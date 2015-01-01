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अलहदा अक्षय:फ़िल्म वाले नेपोटिज़्म को बढ़ावा दे ही नहीं सकते, क्योंकि दर्शक उन्हें नकारने को आज़ाद हैं

चण्डीदत्त शुक्लएक घंटा पहले
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  • अक्षय खन्ना ने धीरे-धीरे अपनी लगन, प्रतिभा और मेहनत से ख़ुद को स्थापित कर लिया है

अदेवनागरी में उनके नाम के हिज्जे स्पष्ट और प्रचलित तरीक़े से लिखे जाते हैं- अक्षय खन्ना, लेकिन अंग्रेज़ी में Akshay की जगह वर्तनी हो जाती है- Akshaye : ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए कि अक्षय कुमार के नाम की स्पेलिंग से अक्षय खन्ना का नाम कुछ अलग हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विनोद खन्ना 70 और 80 के दशक के सुपरस्टार थे। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन भी उनकी लोकप्रियता से सकुचाए-चुप रहते। फ़िल्मों के जानकार अनुमान लगाते हैं कि विनोद खन्ना अगर आचार्य रजनीश यानी ओशो की शरण में नहीं चले जाते तो अमिताभ पर भारी पड़ते। बात 28 मार्च 1975 को जन्मे अक्षय की करते हैं। मानना होगा कि चिंतनप्रिय विनोद खन्ना ने अपने बेटे के नाम की अनूठी वर्तनी किन्हीं चलताऊ कारणों से तय नहीं की होगी।

अक्षय इस बात की पुष्टि कर चुके हैं- ‘ये स्पेलिंग मेरे एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट्स पर भी लिखी है। इसका ज्योतिष या अंक विज्ञान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम लोग इसमें यक़ीन नहीं करते।’ यूं उन्हें कोई गुरेज़ भी नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर अक्षय नाम की ऐसी स्पेलिंग किसी और व्यक्ति की है ही नहीं। अक्षय ने अपनी मां और पिता से कई बार ऐसा करने की वजह पूछी, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सम्भवतः विनोद खन्ना व उनकी पत्नी के पास इस प्रश्न पर विचार करने का समय नहीं रहा होगा।

शुरुआत ख़ास नहीं

पिता द्वारा निर्मित ‘हिमालय पुत्र’ से डेब्यू करने के बाद अक्षय को यूं तो फ़िल्मफ़ेयर अवाॅर्ड मिल चुका था, लेकिन ज़्यादातर दर्शकों ने उन्हें ‘एक और स्टार-सन’ से अधिक तवज्जो नहीं दी। दीगर बात है कि अक्षय खन्ना ने धीरे-धीरे अपनी लगन, प्रतिभा और मेहनत से ख़ुद को स्थापित कर लिया है। वे फ़्लॉप फ़िल्मों के सुपरस्टार साबित हुए। अक्षय नहीं मानते कि उन्हें स्टार-सन होने का लाभ मिला है। वे कहते हैं- ‘दर्शकों की सोच बदलती है, फ़िल्मकार उसे फ़ॉलो करते हैं। फ़िल्म वाले नेपोटिज़्म या इस तरह की किसी चीज़ को बढ़ावा दे ही नहीं सकते, क्योंकि दर्शक उन्हें नकारने को आज़ाद रहते हैं।

सीधी-सी बात है- दर्शक जो पसंद करेंगे, उसे ही फ़िल्मी दुनिया आगे बढ़ाएगी। ट्रेंड बदलने को भी इसी तरह समझा जा सकता है। क्या पहले ‘कबीर सिंह’ जैसी फ़िल्मों के बारे में विचार भी किया जा सकता था? लेकिन जबसे ये फ़िल्म आई है, दर्शकों की उत्सुकता बढ़ गई है। ज़ाहिर है कि आगे ऐसी फ़िल्में बनती रहेंगी। ऐसे में ये कहना कि डेविड धवन ने वरुण धवन को स्टार बना दिया है, ग़लत होगा। स्टार-सन जिस भी मुक़ाम तक पहुंचता है, वहां तक उसे दर्शक ही लेकर आते हैं। पॉलिटिक्स में भी यही होता है।’

अदृश्य पर मज़बूत दीवार

उम्र के तक़रीबन साढ़े चार दशक अकेले बिता चुके अक्षय का ‘सिंगल’ स्टेटस आश्चर्य में डाल देता है। इसलिए भी, क्योंकि वे सफल सितारा हैं और 5 फ़ीट 9 इंच लम्बे हैंडसम युवक हैं। सुनते हैं कि एक ज़माने में करिश्मा कपूर से उनके अंतरंग रिश्ते थे। दोनों की शादी होने की ख़बरें भी थीं, लेकिन इस सम्बंध के सामने करिश्मा की मां बबीता खड़ी हो गईं। वे नहीं चाहती थीं कि एक्टिंग कॅरियर की ऊंचाई पर मौजूद करिश्मा शादी कर अपनी अभिनय यात्रा पर विराम लगा दें। बाद में करिश्मा की शादी व्यवसायी संजय कपूर से हो गई। कुछ अरसा बीतने पर करिश्मा-संजय अलग भी हो गए। पर अक्षय खन्ना अब तक कुंवारे हैं। ये दीगर बात है कि वे इस बारे में बिल्कुल मुखर नहीं होते। अक्षय कहते हैं, ‘जैसे ही लोग मेरे निजी जीवन में झांकने की कोशिश करते हैं, मैं अपने इर्द-गिर्द एक अदृश्य पर मज़बूत दीवार खड़ी कर लेता हूं। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे प्राइवेट स्पेस में दाख़िल हो सकें।’

स्वाभाविक अभिनय संसार

अक्षय पिता विनोद खन्ना की एक बार फिर चर्चा करते हैं। उन्होंने चार दशक लम्बे कॅरियर में तक़रीबन 146 फ़िल्मों में काम किया और ख़ूब सफल रहे। इसके विपरीत, अक्षय का कॅरियर फिसलपिट्टी पर सरकने जैसा रहा। कभी ख़ूब सराहे गए तो कई बार पिछड़ गए। इस बारे में अक्षय बताते हैं, ‘मुझे काम से प्यार है और मैं उसमें पूरी रुचि लेता हूं। हालांकि मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि किरदार निभाते हुए स्वाभाविक दिखूं। भले मन में मुझे ख़ूब जूझना पड़ रहा हो, लेकिन परदे पर ये क़वायद बिल्कुल न दिखे।’

क्या ऐसा करने में बहुत दम लगाना पड़ता है, पूछने पर वे मुस्करा देते हैं- ‘मैं पहले ही बता चुका हूं कि मुझे एक अच्छा अभिनेता न समझा जाए। हां, नैचरल जिसे कह सकते हैं, मेरा अभिनय वैसा ही होता है। ज़रा सोचिए, मैं ख़ुद को तनाव में डालकर ऐसा अभिनय कैसे कर सकता हूं, जिससे दर्शकों को राहत मिले। फिसलना, उछलना मैं नहीं सोचता।’

अभिनेता-अभिनेत्रियों का ख़ूब समय ट्रेनिंग और वर्कशॉप में ख़र्च होता है पर अक्षय इस क़वायद से दूर ही रहते हैं। वे बताते हैं कि ट्रेनिंग लेने, योजनाएं बनाने में मेरी रुचि नहीं है। किसी का काम अच्छा लगे तो उससे इस बारे में बातें ज़रूर करता हूं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि फ़िल्म इंडस्ट्री की बहुत-सी चीज़ों के सम्बंध में मुझे पता तक नहीं होता। मेरी अपनी एक दुनिया है, जिसमें मैं ख़ुश और संतुष्ट हूं। अक्षय कई बार फ़िल्मों से लम्बे समय के लिए दूर रहे हैं। दोबारा लौटकर काम करना कितना मुश्किल होता है? क्या यह नए सिरे से साइकिल चलाने जैसा है? पूछने पर वे बताते हैं- हां, काफ़ी हद तक, लेकिन झिझक कुछ ही देर रहती है।

अच्छा लगता है सिनेमा

कोई फ़िल्म चुनते समय वे किन-किन चीज़ों पर ग़ौर करते हैं? अक्षय ने बड़ी ईमानदारी से बताया कि शुरुआत में हम सब स्वार्थी होकर सोचते हैं- कैसा किरदार होगा, फ़िल्म में कितना स्क्रीन स्पेस हमें मिलेगा आदि-इत्यादि, लेकिन धीरे-धीरे काम करने को ही एंजॉय करने लगते हैं। तब बात सिर्फ़ ‘मैं’ की नहीं रह जाती, बल्कि यहां तक पहुंच जाती है कि जिस फ़िल्म में काम कर रहे हैं, उसकी कहानी कैसी है, को-एक्टर्स कैसे हैं- कुल मिलाकर फ़िल्म दर्शकों पर कितना असर छोड़ रही है! एक एक्टर के तौर पर यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने किरदार में क्या नया जोड़ रहे हैं। लेखक ने तो स्क्रिप्ट काग़ज़ पर लिख ही दी है। अगर एक अभिनेता के रूप में हम कुछ भी ऐड नहीं करते तो उस फ़िल्म का हिस्सा बनने से कोई लाभ नहीं है।

ऊबे नहीं, काम में डूबे

सिनेमा में सक्रिय, क़ामयाब और विफल होने के नियमित क्रम के बावज़ूद अक्षय ऊबे नहीं हैं, बल्कि अपने काम में डूबे हुए हैं। अक्षय ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया कि हम सब तभी ख़ुश रह पाते हैं, जब अपने जीवन में संतोष की तलाश करते हैं, क्योंकि भटकाव का कोई अंत नहीं होता।

सबसे अलग चमकता तारा

यह तो तय है कि अक्षय बाक़ी सितारों की तरह सफलता की दौड़ में शामिल कभी नहीं रहे, लेकिन उनका तारा सबसे अलग, सबसे ख़ास चमक लिए नज़र आता रहा, ये उम्मीद जताते हुए कि मायानगरी में भी कुछ कलाकार अपने काम को लेकर बेहद गम्भीर हैं।

अक्षय कहते हैं एक्टिंग एक मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है कि कॉमेडी करना कठिन है और इंटेंस रोल में अभिनेता को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक एक्टर तब भी जी-जान लगा रहा होता है, जब आप उसे पर्दे पर हंसी-मज़ाक करते देखते हैं और उस समय भी जब वह किसी डेथ या रेप सीन में पूरी इंटेंसिटी के साथ मौजूद होता है।

अंतर्मुखी होने के पीछे पिता नहीं

सुपरस्टार पिता के एकाएक संन्यासी हो जाने और उनकी लार्जर देन लाइफ़ इमेज के सामने पहले ख़ुद को संतुलित करने और फिर स्वयं को स्थापित करने के झंझावात अक्षय के लिए कितने मुश्किल रहे होंगे, उसका अंदाज़ा वे ही लगा सकते हैं। बाक़ियों के लिए ये कोशिश बेमानी और व्यर्थ है, लेकिन अक्षय का जवाब चौंकाने वाला है- ‘मां ने मुझे भावनात्मक रूप से बहुत मज़बूत बनाया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पापा के घर में ना होने को मैंने मिस नहीं किया। ऐसा करने की मेरे पास कोई वजह ही नहीं थी।’ वे बात को विस्तार देते हैं, ‘तब मैं ख़ूब छोटा था। अपने पिता को गहराई के साथ याद करता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी भी उदास, असुरक्षित और डरा हुआ ख़ुद को महसूस किया। मेरे अंतर्मुखी होने के पीछे उनका घर छोड़ना किसी भी रूप में कारण नहीं है।’

बता दें, अक्षय का कोई आदर्श नहीं है, लेकिन पिता विनोद खन्ना जैसा बनने की उनकी इच्छा ज़रूर रही है। वे चाहते थे कि घर से निकलें तो फ़िल्म के सेट पर पहुंचें। शूटिंग करें और फिर घर लौट आएं।

‘मॉम’ की श्रीदेवी

श्रीदेवी जी के साथ ‘मॉम’ में काम किया और उनका उत्साह देखकर दंग रह गया। यह उनकी 300वीं फ़िल्म होने जा रही थी, लेकिन उन्हें देखकर नहीं लगा कि उनको अपने क़द और अनुभव का एहसास भी है। वे किसी न्यू कमर की तरह सीखने को उत्साहित रहतीं। हालांकि मेरी, नवाज़ और श्रीदेवी जी की ज़्यादा बातें करने की आदत नहीं थी, लेकिन हम सभी अपने-अपने किरदार को लेकर पूरी तरह गम्भीर थे। मैंने महसूस किया कि श्रीदेवी अपने हर दृश्य को पूरी तरह समझने का भरपूर प्रयास करतीं और जब कभी ज़रूरत पड़ती तो स्क्रिप्ट के अलावा निर्देशक और हमसे भी डिस्कशन किया करती थीं। एक अच्छा शॉट देने के बाद उनके चेहरे की ख़ुशी देखते ही बनती थी।

इसे यूं भी कह सकते हैं कि एक एक्टर अच्छा और बुरा काम एक जैसी शिद्दत के साथ सिल्वर स्क्रीन पर करता है। वह अपने किरदारों के साथ भेदभाव नहीं करता। वो कहते हैं, हो सकता है कि कुछ अभिनेता ख़ुद को एक्शन में अधिक सहज महसूस करते हों, लेकिन मैंने अब तक के करियर में ऐसा कोई विभाजन नहीं किया। मेरे लिए सभी किरदार प्यारे हैं और उतने ही मुश्किल भी।

सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अक्षय गुज़रे वक़्त को लेकर शिक़ायतें नहीं करते, क्योंकि वे मानते हैं कि इस तरह कुछ भी नहीं बदलता। अपने विचारों को वर्तमान पर केंद्रित रखने वाले अक्षय का फ़िलहाल पूरा ज़ोर इस पर है कि अच्छे निर्माताओं की फ़िल्मों को तरजीह दी जाए, क्योंकि फ़िल्म रिलीज़ करना फ़िल्म बनाने से अधिक मुश्किल है।

तीन रास्ते, फ़िल्म चौराहा

अक्षय के कॅरियर को मुख्यतः तीन चरणों में बांटा जा सकता है। पहला- बॉलीवुड में ब्रेक पाने के बाद का शुरुआती स्टारडम, ‘ताल’ जैसी फ़िल्में, फिर ‘बॉर्डर’ और ‘दिल चाहता है’ के रास्ते से गुज़रते हुए ‘मॉम’, ‘एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ और ‘सब कुशल मंगल है’ जैसे सिनेमा तक पहुंचना।

अक्षय की फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पर अधिक सफल नहीं रहीं, फिर भी ताज्जुब ही कर सकते हैं कि बतौर एक्टर उनका कॅरियर हिट रहा, क्योंकि उनकी अदाकारी को दर्शकों ने हमेशा पसंद किया। चाहे वे रोमांटिक भूमिका निभा रहे हों, विलेन बने हों, क़ानून की पेचीदगियां समझने वाले वकील रहे हों या फिर हंसगुल्ले छोड़ रहे हों। यही कारण है कि अक्षय का कॅरियर फ़्लॉप देने के बावजूद आगे बढ़ता रहा है। ‘हिमालय पुत्र’, ‘क़ुदरत’, ‘मोहब्बत’, ‘लव यू हमेशा’ सफल नहीं रहीं, लेकिन जे पी दत्ता निर्देशित ‘बॉर्डर’ ने अक्षय को हरदिलअज़ीज़ बना दिया। ढेरों को-एक्टर्स के बावजूद अक्षय उस फ़िल्म में अपनी छाप छोड़ने में क़ामयाब रहे।

इसके बाद ‘लावारिस’, ‘भाई-भाई’ और ‘डोली सजा के रखना’ ने उन्हें नाउम्मीद किया। हालांकि ऐश्वर्या राय के साथ ‘आ अब लौट चलें’ ने उन्हें एक बार फिर दर्शकों के प्रेम से सराबोर कर दिया। दोनों को ‘ताल’ में भी पसंद किया गया।

अचरज की बात नहीं कि ‘दिल चाहता है’ में अक्षय के किरदार की चर्चा अब भी होती है। यही आलम ‘गांधी माय फ़ादर’ के साथ रहा। इसमें गांधी जी के बेटे हरिलाल के रूप में उनकी ख़ूब सराहना हुई। इन सफलताओं के बावजूद अक्षय की कुछ फ़िल्में फ़्लॉप हो गईं और उसके बाद उन्होंने तक़रीबन चार साल के लिए सिनेमा जगत से किनारा कर लिया।

वे अलीबाग़ स्थित अपने फ़ॉर्म हाउस में वक़्त बिताने लगे। ‘गली गली में चोर है’ के बाद वे ‘ढिशूम’ में दिखे और अंततः ‘मॉम’, ‘इत्तेफ़ाक’ और ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ से वापस लौट आए हैं।

भाई-भाई का रिश्ता ज़िंदाबाद

भाई राहुल खन्ना के साथ अक्षय खन्ना के सरस सम्बंध हैं। दोनों की कॉलेज पढ़ाई भी साथ हुई है, लेकिन उनके बीच कभी कोई होड़ नहीं रही। अक्षय की मानें तो राहुल मेरा विस्तार हैं। हम प्रतिद्वंद्वी होने की सोच भी नहीं सकते।

(चण्डीदत्त शुक्ल, युवा पत्रकार-फ़िल्म रसिक। संगीत, संस्कृति, सिनेमा पर लिखते रहे हैं। फ़िल्मों और टेलीविज़न के लिए भी लेखन किया है।)

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