को रात 11.59 बजे तक खुला रहेगा। BHU में PG के शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। NTA द्वारा आयोजित CUET एग्जाम में शामिल हुए अभ्यर्थी ही यहां पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।