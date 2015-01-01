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अहा! जिंदगी:पढ़िए, मैगजीन अहा! जिंदगी के दिसंबर एडिशन की चुनिंदा स्टोरीज सिर्फ एक क्लिक पर

43 मिनट पहले
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1. दुनिया के कई देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत प्राचीन हैं। पश्चिम में ईरान, अरब और मिस्र के साथ बहुत लम्बे समय से भारत का व्यापारिक संबंध रहा है। पढ़िए, भारत के लिए समुद्री रास्ता यूरोपवासियों को क्यों खोजना पड़ा...

प्राचीन समय से ही भारत के थे कई देशों से व्यापारिक रिश्ते, मसाले और रेशम के दीवाने थे यूरोपवासी

2. गौतम बुद्ध के सम्बंध में कई तरह की कथाएं लोक प्रचलित हैं, लेकिन उनके यशोधरा के साथ विवाह संबंधी कथा कम ही सुनने को मिलती है। पढ़ें, किस तरह हुआ गौतम बुद्ध का विवाह...

बुद्ध के विवाह की रोचक कथा, 96 कलाओं में विजयी रहकर पाया था यशोधरा को

3. उर्दू में गालिब से पहले भी शायर हुए थे और बाद में भी बहुत हुए, लेकिन गालिब की अदा निराली और कद सबसे बुलंद है। लिहाजा, मिर्जाजी की यौमे-पैदाइश के मौक़े पर हम उनकी चुनिंदा गजलों का एक गुलदस्ता पेश कर रहे हैं...

ग़ालिब की अदा निराली और क़द सबसे बुलंद है, उनकी सालगिरह पर चुनिंदा ग़ज़लों का एक गुलदस्ता

4. भारतीय गणितज्ञों में प्रथम-स्मरणीय आर्यभट्ट ही हैं, जिन्होंने विश्व में सबसे पहले यह अनुमान लगाया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। राष्ट्रीय गणित दिवस के परिप्रेक्ष्य में हमारी यह प्रस्तुति भारत के इसी महान गणितज्ञ को समर्पित है...

आर्यभट ने 23 वर्ष की उम्र में खोज निकाला था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है

5. कहीं ऐसा तो नहीं कि हम प्रकृति को आख्यान की दृष्टि से देखते हों, जबकि वह गणित की भाषा में रची गई हो...

प्रकृति की किताब गणितीय भाषा में लिखी गई है

6. एक छोटी सी चोट बड़ी परेशानी का सबब बन जाती है। यह चोट तब नासूर बन जाती है, जब हर कोई इसके बारे में पूछताछ और सलाह-मशविरा करे। चुस्त और चुटीली उर्दू में लिखी गई मिर्जा अजीम बेग की यह हास्य कथा आपको पसंद आएगी...

एक चोट और लोगों की पूछताछ से परेशान लेखक के मज़ेदार क़िस्सों से सजी है यह निराली हास्यकथा

7. सफलता में व्यक्तिगत योग्यता और प्रयास के साथ इस तथ्य की भी बड़ी भूमिका होती है कि आपकी टीम में कौन है? पढ़िए किस तरह के लोगों का साथ आपको सफलता के शिखर की ओर ले जाएगा...

प्रगति के सफ़र में सोच समझकर साथी चुनना बहुत आवश्यक है

8. इस साल अंटार्टिका का ओजोन सुराख अपने वार्षिक आकार के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यह ओजोन परत धरती के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। पढ़िए क्यों है यह सुराख धरतीवासियों के लिए इतना महत्त्वपूर्ण...

धरती का सुरक्षा कवच है ओज़ोन परत, इसमें सेंध लगना ख़तरे की घंटी है

9. छोटी-छोटी कहानियां अक्सर बड़ी-बड़ी बातें कह जाती हैं। ये दो छोटी कहानियां भी इसी की मिसाल हैं...

बड़े गहरे अर्थ समेटती दो छोटी कहानियां

10. इंसान की जिंदगी में पांच ऐसे हथियार हैं, जिनके लिए उसे न तो कोई लाइसेंस लेना है, न ही इसके लिए किसी नियम-कायदे से गुजरना है, लेकिन ये हथियार जिसके पास हैं, वह जिंदगी की जंग हारेगा नहीं। पढ़िए कौन से हैं वे पांच खास हथियार...
यदि आपके पास ये पांच हथियार हैं तो ज़िंदगी में आप कोई जंग न हारेंगे

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