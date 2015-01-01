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सहयोग:प्रगति के सफ़र में सोच समझकर साथी चुनना बहुत आवश्यक है

43 मिनट पहले
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  • प्रगति के सफ़र में आपके साथ चल रहे लोग आपको बढ़ावा दे रहे हैं या आपकी टांग खींच रहे हैं? सफलता में व्यक्तिगत योग्यता और प्रयास के साथ इस तथ्य की भी बड़ी भूमिका होती है।

सर एडमंड हिलेरी और उनके स्थानीय मार्गदर्शक तेनज़िंग नोर्गे की माउंट एवरेस्ट पर विजय सबसे भव्य पर्वतारोही अभियानों में से एक थी। जब वे उस ख़तरनाक शिखर से उतर रहे थे, तो अचानक हिलेरी का पैर फिसल गया।

तेनज़िंग ने फ़ौरन अपनी कुल्हाड़ी बर्फ़ में गड़ा दी, रस्सी कसकर पकड़ ली और उनको गिरने से बचा लिया।

जब अख़बार वालों ने इंटरव्यू लिया, तो तेनज़िंग नोर्गे ने हिलेरी की जान बचाने के लिए किसी तरह का विशेष श्रेय नहीं लिया। उन्होंने तो बस यह कहा कि यह उनके काम का सामान्य दिनचर्या वाला हिस्सा था। फिर उन्होंने आगे कहा, ‘पर्वतारोही हमेशा एक-दूसरे की मदद करते हैं।’

जीवन के पर्वत पर चढ़ते समय हर दिन हम अपने ख़ुद के माउंट एवरेस्ट का सामना करते हैं। हमारी प्रगति उन लोगों की मदद से काफ़ी बढ़ सकती है, जिन्हें हम यात्रा में अपने साथ रखने का चुनाव करते हैं।

अत: आप अपनी टीम को ग़ौर से देखें। आप अपने जीवन के महान अभियान में किन लोगों की मदद ले रहे हैं? वे आपकी प्रगति पर किस तरह का असर डाल रहे हैं? क्या वे आपको आगे की तरफ़ बड़े क़दम उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? या फिर वे आपको लगातार नीचे घसीट रहे हैं?

कई लोग ख़ुद को सम्बंध के बजाय जाल से घिरा पाते हैं। यह दु:खद सच्चाई है कि बहुत से मानवीय सम्बंध पज़ेसिवनेस, अपराधबोध, दमन और नियंत्रण पर आधारित होते हैं।

मनोविश्लेषक फ़्रिट्ज़ पर्ल्स ने अपनी पुस्तक ‘इन एंड आउट ऑफ़ द गार्बेज पेल’ में दो तरह के लोगों का ज़िक्र किया है : ‘टी’ (टॉक्सिक - ज़हरीले) प्रकार के लोग और ‘एन’ (नर्चरिंग - पोषक) प्रकार के लोग।

अपने दोस्तों का चुनाव करते समय दोनों श्रेणियों को याद रखना महत्वपूर्ण है। ज़हरीले लोग आपकी ऊर्जा चूस लेंगे और आपको थका-हारा बना देंगे। दूसरी ओर, पोषक लोग अपना समर्थन और विश्वास देकर आपके विकास को बढ़ावा देंगे।

ख़ुद से यह सवाल पूछें, ‘मेरे जीवन में पांच सबसे असर डालने वाले व्यक्ति कौन हैं?’ फिर हर व्यक्ति के बारे में सोचते समय अपने कल्याण में उसके योगदान का वास्तविक मूल्यांकन करें। अगर आपकी सूची के पांच में से चार लोग सकारात्मक, उत्साही और उत्साहवर्धक हैं, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। अगर मामला उल्टा हो, तो आप संकट में हैं और आपको तत्काल क़दम उठाना चाहिए।

कोई भी अच्छा कार मैकेनिक बता देगा कि आपका इंजिन तभी बेहतरीन काम करेगा, जब हर स्पार्क प्लग, पिस्टन और वाॅल्व आदर्श स्थिति में हों। सिर्फ़ एक दोषपूर्ण हिस्सा तबाही फैला सकता है। यही आपके साथ चलने वाले लोगों के बारे में भी सही है।

साभार- ‘24 घंटे में ज़िंदगी बदलें’ पुस्तक से, लेखकद्वय - जिम हार्टनेस और नील एस्केलिन

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