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दिवाली के दोहे:रहा मचाता रातभर, अंधकार उत्पात...याद दिला दी दीप ने, पल भर में औक़ात

ओम वर्माएक घंटा पहले
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  • भारत की सभी काव्य-परम्पराओं में सबसे लोकप्रिय और सबसे सदाबहार दोहे हैं, जिनमें दो पंक्तियों में अर्थ, लय, छंद का सागर समाया होता है।
  • दीपावली के उपलक्ष्य में पाठकों के लिए रामतत्व और आलोक-पर्व पर एकाग्र कुछ दोहे...

लख दीपक का हौसला, क़ुदरत भी है दंग। लड़ता आया रात भर, अंधकार से जंग॥

करो स्वदेशी दीप से, अब घर घर उजियार। अपने घर में बाहरी, हमें नहीं स्वीकार॥

एक दीप रखना प्रिये, उस शहीद के नाम। आई जिसकी ज़िंदगी, आज देश के काम॥

हे प्रभु अगले जन्म में, मुझे बनाना दीप। जिसके आगे शीशनत, रहते सभी महीप॥

त्रेता में थी मंथरा, त्रेता में ही राम। आज मंथरा हैं कई, गुपचुप करतीं काम॥

हैं कैकेयी आज भी, करें राम से प्यार। राजतिलक की बात पर, कर बैठें तक़रार॥

रावण आया सामने, ली तिनके की ओट। हो सीता-सा आचरण, कभी न होगी चोट॥ आज घूमते हर कहीं, मायावी मारीच। बचना होगा जानकी, रहो न आंखें मींच॥

शर शय्या पर भीष्म थे, प्रभु गोदी में गिद्ध। सच का देते साथ जो, होते वही प्रसिद्ध।।

निराकार मिट्टी चढ़ी, कुम्भकार के चाक। दिया मंत्र है काटना, अंधकार की नाक॥

सत्ता नन्हे दीप की, लगी खटकने आज। तम के प्रेमी हैं व्यथित, छिन जाए ना राज॥

रहा मचाता रातभर, अंधकार उत्पात। याद दिला दी दीप ने, पल भर में औक़ात॥

चिंगारी भी वह रखे, रखता वही प्रकाश। वही सृजन का दूत भी, लाता वही विनाश॥

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