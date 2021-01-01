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वाराणसी:WWE रेसलर रिंकू सिंह ने श्रीकाशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव दरबार मे टेका मत्था, फैंस के साथ खूब खिचवाई सेल्फी

वाराणसी21 मिनट पहले
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WWE में जीत के बाद रिंकू बाबा का दर्शन पूजन करने आये थे।  - Dainik Bhaskar
WWE में जीत के बाद रिंकू बाबा का दर्शन पूजन करने आये थे। 
  • रिंकू की टीम ने पिछले दिनों फाइनल जीती थी
  • भदोही के होलपुर गांव के रहने वाले है रिंकू सिंह

WWE की रेसलर रिंकू सिंह बुधवार शाम को अचानक बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दरबार पहुंचे। फैंस उनको देखते ही पीछे भागने लगे। रिंकू सिंह भी दर्शन पूजन करने के बाद लोगो संग खूब सेल्फी खिचवाई। लोगो को यही बताया मेहनत कभी बेकार नही जाती। भारत हमारे हृदय में बसता है। देश का नाम विदेशों में करना फक्र की बात होती है।

रिंकू ने काल भैरव दरबार मे पहना काला धागा

रिंकू ने बताया WWE दुनियां का चर्चित खेल है। फाइनल मुकाबले में रिंकू सिंह, ड्रीयू माइकेल टायर और सौरव गुर्जर की टीम इंडस शेर ने जिंदल महल, सुनील सिंह और समीर सिंह की टीम बॉलीवुड वायस को हरा दुनियां में नाम रोशन किया। रिंकू के जीवन पर द मिलियन डॉलर आर्म फिल्म भी बन चुकी है। रिंकू सिंह राजपूत ने बताया भगवान आशीर्वाद और शक्ति देते रहे भारत का नाम बुलंदियों पर पहुंचता रहूंगा।

रिंकू सिंह राजपूत की टीम ने WWE के तीन मैच खेले। तीनों में जीत मिली। 2008 से विदेश में हैं। उन्होंने अमेरिका के पैरट्स क्लब की तरफ से बेसबॉल के खिलाड़ी के रूप में कॅरियर की शुरुआत की थी। तीन साल पूर्व उन्होंने WWE की तरफ रुख किया और सफल खिलाड़ी बन गए।

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