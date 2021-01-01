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परिवार में लौटी खुशियां:बिहार के नालंदा से तीन महीने पहले लापता इंटर का छात्र वाराणसी में मिला, घरेलू विवाद में घर से भागा था

वाराणसीएक घंटा पहले
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नालंदा पुलिस को उसका लोकेशन कई दिनों से वाराणसी में मिल रहा था। - Dainik Bhaskar
नालंदा पुलिस को उसका लोकेशन कई दिनों से वाराणसी में मिल रहा था।
  • युवक पिछले काफी दिनों से रोडवेज इलाके में छिपकर रह रहा था
  • पूर्वांचल के दूसरों जिलों में भी काफी दिनों तक घूमता रहा

नालंदा और वाराणसी पुलिस ने तीन महीने से लापता नाबालिक युवक जय कुमार को गुरुवार को रोडवेज क्षेत्र से बरामद कर लिया। नालंदा पुलिस मामले में अपहरण का केस दर्ज कर जांच कर रही थी। वाराणसी में युवक का लोकेशन मिलने के बाद रोडवेज चौकी इंचार्ज मिर्जा रिजवान बेग से संपर्क किया। आज युवक को विनायक प्लाजा के पास से पकड़ लिया।

युवक किसी युवती के चक्कर मे घर से भागा था

रोडवेज चौकी इंचार्ज मिर्जा रिजवान बेग ने बताया कि युवक जय कुमार का किसी युवती से चक्कर था। परिजनों के विरोध करने पर घर से पैसा लेकर भाग गया। पूर्वांचल के कई जिलों में ठिकाना बदलते हुए काशी आ गया। पैसे खत्म होने पर कुछ दिनों तक दुकान पर काम भी किया। मोबाइल से किसी युवती से बात करने के बाद बंद कर देता था। लोकेशन ट्रैक किया गया तो आज बरामद कर लिया गया।

पिता लक्ष्मी शर्मा ने बताया कि हम लोगो को अपहरण की आशंका थी। इंटर में पढ़ता है। घर से ट्यूशन पढ़ने निकला था और गायब हो गया। आज हमारे परिवार में खुशियां फिर से लौट आयी है। मेरी परचून की दुकान है। कुछ बातो को लेकर घर पर विवाद किया था। हम लोग समझ नहीं पाये इतना बड़ा कदम उठा लेगा।

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