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कोरोना टीकाकरण की रफ्तार धीमी:वाराणसी में अब तक 7,706 स्वास्थ्यकर्मियों को ही लगा टीका, पांच फरवरी तक 18,000 लोगों को लगाने का है लक्ष्य

वाराणसी43 मिनट पहले
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16 जनवरी को सबसे अधिक 65 प्रतिशत लोगो को टीका लगा था। सबसे कम 28 जनवरी को 53.08 प्रतिशत टीकाकरण हुआ था। - Dainik Bhaskar
16 जनवरी को सबसे अधिक 65 प्रतिशत लोगो को टीका लगा था। सबसे कम 28 जनवरी को 53.08 प्रतिशत टीकाकरण हुआ था।

वाराणसी में कोरोना टीकाकरण का ग्राफ अभी काफी कम है। 29 जनवरी तक चयनित 13,253 स्वास्थ्य कर्मियों मे केवल 7,706 लोगों को ही टीका लग पाया है। पहले चरण के लक्ष्य में 18 हजार लोगों को टीका लगना है। अब 4 और 5 फरवरी को अगला टीका लगना है। अधिकारियों का मानना है कि लोगों में रुचि थोड़ी कम दिखाई पड़ रही है। कोरोना के सामान्य होने की वजह से बहुत लोग सेंटर तक नहीं आ रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग और कई सामाजिक संगठन भी अभियान चला रहे

घटते ग्राफ को देखते हुए DM कौशल राज शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि शत प्रतिशत टीकाकरण को फोकस करें। योजनाबद्ध तरीके से कार्य को आगे बढ़ाएं। लोगों का रुझान कैसे बढ़े, इस पर काम करें। CMO कम प्रतिशत वाले केंद्रों से फीडबैक लें जिनको टीका लग गया है, वे लोग भी आगे आकर दूसरों को जागरूक करें।

PM मोदी दो बार कोरोना योद्धाओं से VC के जरिये जुड़े

टीकाकरण को लेकर PM मोदी खुद दो बार संसदीय क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं से रूबरू हो चुके हैं। इसके बावजूद 16 जनवरी को 65.5 प्रतिशत, 22 जनवरी को 58.31 प्रतिशत, 28 जनवरी को 53.82 प्रतिशत और 29 जनवरी को 62.31 प्रतिशत लोगों को ही टीका लग पाया। 4 और 5 फरवरी की सूची तैयार कर मंगलवार शाम तक सभी को सूचित किया जाएगा।

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