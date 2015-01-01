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मुस्कराहटों से भर लें अपनी झोली:हंसने से दिल, मस्तिष्क और ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों से रहेंगे दूर

डॉ. रमन कुमारएक घंटा पहले
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  • लोगों को ख़ुशियां बांटना चाहते हैं तो पहले अपनी झोली को मुस्कराहटों से भर लीजिए।
  • हंसना आपमें ऊर्जा का संचार तो करेगा ही, ख़ुशियों का आलोक भी फैलाएगा। इसी धवल आलोक में छिपा है प्रसन्नता का वरदान।

आप संसार के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको भले किसी राष्ट्र की भाषा का ज्ञान न हो, उसके लोग आपकी भाषा से परिचित न हों, किंतु एक भाषा है जो सारी दुनिया मेें सर्वमान्य और स्वीकृत है और वह है हंसना-मुस्कराना। यहां तक कि मनुष्यों के अलावा अन्य जीव-जंतु तक मुस्कान की भाषा से अवगत होते हैं। हंसता-खिलखिलाता चेहरा आपके व्यक्तित्व को ही आकर्षक नहीं बनाता, अपितु आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है। हंसना भी कई प्रकार का होता है, जिसमें से यदि आप ठहाका लगाने के हिमायती हैं तो यह अच्छी ख़बर है। ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए शोध के अनुसार- यदि आप यूं मुंह दबाकर हंसने के बजाय बत्तीसी दिखाकर, ठहाका लगाकर हंसते हैं तो यह समग्र स्वास्थ्य के लिए अधिक बेहतर होता है।

बनी रहेगी दिल की सेहत

शोध, अनुसंधान साबित कर चुके हैं कि हंसी-ख़ुशी रहने से न सिर्फ़ आप बेहतर महसूस करते हैं, बल्कि शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और दर्द भी ज़्यादा देर ठहर नहीं पाता। दिल को चुस्त-दुरुस्त रखने में भी यही बत्तीसी प्रदर्शन अहम योगदान निभाता है। सो हंसते रहिए, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहेगा। यह जो रक्तदाब की ऊंच-नीच है, यही हृदय रोगों का सबसे प्रमुख कारण है, लिहाजा इस ऊंच-नीच के चक्कर से बचना है तो बस हंसिए। आप हंसेंगे और रक्त नलिकाओं की कार्यप्रणाली सुधरती जाएगी, इससे रक्त प्रवाह बढ़ेगा और दिल की धड़कन क़ाबू में रहेगी ही। जर्नल ऑफ़ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक रिपोर्ट का सार भी पढ़िए कि तनाव दिल की बीमारियों की आशंका को 15-20 प्रतिशत बढ़ा देता है। बताइए, सोचता दिमाग़ है और तक़लीफ़ दिल उठाता है। ठीक वैसे ही हंसते हैं लब और फ़ायदा दिल उठाता है।

ख़ुशियां जितनी बांटो, उतनी कम

कुछ तकनीकी बात करते हैं। जब हम ख़ुश रहते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे हाइपोथेलेमिक-पिट्युटरी-एड्रीनल (एचपीए) एक्सिस पर पड़ता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र हार्मोनों के स्राव, पाचन और शरीर में तनाव के स्तर को नियंत्रित करता है। साथ ही हंसने से एंटीबॉडीज़ मज़बूत होती हैं तथा ट्यूमर और बीमारियों से लड़ने वाली कोशिकाओं जैसे गामा इंटरफ़ेरॉन और टी-सेल की क्षमता बढ़ती है। कुल जमा बात यह है कि हंसना हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम के लिए भी फ़ायदे का सौदा है। ख़ुशमिज़ाज लोगों में तनाव का स्तर कम ही होता है। भई, अधिक कार्टिसोल का स्तर तनाव के कारण बढ़ जाता है, तो फिर नींद ख़राब होने लगती है, फिर वज़न बढ़ना, टाइप-2 डायबिटीज़ और उच्च रक्तदाब का ख़तरा बढ़ जाता है। उपाय क्या है, बस हंसना, मुस्कराना और ख़ुश रहना। हंसिए और कार्टिसोल और एड्रिनलिन का स्तर कम कर लीजिए।

दर्द की भी है दवा

ख़ुश रहने के दो और फ़ायदे देख लीजिए, पहला व्यक्ति की दर्द सहने की क्षमता बढ़ जाती है और दूसरा दर्द का अहसास भी कम होता है। एक शोध कहता है कि 15 मिनट तक किया गया हंसी-मज़ाक दर्द को सहने की क्षमता को 10 प्रतिशत बढ़ा देता है। ज़ोर का ठहाका लगाना तो हमारे सिरदर्द के लिए प्राकृतिक दवा की तरह कार्य करता है। इससे मस्तिष्क में प्राकृतिक दर्दनिवारक एंडोर्फ़िन हार्मोन का स्राव होता है, यह दिमाग़ में दर्द को बढ़ावा देने वाले जटिल रसायनों को नियंत्रित करता है और हमें दर्द से राहत मिलती है।

ह्यूमर थेरैपी का जादू

अंग्रेज़ी में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है,‘लॉफ़्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन’। इसी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं अमेरिका के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉ. विलियम फ्राय। डॉ. फ्राय पिछले पैंतीस वर्षों से हंसी को एक थेरैपी के रूप में अपने मरीज़ों के उपचार के लिए उपयोग कर रहे हैं। चूंकि हमारा शरीर वास्तविक और झूठी हंसी में अंतर नहीं कर सकता, जिससे कोई भी चीज़ जिससे आपको हंसी आती है, उसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यही ‘लॉफ़्टर थेरैपी’ का आधार है। इसे ‘ह्यूमर थेरैपी’ भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य हंसने की प्राकृतिक प्रक्रिया का उपयोग शारीरिक या भावनात्मक तनाव या बेचैनी को दूर करने में किया जाता है। डॉ. फ्राय के अनुसार, ‘हंसी शारीरिक बीमारियों और मानसिक तनावों से लड़ने का एक अचूक नुस्ख़ा है।’ वे अपने सभी मरीज़ों को दिन में दो बार क़रीब बीस मिनट तक हंसने की सलाह देते हैं।

(लेखक एकेडमी ऑफ़ फ़ैमिली फ़िजिशियंस ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष हैं।)

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