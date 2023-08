Hindi News

Why Was The Temperature Of The Speaker Of The Legislative Assembly High? Watch Video

क्यों हुआ विधान सभा अध्यक्ष का पारा हाई? देखिए विडियो: महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार पर अधिकारी को फटकार, कौन है तुम्हारा ठेकेदार तुरंत हटाओ ?

देहरादून 32 मिनट पहले



अधिकारी को फटकार लगते विधान सभा अध्यक्ष का वीडियो

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी एक बार फिर अधिकारी पर नाराज हो गई, पेयजल विभाग के एक अधिकारी की रितु खंडूरी ने जमकर फटकार लगा दी, दरअसल मामला कोटद्वार विधानसभा से जुड़ा हुआ है जहां रितु खंडूरी अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुन रही थी, इसी बीच कुछ महिलाएं उनके पास पानी की समस्या लेकर पहुंच गई उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को बताया कि उनके क्षेत्र में पानी की बहुत दिक्कत है और जब भी समस्या लेकर अधिकारियों से मिलने जाती हैं तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है बस ये बात सुनकर विधानसभा अध्यक्ष नाराज हो गई और उन्होंने तुरंत अधिकारी को फोन लगा दिया और जमकर फटकार लगा दी, और कह दिया कि पानी की समस्या का तुरंत समाधान होना चाहिए और जो भी तुम्हारा ठेकेदार पानी सप्लाई में दिक्कत पैदा कर रहा है उसको तुरंत हटाओ।

ये हुई अधिकारी से बात

ऋतु खंडूरी ने पेयजल के अधिकारी को फोन लगाया

और कहा कि आपके देवरामपुर से कुछ लोग आए है मेरे यहा,

इनके पानी का क्या इश्यू भाई

आपका कौन ठेकेदार है जो बार-बार बॉल खोलता है और बंद करता है

कौन कुकरेती है?

आप के दफ्तर में हमारी महिलाएं पहुंच रही हैं और उनके साथ आपके अधिकारी अभद्र व्यवहार कर रहे हैं,

कौन है ये आपकी महिला जेई और एई अधिकारी

ये अभद्र व्यवहार कैसे हो रहा है? जनता के साथ

एई और जेई की शिकायत ऊपर तक होगी और सस्पेंड होने पर रोएंगी ये

और दूसरा पानी का शॉट आउट कीजिए,12:00 से 12:30 के तक, और यदि बाल नहीं खुल रहा है, तो उसकी ठेकेदारी कीजिए अभी खत्म तुरंत, और किसी दूसरे आदमी को काम पर लगाइए,

टाइम देखते हुए मुझे 1 घंटे के अंदर मिस्टर उपाध्याय I want to report, 10:30 on my table

अभी आएगा एई और पार्षद,, देखकर आएगा कि क्या सिचुएशन है 10:30 बजे मैं आपको कॉल करूंगी।

पहले भी हुआ था वीडियो वायरल

इससे पहले भी कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में मालन नदी पर बना पुल गिर जाने से रितु खंडूरी बहुत नाराज हुई थी और उन्होंने आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा को फोन पर ही खूप खरी खोटी सुना दी थी उनका यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था और आज अधिकारी को फटकार लगाते हुए उनका यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वीडियो आज सुबह का है जब विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी कोटद्वार निंभुचौड स्थित आवास पर लोगों की समस्याएं सुन रही थी,इसी दौरान शिवराजपुर वार्ड 32 की जनता ने वार्ड में हो रही पेयजल की समस्या की जानकारी अध्यक्ष को दी और बताया कि जब अधिकारियों से शिकायत की जाती है तो उनके द्वारा महिलाओं के साथ अमर्यादित व्यवहार किया जाता है,