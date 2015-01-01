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जमीन के झगड़े में दो गुटों में झगड़ा:गाजीपुर में महिलाओं को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार

गाजीपुर36 मिनट पहले
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यह फोटो गाजीपुर की है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर के दर्ज किया है।
  • मरदह थाना क्षेत्र के रायपुर बाघपुर गांव का मामला, पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जमीन के विवाद में दो गुटों के बीच शुक्रवार सुबह हुई मारपीट का वीडियो सामने आया है। मारपीट के दौरान महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

यह मामला मरदह थाना क्षेत्र के रायपुर बाघपुर गांव का है। जहां दो पक्षों के बीच जमीन संबंधी विवाद चल रहा है। शुक्रवार को जमीन पर कब्जे को लेकर दोनों गुट एक दूसरे के सामने आ गए। कहासुनी का मामला इस कदर बढ़ा कि लोगों ने लाठी-डंडों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों ने दूसरे पक्ष को दौड़ा-दौड़ाकर जमकर पीटा। मारपीट के दौरान दबंगों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। मौके पर मौजूद महिलाओं को भी लाठी डंडों से जमकर पीटा गया। मारपीट में 9 लोग घायल हो गए।

एसपी ओपी सिंह ने बताया कि मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायलों का इलाज व मेडिकोलीगल करवाया गया है। पुलिस मामले में विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है।

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