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अहा! जिंदगी:पढ़िए, मैगजीन अहा! ज़िंदगी की दीपावली स्पेशल स्टोरीज सिर्फ एक क्लिक पर

38 मिनट पहले
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1. जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए अपने भीतर जलाएं संकल्प का दीप। दीपों के महत्व और सही अर्थ जानने के लिए पढ़ें ये लेख...

जीवन में अंधकार से उजाले तक का सफर तय करना सिखाती है ये आमुख कथा

2. लक्ष्मी की सबसे पुरानी मूर्ति महाराष्ट्र के तेर नामक स्थान में मिली थी। उसके बाद वह मूर्ति ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखी गई। जानिए, लक्ष्मी के प्राचीन मूर्तियों का इतिहास इस लेख में...

दीपावली के प्राचीन संदर्भ तथा लक्ष्मी के प्राचीन शिल्प

3. लक्ष्मी को पाने के लिए रखना होगा सही चरित्र और आचरण। जानें, लक्ष्मी को आमंत्रित करने का तरीका और आलौकिक कथाएं इस लेख में...

लक्ष्मी की प्राप्ति तो सभी चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी उन्हीं को मिलती हैं जिनमें ये गुण हो

4. दिवाली का त्योहार हो और मिठाइयों की बात ना हो, ये नामुमकिन है। लिहाजा, पेश है स्वाद के शौकीनों के लिए ये लेख...

भारत के हर एक प्रांत में है मिठाइयों का अलग स्वाद, पेश है मिठाइयों का लजीज ब्योरा

5. पान के स्वाद से तो सभी परिचित हैं और ये भी लगभग सभी को पता है कि पान का उपयोग पूजा में भी किया जाता है। लेकिन क्या है पान का इतिहास? जानने के लिए पढ़ें, ये लेख...

अंग्रेज़ी में बीटल लीफ़ कहे जाने वाले पान का ये है इतिहास

6. किसी भी अहसास पर गीत, कविताएं, गजलें लिखना रचनाकारों के लिए स्वभाविक है। दिवाली से जुड़ें अहसासों को बयां करतीं ऐसी ही कुछ कविताएं पढ़ें, इस लेख में...

दिवाली के मौके पर कुछ खास कविताएं हम आपके लिए चुन कर लाए हैं

7. एक दीप रखना प्रिये, उस शहीद के नाम। आई जिसकी ज़िंदगी, आज देश के काम॥ दिवाली के मौके पर पढ़ें, ऐसे ही दिल को छू लेने वाले कवि के दोहे इस लेख में...

रहा मचाता रातभर, अंधकार उत्पात...याद दिला दी दीप ने, पल भर में औक़ात

8. 'राम' इस नाम में दुनिया समाई हुई हैं। भगवान राम की ये पौराणिक कथाएं आपको भी कर देंगी राममय...

सिया राम मय सब जग जानी, राम सभी के हैं और सब राम के

9. रामायण में कौशल्या को राजा दशरथ की मान्यता मिली थी और कैकेयी को उनका अनुराग, लेकिन सुमित्रा को क्या मिला? जानने के लिए पढ़ें, ये लेख...

रामायण की महागाथा में सुमित्रा को क्या मिला, बताती है ये कहानी

10. जीवन में धूप और छांव, सुख और दुःख का मेलजोल हमेशा बना रहता है। पाठकों के लिए पेश है दो बहनों की ये कहानी बयां करती है जीवन का सत्य...

दो बहनों की ये कहानी बयां करती है जीवन का सत्य

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पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

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