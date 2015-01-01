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जहां लक्ष्मी वहां उजियारा:लक्ष्मी की प्राप्ति तो सभी चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी उन्हीं को मिलती हैं जिनमें ये गुण हो

एक घंटा पहले
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  • मनुष्य के तन-मन-जीवन की बहुतेरी ‘महाभारत’ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही है। इसलिए कि लक्ष्मीविहीन जगत और जीवन अंधकार से भरा है और लक्ष्मी से जगमग हो तो हर तरफ़ समृिद्ध और सुख है।
  • लक्ष्मी साक्षात् रोशनी हैं, इसका प्रमाण शास्त्रों में उनके सगुण स्वरूप की झांकी में उपस्थित है।
  • इस प्रसंग में कुछ नीति-कथाओं के माध्यम से लक्ष्मी के आलोक-स्वरूप का वर्णन है।

महाभारत के शांतिपर्व में बृहतीमंशुमत्प्रख्यां कहकर देवी को अंशुमाली सूर्य के समान तेजस्विनी और बृहद्भानोरिवार्चिषम् कहकर प्रज्ज्वलित अग्नि की ज्वाला के समान जाज्वल्यमान रूप वाली बताया गया है। वे पद्मा, पद्ममालिनी, पद्मासना और पद्मधारणी हैं। पद्म अर्थात कमल के साथ उनके इस अभेद में ही देवी के स्वयं रोशनी-रूपा होने का भेद छुपा हुआ है। जिस प्रकार प्रकृत: सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है, उसी प्रकार जहां प्रकाश होता है, वहीं लक्ष्मी या श्री प्रकाशित होती है। हमारे शास्त्र कथाओं के माध्यम से सिखाते हैं कि यह प्रकाश केवल परिश्रम या पराक्रम का ही नहीं, बल्कि चरित्र और आचरण का भी है। परिश्रम तो प्रत्येक मनुष्य करता है, अनेक प्रतिभा और पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं, किंतु लक्ष्मी सभी को प्राप्त नहीं होती। वह उन्हीं को मिलती है, जो सद्चरित और सदाचारी होते हैं। यदि किसी को प्रारब्ध से प्राप्त भी हो जाए तो उसके कदाचार से व्यथित हो वह उसका परित्याग कर देती है।

लक्ष्मी के साथ आती है सम्पन्नता

महाभारत के शांतिपर्व के 228वें अध्याय की एक अद्भुत कथा समझाती है कि किस तरह पहले लक्ष्मी असुरों के यहां निवास करती थी। असुरों ने अपने संकल्प, तप, श्रम, साधना और पराक्रम से उन्हें पाया था, मगर कालांतर में उद्दंडता, अहंकार, अमर्ष और अधर्म का आचरण कर गंवा दिया। परिणामतः देवी असुरों को छोड़कर देवताओं के पास चली आई। असुर अंधकार में खो गए मगर लक्ष्मी से सम्पन्न होकर देवता आज भी अमर हो आलोकित आकाश में दमक रहे हैं।

कथा के अनुसार प्राचीनकाल में एक बार देवर्षि नारद और इंद्र गंगा स्नान के बाद तट पर बैठे परस्पर कथाएं कह-सुन रहे थे, तभी भगवान विष्णु के विमान पर विराजमान हो देवी लक्ष्मी ने उन्हें प्रकट होकर दर्शन दिए। इंद्र उन्हें पहचान नहीं पाए मगर दिव्य स्वरूप और नक्षत्रों के समान चमकते आभूषणों से अलंकृत देवी को देख स्वतः आगे बढ़कर देवर्षि सहित पहले तो उनका अभिनंदन किया और फिर बड़ी विनम्रता से परिचय पूछा। तब देवी ने कहा ‘मैं वहीं हूं, जिसे तीनों लोकों के समस्त चराचर प्राणी प्राप्त करने की इच्छा से उत्साहपूर्वक प्रयत्न करते रहते हैं। मैं समस्त प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए सूर्य की किरणों के ताप से खिले हुए कमल में प्रकट हुई हूं। मैं ही लक्ष्मी हूं, मैं ही भूति हूं और मैं ही श्री हूं। मैं श्रद्धा, मेधा, सन्नति, विजिति, स्थिति, धृति, सिद्धि, कांति, समृद्धि, स्वाहा, स्वधा, संस्तुति, नियति और स्मृति हूं।’

महत्वपूर्ण है कि इस संवाद में देवी इशारा करती है कि मैं किन लोगों के पास निवास करती हूं। जैसा कि उन्होंने इंद्र को संबोधित कर कहा कि ‘मैं नित्य धर्माचरण करने वाले, परम् बुद्धिमान, ब्रह्म भक्त, सत्यवादी, विनयी और दानशील पुरुषों में निवास करती हूं। मैं पहले दैत्यों के पास रहती थी, क्योंकि वे दान, अध्ययन, यज्ञ-याग करते थे। देवता, गुरु, पितर और अतिथियों की पूजा करते थे। उनके यहां सत्य का पालन होता था। वे अपने घर-द्वार झाड़-बुहारकर साफ़ रखते थे। वे गुरुसेवी और जितेंद्रिय थे। उनमें श्रद्धा थी और क्रोध को वे जीत चुके थे। वे दूसरों में दोषदृष्टि नहीं रखते थे। वे ईर्ष्या रहित और धीर स्वभाव के थे। इसलिए दूसरों की समृद्धि देख उनके मन में कभी संताप नहीं होता था।

वे सूर्योदय से पूर्व जागते थे और दिन में कभी नहीं सोते थे। इतना ही नहीं वे अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, रोगी, त्रस्त, विषादग्रस्त, उद्विग्न, भयभीत लोगों और स्त्रियों की यथासम्भव सहायता करते थे। वे नित्य दान, चतुरता, सरलता, उत्साह, अहंकार शून्यता, परम् सौहार्द्र, क्षमा, सत्य, तप, शौच, करुणा, कोमल वचन आदि सद्गुणों से सम्पन्न थे। निद्रा, आलस्य, अप्रसन्नता, अविवेक, अप्रीति, विषाद और कामना आदि दुर्गुणों का जब तक उनमें सर्वथा अभाव रहा, मैंने उन्हीं का आश्रय लिया, उनके ही घरों को रोशन किया। लेकिन सद्गुणों को छोड़ जब से उन्होंने विपरीत मार्ग और जगत को पीड़ित करने का व्यवहार प्रारम्भ किया, मैं उन्हें त्याग आई हूं।’

ध्यान दें तो देवी के इस शास्त्रोक्त संवाद के प्रत्येक वाक्य, हर एक शब्द में लक्ष्मी प्राप्ति का जीवन सूत्र और उनके चले जाने के निषेधात्मक संकेत स्वतः मिल जाएंगे। जब तक असुर सूर्योदय के पहले जागते थे और दिन में कभी सोते नहीं थे, वाले संवाद में कर्म के अनुशासन की स्पष्ट सीख है। ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनकी दिनचर्या सूर्योदय के बाद शुरू होती है या उनके लिए जो किसी भी कारण से दिन में सोते हैं। इसलिए कि दिन कर्म के लिए है और रात्रि शयन के लिए। दिन प्रकाश है और रात्रि अंधकार। जो प्रकाश काल में कर्मरत होता है, लक्ष्मी के कथनानुसार वहीं उन्हें पा पाता है। घर-द्वार की सफ़ाई से स्वच्छता का संदेश है और ईर्ष्या रहित तथा अहंकार शून्य होने में अप्राप्ति या प्राप्ति की अवस्था का स्व-अनुशासन समझाया गया है।

यह भी कि महाभारत के अनुशासन पर्व में प्रसिद्ध लक्ष्मी-रुक्मिणी संवाद में लक्ष्मी ने प्रवाहित नदियों में अपना निवास स्थान बताकर प्रकृति की समृद्धि और संरक्षण के प्रति हम मनुष्यों को इंगित किया है। इसलिए कि जल से ही जीवन है और वृक्षों-पक्षियों से ही पर्यावरण का संतुलन। समुद्र मंथन की पुराणोक्त कथा में लक्ष्मी सागर अर्थात जल से ही प्रकटी है, स्वभावतः जल की शुद्धता के प्रति उनका आग्रह है। इस प्रसंग में रुक्मिणी के प्रति लक्ष्मी का कहा अद्भुत श्लोक महाकाव्य में है, जिसका आशय है कि जहां हंसों की मधुर ध्वनि गूंजती है, क्रौञ्च पक्षी के कलरव जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जो अपने तटों पर फैले वृक्षों की श्रेणियों से शोभायमान हैं, जिनके किनारों पर तपस्वी, सिद्ध और ब्राह्मण निवास करते हैं, जिनमें बहुत जल भरा रहता है तथा सिंह और हाथी जिनके प्रवाहित जल में नहाते रहते हैं, ऐसी नदियों में मैं सदा निवास करती हूं।

जो शीलवान वही लक्ष्मीवान

मन, वाणी और कर्म से जो किसी का अहित नहीं करता, सब पर दया करता है और यथाशक्ति दान देता है, वहीं शीलवान कहलाता है। जो शील से सम्पन्न होते हैं, उन्हीं के पास लक्ष्मी निवास करती है। अन्यथा छोड़कर चली जाती है। महाभारत के शांतिपर्व में इसका मर्म बताती अद्भुत कथा है, जो 124 वें अध्याय में दर्ज़ है।

कौरव-पांडवों के बीच राज्य का बंटवारा होने के बाद जब युधिष्ठिर ने खांडवप्रस्थ को श्रीकृष्ण की कृपा से इंद्रप्रस्थ बना लिया और राजसूय यज्ञ किया तो उसमें दुर्योधन भी पहुंचा था। राजमहल के ठाठ और यज्ञ के अवसर पर राजाओं से उपहार में प्राप्त युधिष्ठिर की श्री-सम्पत्ति देख दुर्योधन ईर्ष्या से जल उठा। उसने अपनी मनोव्यथा पिता धृतराष्ट्र से कही तो पिता ने समझाया कि यदि तुम युधिष्ठिर की तरह सम्पत्ति पाना चाहते हो तो पहले शीलवान बनो। इसलिए कि शीलवान के लिए इस संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है।

आख़िर शील का सामर्थ्य क्या है, दुर्योधन के यह पूछने पर धृतराष्ट्र ने एक कहानी सुनाई। वह कुछ यूं है कि प्राचीन समय में शील का ही आश्रय लेकर दैत्यराज प्रह्लाद ने देवराज इंद्र तक को अपने अधीन कर लिया था। तब परेशान इंद्र देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और अपने कल्याण का उपाय पूछा। देवगुरु ने उन्हें इसे जानने के लिए दैत्यगुरु शुक्राचार्य के पास भेजा और शुक्राचार्य ने प्रह्लाद के पास जाने की सलाह दी। कथा के अनुसार इंद्र ब्राह्मण का वेष बनाकर अपने कल्याण का मार्ग जानने प्रह्लाद की सेवा में उपस्थित हुए। प्रह्लाद ने कहा कि मैं क्रोध को जीतकर मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखता हूं। इसी के बूते मैंने अपना शील साधा है। यह भी कि जैसे मधुमक्खियां शहद के छत्ते को फूलों के रस से सींचती रहती हैं उसी प्रकार सन्मार्ग का उपदेश देने वाले ब्राह्मण अर्थात गुणी ज्ञानी लोग शास्त्र के अमृतमय वचनों से मुझे सींचा करते हैं। जो इसी प्रकार ज्ञानियों की सलाह के अनुरूप कर्म करता है वह मेरी तरह त्रिलोक का राज्य पा सकता है।

ब्राह्मण रूपी इंद्र से प्रसन्न प्रह्लाद ने तब उनसे कोई वरदान मांगने को कहा। इंद्र तब तक जान चुके थे कि शील ही सबसे बड़ी सम्पत्ति और शक्ति है। तो चतुर देवराज ने मांगा, ‘मुझे आपका शील ही प्राप्त करने की इच्छा है, यही मेरा वर है।’ प्रह्लाद ने स्वयं वर मांगने को कहा था और मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि इंद्र है, यह अपनी भावुकता में वे जान न पाए थे, इस कारण अंततः उन्हें अपना शील इंद्र को देना पड़ा।

इधर इंद्र शील लेकर लौटे और उधर कुछ ही समय बाद प्रह्लाद के शरीर से एक परम कांतिमय तेज मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। जिसने प्रह्लाद के शरीर को त्याग दिया था। प्रह्लाद ने उससे पूछा ‘आप कौन हैं’ तो उसने उत्तर दिया ‘मैं शील हूं। तुमने मुझे त्याग दिया है, इसलिए मैं जा रहा हूं। अब मैं उस ब्राह्मण के शरीर में निवास करूंगा जो अभी-अभी यहां से गया है।’ इतना कहकर शील अदृश्य हो गया और इंद्र में समा गया।

इसके बाद क्रमशः धर्म, सत्य, सदाचार और बल भी प्रकट हुए और एक-एक कर प्रह्लाद को त्याग इंद्र के शरीर में प्रवेश कर गए। इसलिए कि जहां शील होता है वहां धर्म रहता है। जिसके पास धर्म रहता है वहीं सत्य रहता है। सत्य हो तभी सदाचार रहता है और सदाचार हो तभी बल टिकता है। जब सदाचार का अनुगामी बल भी प्रह्लाद को त्यागकर चला गया तब अंत में एक प्रभामयी देवी प्रकट हुई जो लक्ष्मी थी। प्रह्लाद ने उनके जाने का कारण पूछा तो देवी बोली- ‘दैत्यराज! मैं बल की अनुगामिनी हूं। मैं तुम्हारे यहां निवास करती थी लेकिन तुमने शील क्या त्यागा, सब तुम्हें त्यागकर चले गए। अतः मैं भी जा रही हूं। क्योंकि जिसके पास शील है, मेरा निवास भी वहीं है। ऐसा कहकर लक्ष्मी भी इंद्र के पास चली आई।

जाने की बेला देवी लक्ष्मी ने सुंदर वचन कहे जो हम सबके लिए लक्ष्मी पाने का मानो महामंत्र है। यह कि- ‘धर्म: सत्यं तथा वृत्तं बलं तथाप्यहम्। शीलमूला महाप्राज्ञ सदा नास्त्यत्र संशय:।।’ अर्थात हे महाप्राज्ञ! धर्म, सत्य, सदाचार, बल और मैं लक्ष्मी, हम सभी सदा शीलवान के पास ही रहते हैं। शील ही इन सबकी जड़ है, इसमें कोई संशय नहीं है।

यह कथा प्रतीकात्मक है जिसकी सीख यह है कि यदि हम दुर्योधन की तरह शीलहीन हों तो जो लक्ष्मी पहले से सुलभ हो वह भी त्याग देती है जबकि इसके उलट युधिष्ठिर की भांति शीलवान हों तो छलपूर्वक मिला उजाड़ खांडवप्रस्थ भी इंद्रप्रस्थ बन जाता है। लक्ष्मी की उपस्थिति से उजियारा और श्री की शोभा से शोभायमान!

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