Hindi News

Madhurima

With The Changing Dictionary Of Youth, Know The Right Time And Right Amount To Drink Green Tea

बदलाव-सेहत: युवाओं के बदलते शब्दकोश के साथ ही जानिए ग्रीन टी पीने का सही समय और सही मात्रा

कार्तिक राजवंशी, डॉ. अनुजा गौर, आहार विशेषज्ञ, आकाश हेल्थकेयर एक घंटा पहले



कॉपी लिंक

लघुरूप उपयोग में बरतें सावधानी

समय के साथ अब युवाओं का शब्दकोश भी बदल गया है। ख़ासतौर से अंग्रेज़ी का, जिसमें लंबे वाक्यों को शॉर्टफॉम में बोला और लिखा जाने लगा है। ये बेशक नई पीढ़ी को मज़ेदार लगता है लेकिन माता-पिता या बड़ों के लिए इन्हें समझना ज़रा मुश्किल हो जाता है। कई बार इस तरह की लिखावट के कारण ग़लतफहमी भी हो जाती है। अगर आप भी इनका इस्तेमाल करते हैं तो ज़रा संभलकर करें।  थोड़े में छुपा विस्तार युवाओं में इस समय शॉर्टफॉम्स का ट्रेंड बढ़ा है। जैसे आजकल बाय द वे (BY THE WAY) को पूरा लिखने की बजाय BTW बोलते हैं। इसी तरह टॉक टू यू लेटर (TALK TO YOU LATER) को TTYL लिखते हैं। इस तरह की लिखावट का इस्तेमाल अधिकतर सोशल मीडिया पर किया जाता है। इसके साथ ही युवाओं का मानना होता है कि इससे समय बचता है।  चिंता का विषय इस तरह का शब्दकोश चलन में तो है लेकिन ये स्पेलिंग लिखना भुला रहा है। इस कारण युवा पूरी स्पेलिंग लिखने में कई बार ग़लतियां कर देते हैं। सामान्य वर्तनियां लिखते समय भी वो असमंजस में रहते हैं। इसलिए अगर आप इस मुश्किल से बचना चाहते हैं तो कोशिश करें कि कभी-कभी पूरी स्पेलिंग भी लिखें।  ग़लतफहमी बढ़ना इस तरह की भाषा के कारण कई बार ग़लतफहमी भी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर LOL(LAUGH OUT LOUD) लिखने का मतलब युवा हंसी दर्शाने के लिए करते हैं। वहीं इसका अर्थ LOL (LOTS OF LOVE) भी होता है। कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। गंभीर चर्चा कर रहे हों तो इस तरह के शब्दों को लिखने से बचें और पूरे वाक्यों का प्रयोग करें।

ग्रीन टी के लाभ अनेक!

ग्रीन टी अनऑक्सीडाइज़्ड पत्तियों से बनाई जाती है। ग्रीन टी अन्य चाय के मुक़ाबले सबसे कम प्रोसेस्ड की जाती है। कम प्रोसेस्ड होने के कारण इसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिनसे फैट कम होता है, कैंसर से बचने में मदद मिलती है और हृदय रोगों का ख़तरा भी कम हो जाता है। जानिए इसके लाभ विस्तार से। —फैट कम करने में मददगार ग्रीन टी फैट जलाने की प्रक्रिया में तेज़ी लाकर और मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाकर वज़न कम करने में सहायक होती है। वसा कोशिकाओं से फैटी एसिड जुटाकर उन्हें ऊर्जा के रूप में उपलब्ध कराती है। —कैंसर से लड़ने की क्षमता कोशिकाओं के अनियंत्रित विकास से कैंसर का ख़तरा होता है और ग्रीन टी शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स का सबसे समृद्ध स्रोत है, जो इन अनियंत्रित कोशिकाओं को शरीर से हटाती है। ग्रीन टी को लेकर कई शोध हुए हैं जिसमें यह पता चला है कि ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट और कोलोरेक्टल कैंसर से लड़ने में ग्रीन टी सहायक होती है। —मस्तिष्क कार्य में सुधार ग्रीन टी में मस्तिष्क को सुचारू रूप से चलाने का गुण शामिल होता है। इसमें मौजूद कैफ़ीन एक उत्तेजक के रुप में काम करता है जो मस्तिष्क कार्य के कई पहलुओं में सहायक होता है। यह मूड को तरोताज़ा रखता है। याद्दाश्त को भी तेज़ करता है। —कोलेस्ट्रॉल लेवल में सुधार ग्रीन टी इंसुलिन सेंसटिविटी में सुधार करती है और ब्लड शुगर के लेवल को कम करती है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर में भी सुधार करती है जो टाइप 2 डायबिटीज़ और हृदय रोगों को रोकने में सहायक हो सकती है।

सेवन कब करें?

ग्रीन टी का कोई समय निश्चित नहीं किया गया है। वैसे इसे दिन में कभी भी लिया जा सकता है। अगर आप वज़न घटाने के लिए ग्रीन टी का सेवन कर रहे हैं तो इसे भोजन के बाद पी सकते हैं।

कितनी मात्रा में करें सेवन

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बहुत ज़्यादा ग्रीन टी का सेवन नुकसानदायक हो सकता है और यह आपके लीवर को डैमेज कर सकता है। इसलिए एक दिन में दो सामान्य कप से ज़्यादा ग्रीन टी न पिएं। इसके अलावा खाली पेट ग्रीन टी पीने की सलाह नहीं दी जाती है। इसे पीने से पहले कुछ नट्स या स्नैक्स आदि लें।