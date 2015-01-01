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बचपन है खास:इंसानी जीवन का सबसे सुन्दर पड़ाव है बचपन, जिसे दर्शाती हैं ये कविताएं

रचना समंदरएक घंटा पहले
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  • भाव और ध्वनि से झनझनाते, मटकते-कूदते शब्दों में लिखी कविताएं बचपन का सच्चा दर्पण हैं।
  • हम इस आईने को कहां रखकर भूल गए? नन्हों को फिर से दें ये आईना-

बाल दिवस आने वाला है। बच्चों के लिए ख़ास दिन। बचपन का उत्सव। इस उत्सव की शक्ल अब बहुत बदल चुकी है। बड़ों की दुनिया का लघुरूप ही जैसे अब बचपन है। नहीं, ये कोई निर्णायक राय बना लेने की बात नहीं है, ग़ौर करेंगे, तो सच समझ जाएंगे। एक वक़्त में, किसी भी दौर में चार पीढ़ियां संग चलती रहती हैं। इनमें से फ़िलहाल, तीन पीढ़ियां ऐसी हैं, जिनके पास थोड़ा-सा बचपन बाकी है। उस बालपन की भोली-सी यादें संदूकची में मानों नएपन के बुरादे के नीचे दबी पड़ी हैं। दबाई गई हैं।

फ्रैंक और स्ट्रैट फ़ॉरवर्ड होने के दावों के पीछे, यह सच जाने क्यों छुपा लिया गया है। ऑनलाइन खेलों में महारत हासिल करने में आंखें दुखातीं ये पीढ़ियां छोटी-सी लकड़ी से साइकिल का पहिया दौड़ाने की पुलक-भरी याद को कहीं पीछे धकेलती रही हैं। उन्होंने भी क्लिक-क्लिक की आवाज़ को ही अपनी दुनिया बना लिया है। विरासत वाली जड़ों को भुला दिया, तो उखड़े-उखड़े रहना स्वाभाविक है। आज कई बच्चों का संसार ज़मीनी-मैदानों वाली बसाहटों से उठकर इमारतों की ऊंचाई पर पहुंच गया, तो मिट्‌टी का स्वाद कैसे मिले।

इसका अहसास बच्चों की भाषा, उनकी लोक और परिवेश की समझ से लिया जा सकता है। आज बच्चे मानते हैं कि घोड़ों का पुकार उनका चिल्लाना है। और गाएं, बकरियां, भैसें सभी चिल्लाते हैं। हिनहिनाना, मिमियाना और रम्भाना, यह भेद समझाती ना तो भाषा रही और ना ही ऐसा साहित्य ही उन्हें दिया गया।

अकादमिक सफलताओं की दरकार ने कहानियां को बचपन से दूर कर ही दिया था, लेकिन सबसे पहले जिनसे बच्चे दूर हुए, वो कविताएं थीं। असंख्य लोग होंगे, जिन्हें अपने बचपन में सुंदर कविताओं की विरासत मिली होगी और उन्हें कई कृतियां कंठस्थ होंगी, लेकिन इनका सिलसिला आगे ना बढ़ सका। आज हम में से कितने लोग हैं, जिन्हें अगर किसी तीन-चार साल के बच्चे को कोई कविता सिखानी हो, तो बिना कोई किताब या इंटरनेट खंगाले ऐसा कर सकते हैं। हमने वो बाजे खो दिए, जिनकी थाप पर, जिनकी ध्वनि पर ताल दे-देकर गीत, कविताएं गाते थे। कविता और गीत खो जाएं, तो जीवन में माधुर्य को कैसे संजोएंगे। हमारे लोक में तो कहानियों, क़िस्सों को भी गाए जाने की परम्परा रही है।

जिसे सबसे पहले छोड़ा, मानें कि वही सिरा था संस्कारों को। उसे फिर से थामें, तो बहुत कुछ फिर संजो सकते हैं। भाषा, लोक की समझ, सांस्कृतिक इतिहास, परम्पराएं, विश्वास और साहित्य की थाती की सम्भाल सहज ही हो जाएगी।

बोलते शब्दों की दीनदयाल शर्मा की इस कविता को देखिए...

खट-खट-खट-खट कटती लकड़ी, आठ पैर की होती मकड़ी।

थप-थप-थप-थप देती थपकी, घोड़ा खड़ा खड़ा ले झपकी।

चर-पर, चर-पर चने चबाए, बकरी में-में कर मिमियाए।

टर-टर-टर-टर मेंढक करता, चूहा बिल्ली से है डरता।

खट-खट-खट-खट बजते बूट, बिन जूतों के फिरते ऊंट।

खड़-खड़-खड़-खड़ होता शोर, बादल देख के नाचा मोर।

छट-पट छट-पट बरखा आए, काग़ज़ की सब नाव चलाएं।

दड़-बड़ दड़-बड़ भागे बच्चे, मन से निर्मल होते सच्चे।

इस प्रार्थना को देखिए, जिसकी हर कामना कालजयी है। हर युग के बच्चे की दिल की आवाज़ हो सकती है

ये बालकृष्ण गर्ग की कविता...

ओ मेरे अच्छे भगवान!

मम्मी-पापा मुझे न मारें और न ही डांटें-फटकारें। मेरी करतूतों पर अब वे कभी न खींचें मेरे कान-दे दे बस, ऐसा वरदान!

ओ मेरे अच्छे भगवान!

चले सदा मेरी मनमानी, खेल-कूद, ऊधम-शैतानी। कोसों दूर रहूं पढ़ने से, फिर भी बन जाऊं विद्वान-दे दे बस ऐसा वरदान!

ओ मेरे अच्छे भगवान!

बिस्कुट, चॉकलेट औ टॉफ़ी, महंगे होते जाते काफ़ी मेरे घर के गमलों में ये उगा करें अब, कृपानिधान दे दे बस, ऐसा वरदान!

ओ मेरे अच्छे भगवान!

जल्दी ख़ूब बड़ा हो जाऊं छोटों पर फिर रौब जमाऊं घर में अपना भी हो भगवन्, मम्मी-पापा-सा सम्मान दे दे बस, ऐसा वरदान!

ओमप्रकाश कश्यप की यह तुतलाती बोली वाली कविता महज़ एक बानगी है कि बाल कविता का संसार कितना सुंदर है...

छुनो-छुनो एक बात छुनाऊं कैछी अजब पहेली है जिधल-जिधल भी नज़र घुमाऊं छाली दुनिया मेली है

दादा जी पूलब में लहते, पच्छिम में मेले नाना जी दोनों ही चित्थी में लिखते छुत्ती में घल आना जी किछ-किछके घल छुत्ती कातूं मेली जान अकेली है

दक्खिन में बूआजी लहतीं, नानी लहतीं उत्तल में छबकी छुंदल-छुंदल फोतू तंगी हुई मेले घल में अम्बर में चंदा मामा कि इत्ती बली हवेली

नाना, बुआ, मामा-मामी छबछे मुझको प्याल है उत्तल-दक्खिन-पूलब-पच्छिम छब मेला छंछाल है प्याली-प्याली मेली कविता मेली छंग-छहेली है।

* अहद प्रकाश की कविता की पहली पंक्ति।

** रमेशचंद्र शाह की कविता की पहली पंक्ति।

कविताएं दिविक रमेश द्वारा चयनित व संपादित, साहित्य अकादेमी द्वारा प्रकाशित प्रतिनिधि ‘बाल कविता-संचयन’ से साभार।

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