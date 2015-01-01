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अजब-ग़ज़ब:दुनिया की ऐसी घटनाएं जिन्हे जान कर आप भी रह जाएंगे आश्चर्यचकित

18 मिनट पहले
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  • दुनिया बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सभी तो हम कभी जान नहीं सकते।
  • बहुतसी ऐसी घटनाएं भी होती हैं, जिन्हें जान पाते तो भी पहले-पहल उन पर यक़ीन नहीं कर पाते। आइए जानते हैं, ऐसी ही दो घटनाओं के बारे में।

भूल से बना क़िला

अ मेरिका ने वर्ष 1812 में यूनाइटेड किंगडम के साथ हुए युद्ध के बाद सोचा कि एक ऐसा मज़बूत क़िला तैयार किया जाना चाहिए, जो समुद्री रास्ते से आने वाले शत्रु जहाज़ों पर आग बरसा सके। न्यूयॉर्क-कनाडा सीमा पर लेक कैम्प्लेन के किनारे एक तीन मंज़िला क़िले का निर्माण शुरू किया गया। इसका नामकरण किया गया फ़ोर्ट मोंटगोमेरी। योजना यह थी कि इसकी रचना अष्टकोणाकार होगी, दीवारें 30 फ़ीट ऊंची रहेंगी और इस पर 125 ताेपें तैनात होंगी। वर्ष 1818 तक क़िले के बड़े भाग का निर्माण हो चुका था। तब पता चला कि सर्वेयर की ग़लती के कारण यह अमेरिका की बजाय कनाडा की सीमा में बन चुका है, वह भी कोई एक किलोमीटर भीतर। क़िले का निर्माण रोक दिया गया और आज भी इस क़िले को ‘फ़ोर्ट ब्लंडर’ के नाम से जाना जाता है।

पायथागोरस की मौत

पा यथागोरस की प्रमेय गणित के विद्यार्थियों की नाक में दम कर देती है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि पायथागोरस को भी एक चीज़ से डर लगता था, वह थी फलियां यानी बीन्स। उनका खान-पान को लेकर अपना ही एक नियम था और वे पूर्णत: शाकाहारी भोजन करते थे, किंतु उसमें फलियाें का पूरी तरह से निषेध था। फलियों को लेकर यही अरुचि उनकी मृत्यु का भी कारण बनी। दरअसल, हत्यारों का एक दल पायथागोरस के पीछे लगा हुआ था। पायथागोरस अपनी जान बचाकर भाग रहे थे कि सहसा वे एक जगह रुक गए। उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत न बची, क्योंकि वे फली के एक खेत के सामने आ पहुंचे थे। वे किंकर्तव्यविमूढ़ से खड़े रहे और फिर निश्चय किया कि वे इसमें नहीं दाख़िल होंगे। अंतत: उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

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