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सवाल-सिलसिला:अक्षय ने चंद सवालों के दिए सीधे जवाब तो कई सवाल मुस्कराकर टाल दिए

एक घंटा पहले
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  • अक्षय मानते हैं कि रिश्ते निभाने के लिए होते हैं, इसीलिए रिलेशनशिप या शादी में जाना आसान फ़ैसला नहीं होता है।
  • अक्षय समीक्षकों और बाज़ार की परिभाषा पर न तो ज़्यादा सोचते हैं और ना ही अमल करने के आतुर दिखते हैं।
  • अक्षय कहते हैं, ‘जब कोई रचनात्मक व्यक्ति काम नहीं कर रहा होता, तब वो और अधिक व्यस्त होता है, क्योंकि उसका मुकम्मल द्वंद्व और फ़ोकस इस पर होता है कि ऐसा क्या रचनात्मक कर पाए, जिससे भूख मिट सके।’

कई बार बातें करते हुए अक्षय शब्दों को जैसे चबाने लगते हैं। हवा में देखते हुए पलक झपका लेते हैं, ज्यूं कुछ सोच रहे हों और बार-बार हां या ना दोहराते रहते हैं। ऐसे समय में किसी नन्हें बच्चे की तरह निश्छल मुस्कान और एक सफल व्यक्ति के चेहरे का आत्मविश्वास उनके मुख पर एक साथ देखा जा सकता है।

अक्षय खन्ना अंतर्मुखी तो नहीं हैं, लेकिन खुलते कम हैं। मीडिया और समीक्षकों से ज़रा दूरी बनाए रखना उन्हें पसंद है। वजह साफ़ है- शर्मीला स्वभाव। ‘अहा!’ के लिए लम्बी बातचीत को सम्भव करने की ख़ातिर अक्षय को लगातार राज़ी करते रहना पड़ा। इंटरव्यू के दौरान कुछ सवालों को लेकर उनकी असहजता साफ नज़र आई, वहीं कई दफ़ा हलकी-सी मुस्कान के साथ उन्होंने सवालों को टाल दिया।

सवाल - जवाब

सवाल - मुझे यक़ीन है आपको पता होगा कि दर्शक अपने प्रिय एके को ज़्यादा बार, बल्कि कहें कि लगातार देखना चाहते हैं। फिर आप बहुत अंतराल के बाद सिल्वर स्क्रीन पर क्यों नज़र आते हैं? क्या अधिक सोच-समझकर फ़िल्में चुनने का आपने अभ्यास बना रखा है?

जवाब - नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हां, यह सही है कि मैं वही स्क्रिप्ट अपने लिए चुनता हूं, जो मुझे एक हद तक तो प्रभावित कर पाए। ऐसे ही संख्या बढ़ाने के लिए मैं कोई भी फ़िल्म क्यों करूंगा? और कर भी लूं तो क्या मेरे दर्शकों को इस तरह से मेरे आने का इंतज़ार रहेगा? हां, मुझे पता है कि दर्शक मेरी मौजूदगी कई बार मिस करते हैं तो अब मैं ये कोशिश भी कर रहा हूं कि ज़रा जल्दी-जल्दी फ़िल्में साइन करूं। बीच में दिक़्क़तों की वजह से ऐसा करना मुमकिन नहीं हो सका है, लेकिन वक़्त एक जैसा नहीं रहता।

आने वाले समय में कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्मों के ज़रिए आपके ज़ेहन को खटखटाता रहूं। जल्द ही आपके माध्यम से मैं कुछ अनाउंसमेंट भी करूंगा। वैसे भी, मैं काफ़ी सौभाग्यशाली हूं कि जो कुछ किया है- जिस तरह का भी किया है- दर्शकों ने उसे पसंद किया है। मैं उन सब निर्माता-निर्देशकों और लेखकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मेरी प्रतिभा को अलग-अलग रंगों में उभारने का प्रयास किया।

सवाल - ऐसा देखने में आया है कि पहले आप कुछ ऑफ़बीट क़िस्म की फ़िल्मों में अधिक रुचि लेते थे, लेकिन अब मसाला सिनेमा से किसी क़िस्म की दूरी नहीं बनाते। यह बदलाव सोच-समझकर लाया गया है?

जवाब - मुझे ऐसा नहीं लगता। कॅरियर की शुरुआत से ही मैं वैविध्यपूर्ण फ़िल्में करता रहा हूं और स्क्रिप्ट सुनते समय ये नहीं सोचता कि कोई फ़िल्म व्यावसायिक तौर पर सफल होगी, वो मसाला एलिमेंट से भरपूर है या फिर किसी अलग सोच के सिनेमा का प्रतिनिधित्व करती है! आमतौर पर दर्शक और समीक्षक ही ये सब तय करते हैं। कलाकार का काम सिर्फ़ इतना है कि वो मिली हुई भूमिका के साथ न्याय करे। (हंसते हैं) मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम इतना ज़रूर मानेंगे कि मैं एक ईमानदार अभिनेता हूं।

सवाल - ख़ुद को ख़ुशक़िस्मत भी कहते हैं, क्योंकि हर तरह की फ़िल्में ऑफ़र होती रही हैं?

जवाब - बिल्कुल। एक जैसी फ़िल्मों में ख़ुद को खपा देना व्यावसायिक मजबूरी तो हो सकती है, लेकिन कोई कलाकार ऐसा करते हुए संतुष्ट नहीं होता। जब आप बार-बार ख़ास जॉनर या फ़्लेवर की फ़िल्म करते हैं तो अंदर से ख़ाली होते जाते हैं और ऐसा करना बेहद बोरिंग अनुभव है। मैं ख़ुशक़िस्मत हूं कि निर्माता-निर्देशकों ने तक़रीबन हर बार नई तरह की भूमिकाओं के लिए चुना और मैंने अब तक अपने अभिनय का सफ़र ख़ूब एंजॉय किया है। ‘एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ में संजय बारू का किरदार निभाना एक लाइफ़टाइम अनुभव कहा जा सकता है।

ऐसे ही कभी बाहुबली डॉन तो कहीं वकील का कैरेक्टर करना रोचक अनुभव रहा है। ये ज़रूर है कि मैं सामान्य पात्रों को भी उनके वास्तविक संसार से जोड़कर अभिनय में उतारने का प्रयास करता हूं और इस कोशिश में ज़्यादातर बार वे सच्चे लगने लगते हैं। इसमें उनके परिवेश से दर्शक जुड़ते हैं और तब हो सकता है कि किरदारों की वजह से मुझे भी मसाला फ़िल्म पसंद करने वाला कलाकार समझ लिया जाता हो। इसे ऐसे देखिए कि एक गुंडा बदमाशी ही करता दिखेगा ना।

सवाल - ‘गांधी माय फ़ादर’ जैसी फ़िल्में काफ़ी सोच-समझकर बनाई गई हैं। इन्हें आप चुनते हैं, इस तरह क्या ये बात हम कह सकते हैं कि एक कलाकार के तौर पर अक्षय खन्ना बेहद सेंसिबल हैं और वे जो काम करते हैं, वो संवेदना और सोच से भरपूर होता है?

जवाब - आप इसमें ‘सेक्शन 375’ भी शामिल कर सकते हैं, जो संवेदनशील मुद्दे और विचार के साथ बनाई गई है। इस विश्वास के लिए भी सबका शुक्रिया कि मुझे गम्भीर सोच वाला कलाकार समझा जाता है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मैं दिमाग़ पर बहुत ज़ोर देकर फ़िल्में नहीं चुनता। शायद, ये इत्तेफ़ाक हो कि मुझे जितनी भी फ़िल्में अब तक मिली हैं, उनमें से ज़्यादातर गहरे अर्थ वाली हैं।

सवाल - क्या पॉलिटिकल फ़िल्में बननी चाहिए?

जवाब - इसमें बुराई क्या है? हां, फ़िल्म की रिलीज़ का समय ऐसा हो कि कोई चुनाव ना होने वाला हो। फ़िल्म में पॉलिटिक्स पर बात हो सकती है पर फ़िल्म के सहारे पॉलिटिक्स ना हो।

सवाल - बेशक़, आप एक अच्छे कलाकार हैं। उम्दा फ़िल्में करते हैं। सफल भी रहे हैं, लेकिन कभी ये ग़ौर किया है कि इसके बावजूद आपका पूरा सफ़र स्थिर नहीं रहा है। कभी ख़ूब क़ामयाबी तो कई दफ़ा कॅरियर पटरी से भी उतर गया है। इसकी क्या वजह समझ पाते हैं?

जवाब - इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए बेहद कठिन है। सच कहूं तो मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं।

सवाल - कहीं इसका यह कारण तो नहीं कि जिस तरह फ़िल्म इंडस्ट्री में पीआर मशीनरी और इमेज मेकिंग का प्रबंध किया जाता है, उसमें आपने रुचि नहीं ली और इसलिए कई बार थोड़े-से सुस्त रह गए?

जवाब - कोई भी अपना मूल्यांकन स्वयं अच्छे से नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि यह काम दर्शकों और पत्रकारों के साथ-साथ फ़िल्म प्रेमियों को करना चाहिए। मेरा पीआर तो मेरा काम ही है।

सवाल - क्या असफल होने से दु:ख होता है?

जवाब - थोड़ा-सा बुरा तो लगता ही है। ये स्वाभाविक भी है, लेकिन किसी भी कलाकार को सफलता या फिर असफलता को ख़ुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि क़ामयाबी और नाकामी, दोनों को आना ही है। कई बार तो बहुत ज़्यादा क़ामयाबी की स्थिति को सम्भालना भी मुश्किल साबित होता है। ऐसे में संतुलन आवश्यक है।

सवाल - आपके पिता संन्यास के रास्ते पर चल दिए थे। आप ख़ुद को धर्म से कितना जुड़ा हुआ मानते हैं?

जवाब - आपको जानकर हैरानी होगी कि भले मेरे पिता जी ने संन्यास ले लिया था पर मैंने कभी औपचारिक ढंग से प्रार्थना तक नहीं की है। पिता जी ने बॉलीवुड से संन्यास भी ले लिया था, लेकिन मैं धर्म-कर्म से दूर हूं। धर्म से दूर हूं, कहने की जगह ये बताना अधिक उपयुक्त होगा कि कर्मकांड और दिखावे की पूजा में मेरा विश्वास नहीं है। मैं एक आस्थावान व्यक्ति हूं। परम सत्ता में मेरी पूरी रुचि है, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत विश्वास का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करना चाहता। वैसे भी, मेरा घर धार्मिकता के सम्बंध में वैचारिक तौर पर खुला हुआ है। पिता जन्म से हिंदू थे। मां का विश्वास क्रिश्चियन साइंस में रहा। हमारे यहां कोई किसी की धार्मिक आज़ादी पर अतिक्रमण नहीं करता।

सवाल - आपको बॉलीवुड का किसान भी कहा जाता है। विस्तार से बताएं!

जवाब - एक्टिंग में मेरी गहरी रुचि है। मैं उसमें ध्यान लगाता हूं और जो वक़्त मिलता है, उसमें खेती-किसानी के प्रयोग करने में जुटा रहता हूं। पेड़-पौधों को लेकर कुछ प्रयोग किए हैं। अलीबाग़ स्थित फ़ार्म हाउस में काफ़ी वक़्त बिताया है। ख़ास बात है कि केमिकल फ़र्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं किया है। हमने देशी खाद बनाया है। पिछले साल हमने 45 किलो अर्थ-वर्म इकट्ठा किया है।

सवाल - क्या बीता वक़्त आपको याद आता है? उस समय का संघर्ष, क़ामयाबी, फ़ैन्स का शोर मचाना?

जवाब - बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अतीत में जाना हमारी पीढ़ी का विषय नहीं है। हम सबका यक़ीन आगे बढ़ते जाने में है। अब कोई भी बीती और गुज़री हुई बातें याद नहीं करना चाहता।

सवाल - आप कह चुके हैं कि पसीना बहाकर आंतरिक सुख मिलता है। इसे एक आम आदमी किस तरह समझे?

जवाब - वर्कआउट प्लेस पर मैं सबसे अधिक आनंदित रहता हूं। जॉन अब्राहम जैसा फ़िटनेस फ्रीक तो नहीं हूं, लेकिन सजग हमेशा से रहा हूं। मुझे स्कूल का नम्बर वन एथलीट माना जाता था। अब भी हफ़्ते में 3-4 बार स्क्वैश खेलने जाता हूं। वैसे, हैरत की बात बताऊं। मैं ख़ुद को फ़िट रखने के लिए व्यायाम नहीं करता। वर्जिश से मज़ा मिलता है। फ़िट बॉडी सुख, संतुलन और आत्मविश्वास देती है। ये कितना बड़ा आनंद है, किसी फ़िटनेस फ्रीक से बात करके ही जान सकते हैं।

सवाल - कहते हैं कि अक्षय को बहुत जल्द ग़ुस्सा आ जाता है और वे मूडी हैं?

जवाब - मुझे ऐसा नहीं लगता। वैसे, मूडी कौन नहीं होता? इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर केमिकल बैलेंस की दिक़्क़त है। देखिए, कोई कुछ भी निष्कर्ष निकाल सकता है, लेकिन हर व्यक्ति वही करे, जो बाक़ियों को अच्छा लगता है- ये आवश्यक नहीं है। जैसे- ज़्यादातर लोगों को ट्रैवल करना पसंद है, लेकिन मुझे बोझ लगता है। कामकाज के सिलसिले में मैं दुनिया भर की जगहों पर घूम चुका हूं, इसलिए अपने घर पर ही अधिक वक़्त गुज़ारता हूं। कहने वाले इस पर भी कोई टिप्पणी कर सकते हैं।

सवाल - आख़िरी सवाल : शादी को लेकर क्या सोचते हैं?

जवाब - विवाह जैसी संस्था बेहद महत्वपूर्ण है। मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन ये मेरे लिए नहीं बनी है। किसी के साथ दिन-रात गुज़ारना, वो चाहे जितना प्यारा हो- मेरे लिए मुश्किल है।

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