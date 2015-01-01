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रौशनी के रतजगे:दिवाली के मौके पर कुछ खास कविताएं हम आपके लिए चुन कर लाए हैं

एक घंटा पहले
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  • दीपावली रोशनी का पर्व है। दीपक इसका हमराही है और बाती इसकी साथी है। स्नेह इसे सींचता है, यश इससे विकसता है और ऐश्वर्य किलकता है।

मनुष्य की वृत्ति यही है कि जो भी शुभ हो, सुंदर हो, उसके गीत वह गाता ही है, फिर यह तो सत्यम् शिवम् सुंदरम् को साकार करने वाला महापर्व है, भारतीय उत्सव-परम्परा का धवल-शिखर: ऐसा सम्भव ही नहीं हो सकता था कि दीपावली के वैभव को कविता में नहीं बांधा गया हो। उन्हीं में से कुछ कविताएं चुन लाए हैं हम आपके लिए।

मैं दीपक हूं, मेरा जलना ही तो मेरा मुस्काना है

- हरिवंशराय बच्चन

दीपक जलता रहा रातभर

- गोपाल सिंह नेपाली

यह दीप अकेला

- अज्ञेय

नई हुई फिर रस्म पुरानी

- फ़िराक़ गोरखपुरी

दिवाली

- नज़ीर अकबराबादी

हमें अदाएं दिवाली की ज़ोर भाती हैं। कि लाखों झमकें हर एक घर में जगमगाती हैं।। चिराग़ जलते हैं और लौएं झिलमिलाती हैं। मकां-मकां में बहारें ही झमझमाती हैं।।

खिलौने नाचें हैं तस्वीरें गत बजाती हैं। बताशे हंसते हैं और खीलें खिलखिलाती हैं।।1।।

गुलाबी बर्फ़ियों के मुंह चमकते-फिरते हैं। जलेबियों के भी पहिए ढुलकते-फिरते हैं।। हर एक दांत से पेड़े अटकते-फिरते हैं। इमरती उछले हैं लड्डूू ढुलकते-फिरते हैं।।

और चिराग़ों की दुहरी बंध रही क़तारें हैं। और हरसू कुमकुमे क़ंदीलें रंग मारे हैं।। हुज़ूम, भीड़ झमक, शोरोग़ुल पुकारे हैं। अजब मज़ा है, अजब सैर है, अजब बहारें हैं।

अटारी, छज्जे दरो बाम पर बहाली है। दिवाल एक नहीं लीपने से ख़ाली है।। जिधर को देखो उधर रोशनी उजाली है। ग़रज़ मैं क्या कहूं ईंट-ईंट पर दिवाली है।।

कहीं तो कौड़ियों पैसों की खनख़नाहट है। कहीं हनुमान पवन वीर की मनावट है।। कहीं कढ़ाइयों में घी की छनछनाहट है। अजब मज़े की चखावट है और खिलावट है।।

‘नज़ीर’ इतनी जो अब सैर है अहा हा हा। फ़क़त दिवाली की सब सैर है अहा हा हा।। निशात ऐशो तरब सैर है अहा हा हा। जिधर को देखो अज़ब सैर है अहा हा हा।।

दीपदान

- केदारनाथ सिंह

जाना, फिर जाना, उस तट पर भी जा कर दीया जला आना, पर पहले अपना यह आंगन कुछ कहता है, उस उड़ते आंचल से गुड़हल की डाल बार-बार उलझ जाती हैं, एक दीया वहां भी जलाना;

जाना, फिर जाना, एक दीया वहां जहां नई-नई दूबों ने कल्ले फोड़े हैं, एक दीया वहां जहां उस नन्हें गेंदे ने अभी-अभी पहली ही पंखड़ी बस खोली है, एक दीया उस लौकी के नीचे जिसकी हर लतर तुम्हें छूने को आकुल है

एक दीया वहां जहां गगरी रक्खी है, एक दीया वहां जहां बर्तन मंजने से गड्ढा-सा दिखता है, एक दीया वहां जहां अभी-अभी धुले नए चावल का गंधभरा पानी फैला है, एक दीया उस घर में - जहां नई फ़सलों की गंध छटपटाती हैं,

एक दीया उस जंगले पर जिससे दूर नदी की नाव अक्सर दिख जाती है एक दीया वहां जहां झबरा बंधता है, एक दीया वहां जहां पियरी दुहती है, एक दीया उस पगडंडी पर जो अनजाने कुहरों के पार डूब जाती है,

एक दीया उस चौराहे पर जो मन की सारी राहें विवश छीन लेता है, एक दीया इस चौखट, एक दीया उस ताखे, एक दीया उस बरगद के तले जलाना, जाना, फिर जाना, उस तट पर भी जा कर दीया जला आना, पर पहले अपना यह आंगन कुछ कहता है।

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