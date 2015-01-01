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आदियोगी का आवास:भगवान शिव की अलौकिक कथाएं और हिमालय के इतिहास को दर्शाता है केदारनाथ

डॉ. विवेक चौरसियाएक घंटा पहले
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  • भारत भूमि के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र श्री केदारनाथ हैं, जिनमें भूतभावन भगवान शिव का शिवत्व अपने मौलिक रूप में प्रकट है।
  • शेष ग्यारह ज्योतिर्लिंग जहां वन, पर्वत, नगर भूमि, सागर या नदी तट पर स्थित हैं, वहां केवल केदारनाथ हैं, जिन्होंने साक्षात हिमालय के आंगन में बसेरा सजाया है।
  • उसी पवित्र हिमालय पर जो वेदों, उपनिषदों और पुराणों में आदिशिव का आदिम आवास है। तीर्थाटन की इस कड़ी में श्री केदारनाथ पर यह प्रस्तुति।

केदारनाथ मंदिर में शिव अन्य ज्योतिर्लिंगों की भांति लिङ्ग रूप में नहीं विराजे हैं बल्कि अपने प्रिय हिमालय के शिखर-सा ही नैसर्गिक और परम् निराकार रूप धरा है। न परम्परागत जलाधारी है न पारम्परिक पिण्ड। मानो हिमांचल में बसने से पहले भगवान ने ही अपने स्वरूप की समस्त लौकिक मान्यताओं का विर्सजन कर विशुद्ध प्रकृत भाव और भूषा में अभिव्यक्त होने का निश्चय किया हो। यही कारण है कि शेष शिवालयों में जहां शिवजी के ‘दर्शन’ होते हैं, वहीं अकेले केदारनाथ में उन महादेव की आत्मिक अनुभूति होती है। परम्, दिव्य, अनुपम और अलौकिक शिवत्व की अकथनीय शिवानुभूति। लगता है मंदाकिनी के कलकल नाद की ताल पर हिमशृंगों से उठती ओंकार नाद की गूंज के बीच स्वयं शिव ही पद्मासन लगाए ध्यानस्थ हैं। केदार शिवजी के असंख्य नामों में से एक हैं, मगर संस्कृत में इसका एक अर्थ क्यारी भी है। सम्भव है चारों ओर हिम शिखरों के बीच क्यारी-सी प्यारी भूमि पर विराजमान होने के कारण यहां भगवान केदारनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुए हों। कदाचित क्यारी-सी न्यारी घाटी होने से ही यह क्षेत्र केदार घाटी कहलाया। आसपास के शृंगों का सम्बोधन भी केदार है।

ज्योतिर्लिंग समुद्रतल से कोई साढ़े ग्यारह हजार फ़ीट ऊंची देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है और हिंदुओं के चार दिशाओं में स्थित चार धामों में एक उत्तर दिशा के बद्रीनाथ के निकट होने से अपने आप में एक धाम की भी गरिमा से वेष्ठित है। उत्तराखंड के चार धाम में तो इसकी स्पष्ट गणना है ही। हिमालय की गोद में स्थित यह शिवालय अत्यंत प्राचीन है और अनजाने काल से पूजित है। इसकी एक और विशेषता है, जो इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग पहचान देती है। वह यह कि हिम क्षेत्र होने के कारण यह वर्ष में छह मास ही दर्शनार्थ खुलता है। शीतकाल में बर्फ़ जमने के कारण मंदिर के पट प्रायः नवम्बर के दूसरे सप्ताह में बंद हो जाते हैं और फिर छह मास बाद अप्रैल-मई में शुभ मुहूर्त देखकर ही पुनः दर्शन के निमित्त खुलते हैं। इस तरह आधे वर्ष मनुष्य और आधे वर्ष देवभूमि के देवता केदारनाथ की पूजा करते हैं।

नर-नारायण, पाण्डव और पंच-केदार

केदारनाथ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं, जिनके प्राकट्य को लेकर दो प्रकार की पौराणिक कथाएं हैं। शिवपुराण की पहली कथा के अनुसार भगवान विष्णु के ही अवतार नर-नारायण ऋषियों ने इस स्थान पर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया था। उन पर कृपा करते हुए कालांतर में शिवजी केदार घाटी में ही बस गए। इस तरह नर और नारायण यानी मनुष्य और देवता के सम्मिलित उद्योग ने इस भूमि को महादेव का घर बना लिया। दूसरी कथा महाभारत के पांडवों से जुड़ी है, जो शक्ति और भक्ति की प्रतीक है। इसके अनुसार महायुद्ध में विजयी होने के बावजूद पांडव राज्य के लिए भाइयों की हत्या कर देने पर पाप बोध से भरे हुए थे। इसके लिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन शिवजी उनसे रुष्ट थे।

भगवान श्रीकृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर आदिशिव के दर्शन की कामना से काशी गए, पर वहां शिव नहीं मिले। फिर गुप्तकाशी में भी खोजा मगर वहां भी सफलता न मिलने पर खोजते हुए पाण्डव हिमालय तक जा पहुंचे। भगवान शंकर पाण्डवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर लगन के पक्के पाण्डव भी उनका पीछा करते हुए केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब बैल या महिष का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। कथा कहती है कि शिव के इस व्यवहार का अनुमान होने पर भीम ने अपने विशालकाय पैर दो पर्वतों शिखरों पर रख दिए। तब अन्य सब गाय-बैल तो भीम के नीचे से निकल गए, किंतु बैल रूपी शिव पैर के नीचे से जाने को राज़ी न हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा।

तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग कसकर पकड़ लिया। पाण्डवों के इस दृढ़ संकल्प को देख शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन दिए और पाण्डवों को पाप मुक्त कर दिया। तब से ही भगवान शंकर बैल की पीठ के आकृति-पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। लोक विश्वास है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमाण्डू में प्रकट हुआ, जहां पशुपतिनाथ का मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमहेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुईं। इसलिए इन चार स्थानों सहित केदारनाथ को पंचकेदार कहा जाता है।

केदार तबाह पर नाथ सुरक्षित

किंवदंती है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम पाण्डव वंश के जनमेजय ने कराया था। इसके बाद आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। चार धाम की स्थापना और द्वादश ज्योतिर्लिंगों की महिमा का प्रतिष्ठापन आद्य शंकराचार्य द्वारा ही माना जाता है। शंकराचार्य ने केदारनाथ में ही देह त्यागी थी। यहीं पर उनकी समाधि भी स्थित है। कुछ विद्वान वर्तमान मंदिर को भोजकालीन भी मानते हैं मगर इसकी निर्माण शैली संकेत करती है कि इसे अयोध्या के सूर्यवंशी कत्यूरी राजाओं ने बनवाया था। कत्यूरी राजवंश भारत के उत्तराखण्ड राज्य का एक मध्ययुगीन राजवंश था, जिनका कुमाऊं क्षेत्र पर 6ठी से 11वीं सदी तक शासन रहा। कत्यूरी राजाओं ने ‘गिरिराज चक्रचूड़ामणि’ की उपाधि धारण की थी और उनकी पहली राजधानी जोशीमठ में थी। मंदिर का निर्माण इन्हीं के नाम वाली कत्यूरी शैली में हुआ है।

मंदिर एक छह फ़ीट ऊंचे पत्थरों के चौकोर चबूतरे पर बना है। मंदिर के गर्भगृह में अर्धा के पास चारों कोनों पर चार सुदृढ़ पाषाण स्तम्भ हैं, जहां से होकर प्रदक्षिणा होती है। अर्धा, जो चौकोर है, अंदर से पोली है और अपेक्षाकृत नवीन बनी है। सभामंडप विशाल एवं भव्य है। उसकी छत चार विशाल पाषाण स्तम्भों पर टिकी है और एक ही पत्थर की बनी है। गवाक्षों में आठ पुरुष प्रमाण मूर्तियां हैं जो अत्यंत कलात्मक हैं। मंदिर 85 फ़ीट ऊंचा, 187 फ़ीट लम्बा और 80 फ़ीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फ़ीट मोटी हैं और बेहद मज़बूत पत्थरों से बनाई गई हैं। मुख्य भाग मण्डप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी विराजमान हैं।

मंदिर की मज़बूती का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि लगभग एक हजार वर्ष प्राचीन होकर भी साल 2013 में केदार घाटी में आई भीषण बाढ़ के बाद भी यह अविचल रहा। तब बाढ़ में हज़ारों लोग बह गए थे या भूस्खलन में मारे गए थे और पूरी केदार घाटी तबाह हो गई थी मगर ‘नाथ’ और उनका आलय चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गए थे। मंदिर की दीवारें भर अंशत: क्षतिग्रस्त हुई थीं।

शीतकाल में पंचमुखी केदार की पूजा केदारनाथ मंदिर में भगवान की धातु निर्मित पंचमुखी चल प्रतिमा भी है। जब शीतकाल में छह मास मंदिर के पट बंद होते हैं, तब इस प्रतिमा को मंदिर से लगभग 25 किमी दूर उखीमठ ले आया जाता है और पुनः पट खुलने तक मठ में ही भगवान की प्रतीकात्मक पूजा होती है। यह मठ रुद्रप्रयाग में ही ज़िला मुख्यालय से 41 किलोमीटर की दूरी पर है। केदारनाथ के अलावा मध्यमहेश्वर से भी देव प्रतिमा यहीं आती है, जिसे लोक में डोली कहकर अत्यंत आदर और श्रद्धा से पूजा जाता है। पुराण-प्रसिद्ध उषा और अनिरुद्ध का विवाह यहीं हुआ था। बाणासुर की बेटी उषा और भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध के इसी स्थल पर विवाह के कारण उषा के नाम पर यह उखीमठ बना है। ग्रीष्मकाल में जब केदारनाथ के पट खुलते हैं तो पंचमुखी प्रतिमा डोली के रूप में समारोहपूर्वक पुनः केदार घाटी ले जाई जाती है और मंदिर में स्थित अन्य देव प्रतिमाओं और पवित्र कुंडों के साथ नित्य पूजित होती है। यह डोली यात्रा भी अद्‌भुत उत्सव है, जिसमें गाजे-बाजे से निकलने वाली डोली की मार्ग के लोग अगवानी करते हैं।

पूजा और उत्तर-दक्षिण के संगम केदारनाथ के शिव-पिण्ड को प्रतिदिन प्रातःकाल प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी-लेपन किया जाता है। तत्पश्चात धूप-दीप जलाकर आरती होती है। इस समय दर्शनार्थी मंदिर में प्रवेश कर पूजन कर सकते हैं। संध्या के समय भगवान का शृंगार किया जाता है। उन्हें विविध प्रकार और आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। शाम को भक्तगण दूर से ही दर्शन कर पाते हैं। केदारनाथ के पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण हैं। माना जाता है कि उत्तर से दक्षिण के संगम और सांस्कृतिक एकता के उद्देश्य से आद्य शंकराचार्य ने यह व्यवस्था की थी। वर्तमान में 337वें रावल केदारनाथ धाम की व्यवस्था सम्भाल रहे हैं।

छोटा चार धाम और यात्रा केदारनाथ धाम की यात्रा उत्तराखंड की पवित्र छोटा चार धाम यात्रा के महत्वपूर्ण चार मंदिरों में से एक है। छोटा चार धाम यात्रा हर वर्ष आयोजित की जाती है। केदारनाथ यात्रा के अलावा अन्य मंदिर बद्रीनाथ, गंगोत्री, और यमुनोत्री हैं। केदारनाथ जाने के लिए अप्रैल से अक्टूबर का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस बीच भी यदि बारिश हो तो यात्रा नहीं करना चाहिए। केदारनाथ जाने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार या ऋषिकेश है। यहां से गौरीकुंड की दूरी 115 किमी है। यह रास्ता सड़क मार्ग से तय किया जाता है, जिसमें यात्री टैक्सी या बस से सर्वप्रथम गौरीकुंड पहुंचते हैं। गौरीकुंड उत्तराखंड के प्रमुख स्थानों जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून इत्यादि से जुड़ा हुआ है। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 14 किमी है। केदारनाथ की चढ़ाई बहुत कठिन मानी जाती है।

ऐसे में कई लोग पैदल भी जाते हैं। केदारनाथ के लिए नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून है। कुछ समय पूर्व अगस्त्यमुनि और फ़ाटा से केदारनाथ के लिये पवन हंस नामक हेलीकाप्टर सेवा भी आरम्भ की गई है। मंदिर की मज़बूती का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि लगभग एक हजार वर्ष प्राचीन होकर भी साल 2013 में केदार घाटी में आई भीषण बाढ़ के बाद भी यह अविचल रहा। तब बाढ़ में हज़ारों लोग बह गए थे या भूस्खलन में मारे गए थे और पूरी केदार घाटी तबाह हो गई थी मगर ‘नाथ’ और उनका आलय चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गए थे। मंदिर की दीवारें भर अंशत: क्षतिग्रस्त हुई थीं।

शीतकाल में पंचमुखी केदार की पूजा

केदारनाथ मंदिर में भगवान की धातु निर्मित पंचमुखी चल प्रतिमा भी है। जब शीतकाल में छह मास मंदिर के पट बंद होते हैं, तब इस प्रतिमा को मंदिर से लगभग 25 किमी दूर उखीमठ ले आया जाता है और पुनः पट खुलने तक मठ में ही भगवान की प्रतीकात्मक पूजा होती है। यह मठ रुद्रप्रयाग में ही ज़िला मुख्यालय से 41 किलोमीटर की दूरी पर है। केदारनाथ के अलावा मध्यमहेश्वर से भी देव प्रतिमा यहीं आती है, जिसे लोक में डोली कहकर अत्यंत आदर और श्रद्धा से पूजा जाता है। पुराण-प्रसिद्ध उषा और अनिरुद्ध का विवाह यहीं हुआ था। बाणासुर की बेटी उषा और भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध के इसी स्थल पर विवाह के कारण उषा के नाम पर यह उखीमठ बना है। ग्रीष्मकाल में जब केदारनाथ के पट खुलते हैं तो पंचमुखी प्रतिमा डोली के रूप में समारोहपूर्वक पुनः केदार घाटी ले जाई जाती है और मंदिर में स्थित अन्य देव प्रतिमाओं और पवित्र कुंडों के साथ नित्य पूजित होती है। यह डोली यात्रा भी अद्‌भुत उत्सव है, जिसमें गाजे-बाजे से निकलने वाली डोली की मार्ग के लोग अगवानी करते हैं।

पूजा और उत्तर-दक्षिण के संगम

केदारनाथ के शिव-पिण्ड को प्रतिदिन प्रातःकाल प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी-लेपन किया जाता है। तत्पश्चात धूप-दीप जलाकर आरती होती है। इस समय दर्शनार्थी मंदिर में प्रवेश कर पूजन कर सकते हैं। संध्या के समय भगवान का शृंगार किया जाता है। उन्हें विविध प्रकार और आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। शाम को भक्तगण दूर से ही दर्शन कर पाते हैं। केदारनाथ के पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण हैं। माना जाता है कि उत्तर से दक्षिण के संगम और सांस्कृतिक एकता के उद्देश्य से आद्य शंकराचार्य ने यह व्यवस्था की थी। वर्तमान में 337वें रावल केदारनाथ धाम की व्यवस्था सम्भाल रहे हैं।

छोटा चार धाम और यात्रा

केदारनाथ धाम की यात्रा उत्तराखंड की पवित्र छोटा चार धाम यात्रा के महत्वपूर्ण चार मंदिरों में से एक है। छोटा चार धाम यात्रा हर वर्ष आयोजित की जाती है। केदारनाथ यात्रा के अलावा अन्य मंदिर बद्रीनाथ, गंगोत्री, और यमुनोत्री हैं। केदारनाथ जाने के लिए अप्रैल से अक्टूबर का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस बीच भी यदि बारिश हो तो यात्रा नहीं करना चाहिए। केदारनाथ जाने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार या ऋषिकेश है। यहां से गौरीकुंड की दूरी 115 किमी है। यह रास्ता सड़क मार्ग से तय किया जाता है, जिसमें यात्री टैक्सी या बस से सर्वप्रथम गौरीकुंड पहुंचते हैं। गौरीकुंड उत्तराखंड के प्रमुख स्थानों जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून इत्यादि से जुड़ा हुआ है। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 14 किमी है। केदारनाथ की चढ़ाई बहुत कठिन मानी जाती है। ऐसे में कई लोग पैदल भी जाते हैं। केदारनाथ के लिए नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून है। कुछ समय पूर्व अगस्त्यमुनि और फ़ाटा से केदारनाथ के लिये पवन हंस नामक हेलीकाप्टर सेवा भी आरम्भ की गई है।

केदारखंड में शृंग

ज्योतिर्लिंग स्तुति से केदारनाथ वंदना...

महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः। सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यै: केदारमीशं शिवमेकमीडे ॥

अर्थात...

भगवान शंकर पर्वतराज हिमालय के समीप मंदाकिनी के तट पर स्थित केदारखंड नामक श्रृंग में निवास करते हैं तथा मुनीश्वरों के द्वारा हमेशा पूजित हैं, देवता-असुर, यक्ष-किन्नर व नाग आदि भी जिनकी हमेशा पूजा किया करते हैं, उन्हीं अद्वितीय कल्याणकारी केदारनाथ नामक शिव की मैं स्तुति करता हूँ ।

...शिवपुराण, कोटिरुद्र संहिता 19/22

केदारेशस्य भक्ता ये मार्गस्थास्तस्य वै मृता:। तेSपि मुक्ता भवन्त्येव नात्र कार्या विचारणा।।

अर्थात...

केदारनाथ की महिमा तो ये है कि उनकी भक्ति में जो लोग उनके दर्शन की यात्रा प्रारम्भ करके यदि पहुंचने से पूर्व मार्ग में भी नि:शेष रहें तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है। इसमें कोई संदेह ही नहीं है।

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