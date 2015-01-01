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यह जो क्षण है, इसमें सब सुख हैं:अतीत के विचार और भविष्य की योजनाओं को छोड़, वर्तमान में जीएं मौज से

एक घंटा पहले
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  • ध्यान रमाने के लिए तन्यमता और मौन आवश्यक है, किंतु उत्फुल्ल चित्त भी तो ध्यानस्थ हो सकता है, प्रसन्न रहकर भी सहज-समाधि पाई जा सकती है।
  • अपने प्रवचनों में प्रेम, ध्यान और आनंद के तत्वों का अहर्निश संयोजन कराने वाले ओशो का गोरख-वाणी पर यह प्रवचन-अंश भी हंसते-खेलते ध्यान रमाने की ही बात करता है।

यह कसौटी है सदगुरु की कि उसे तुम गम्भीर और उदास नहीं पाओगे। तुम उसे हंसता हुआ पाओगे। जीवन उसके लिये लीला हो गया। हंसिबा खेलिबा धरिबा ध्यानम्...। उसके लिये सब हंसी-खेल है, सब लीला है। इसलिए हमने कृष्ण को पूर्णावतार कहा। कृष्ण के लिए जीवन लीला है। जीवन एक खेल है। इसको खेल से ज़्यादा मत लेना, खेल से ज़्यादा लिया कि उलझे। नाटक समझो, अभिनय समझो। अभिनय में कोई परेशान थोड़े ही होता है। जो रोल मिल गया है, अभिनेता उसी को मस्ती से कर देता है। रावण भी बनना पड़ता है रामलीला में किसी को तो कुछ परेशान थोड़े ही होता है, कोई दिल ही दिल में रोता थोड़े ही है कि हाय, मैं कैसा अभागा मुझे रावण बनना पड़ा! पर्दा हटते ही सब बराबर हो जाते हैं। स्टेज पर एक-दूसरे की जान लेने को उतारू थे, पर्दे के पीछे जाकर देखना बैठे चाय पी रहे हैं, गपशप कर रहे हैं।

जीवन एक अभिनय है; लेकिन उसी के लिए पूर्ण अभिनय हो पाता है, जो शून्य को उपलब्ध हो जाता है। फिर तो ध्यान भी खेल ही है, हंसी ही है। मुझसे लोग पूछते हैं कि यह आपका आश्रम कैसा! यहां लोग हंसते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। मैं कहता हूं और कैसा आश्रम हो सकता है? हंसिबा खेलिबा धरिबा ध्यानम्, अहनिसि कथिबा ब्रह्मगियानम्। यही ब्रह्मज्ञान है। जिसका सारा व्यक्तित्व ब्रह्म को समर्पित हो गया, समग्र को समर्पित हो गया, वह चुप रह जाए तो चुप रहने में ब्रह्मज्ञान है, बोले तो बोलने में ब्रह्मज्ञान है, नाचे तो नाचने में ब्रह्मज्ञान है, और शांत बैठ जाए तो शांत बैठ जाने में ब्रह्मज्ञान है। अब वह व्यक्ति अलग नहीं है। इसीलिए तो हंसता है, खेलता है। अब परमात्मा की लीला का अंग हो गया है।

हंसे खेले न करे मन भंग

इसलिए हंसो, और खेलो, और मन को व्यर्थ गम्भीर करके दु:खी और परेशान न हो जाओ। मन भंग न करो। लेकिन तुम देखते हो, कुछ लोग सांसारिक अर्थों में बड़े परेशान हैं; और कुछ लोग धार्मिक अर्थों में बड़े परेशान हैं। दोनों का मन भंग हो रहा है। एक धन के पीछे दौड़ा जा रहा है, उसका मन भंग हुआ, एक धन से घबड़ाकर भागा जा रहा है, उसका मन भंग हुआ। ये दोनों के मन भंग हैं, इन दोनों को हंसी-खेल नहीं आया है। इन्हें ज़िंदगी में लीला की कला नहीं आई।

गोरखनाथ कहते हैं हंसो, खेलो, मन को भंग न करो।

ते निहचल सदा नाथ के संग

तो इसी हंसी-खेल में डूबे-डूबे, इसी मौज, इसी लीला में पगे-पगे नाथ के सदा संग हो जाओगे। ते निहचल सदा नाथ के संग। प्रतिपल फिर परमात्मा और तुम्हारा साथ रहेगा। साथ कहना भी शायद ठीक नहीं है, तुम एक ही हो गए। वही अर्थ है : निहचल सदा नाथ के संग। एक क्षण को भी साथ नहीं छूटता। साथ सातत्य बन गया।

अहनिसि मन ले उनमन रहे

प्रतिपल, उठते-बैठते, जागते-सोते एक ही ख़याल रहे- मन ले उनमन रहे। मन को अमन बनाना है। जिसको ज़ेन फ़कीर कहते हैं- नो माइंड, उनमन। चित्त को शून्य कर देना है। मन क्या है? अतीत के विचार, भविष्य की योजनाएं- यही मन है। जो हो चुका, उसका शोरगुल; जो होना चाहिए, उसकी अपेक्षाएं- यही मन है। न अतीत रह जाए, न भविष्य रह जाए, फिर क्या है? वर्तमान है।

हंसिबा खेलिबा धरिबा ध्यानम्

फिर तो यह शुद्ध वर्तमान रह जाता है, जिसमें विचार की कोई छाया भी नहीं पड़ती। और अतीत है नहीं, उसी में तुम उलझे हो। और भविष्य अभी हुआ नहीं, उसमें तुम उलझे हो। कुछ लोग अतीत-उन्मुख हैं, उनकी आंखें पीछे गड़ी हैं। और कुछ लोग भविष्य-उन्मुख हैं, उनकी आंखें आगे गड़ी हैं। और दोनों वंचित रह जाते हैं उससे- "जो है'। और "जो है' अभी, इस क्षण, वही परमात्मा का रूप है।

इसी क्षण जीयो, क्षण-क्षण जीयो! फिर कैसी उदासी?

तुमने कभी एक बात पर ख़याल किया है, वर्तमान में सदा रस है और वर्तमान में सदा आनंद है। जब तुम कभी दु:खी होओ तो थोड़ा सोचना, दु:ख या तो अतीत के सम्बंध में होता है या भविष्य के सम्बंध में। या तो जैसा तुम करना चाहते थे नहीं कर पाए अतीत में, उसका दु:ख होता है; या भविष्य में जैसा तुम करना चाहते हो, वैसा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, उसके सम्बंध में चिंता और पीड़ा होती है। इस छोटे-से सत्य को कभी देखा है कि वर्तमान में कोई दु:ख नहीं है, कोई चिंता नहीं है? इसलिए वर्तमान मन को भंग नहीं करता, चिंता मन को भंग करती है। वर्तमान में तो सिर्फ़ शांति हो सकती है, सुख हो सकता है, समाधि हो सकती है।

तो मन को उनमन कर दो, मन को पोंछ डालो। यह जो क्षण है, इसमें सब सुख हैं। इस सुख को गहराओ। इसको पीओ। एक क्षण से ज़्यादा तो कभी कुछ मिलता नहीं, दो क्षण एक साथ मिलते नहीं। बस एक क्षण को जीओ।

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