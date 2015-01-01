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उजाले का रथ:जीवन में अंधकार से उजाले तक का सफर तय करना सिखाती है ये आमुख कथा

एक घंटा पहले
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  • दीपावली भारत-देश का सर्वप्रमुख आलोक-पर्व है। इस अवसर पर हमारे पाठकों के लिए भारत की आलोक-परम्परा का सिंहावलोकन करने वाली यह आमुख कथा।

बिना मिट्टी के दीये के दीपावली के मनाए जाने की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन यह मिट्टी का दीया जिस भाव से प्रज्जवलित किया जाता है, इसे हम शायद ही जान पाएं। हमारे पुरखे जानते थे। उनके लिए दीप पर्व नए निर्माण के संकल्प को धारण करने का पर्व था। वास्तव में प्रज्जवलित दीया, मिट्टी और उजास का संयोग है। मिट्टी, सृजन की सम्भावना है और उजास या प्रकाश इस सम्भावना को परिणाम में बदल देने का संकल्प। हमारे पूर्वजों के लिए दीपावली पर दीप प्रज्जवलन का यही अर्थ था कि वे आने वाले समय में सम्भावनाओं को परिणाम में बदलने के लिए कटिबद्ध हों। लेकिन हमने दीपावली की व्यंजना में जाना छोड़ दिया। उसके निहितार्थ को समझने का उपक्रम नहीं किया। उसे केवल कृत्रिम रोशनी करने तक सीमित कर दिया जबकि सच्चा उजाला तो संसार को पहचानने की सामर्थ्य देता है, खोए हुए को प्रकाशित करता है, यात्रा की निरंतरता खण्डित न हो इसकी आश्वस्ति देता है।

दीपावली अंधकार के आलोक में परिवर्तन का पर्व है। पावली पर दीप का प्रज्जवलन केवल एक रीत भर नहीं है, केवल बाहरी क्रिया नहीं है, यह आंतरिक अनुष्ठान है, स्वयं को दीप्त करने का। आत्मदीप बनने का। हम बिना दीप्ति के, बिना जीवट की लौ के मिट्टी ही तो हैं। मिट्टी के निष्प्राण अस्तित्व। जिजीविषा की लौ के प्रज्जवलित होने पर क्रियाशील दीप हो जाते हैं।नित्य नई ऊंचाईयों को छूता यह विश्व, प्रज्जवलित दीपों का वह संसार है जिसके लिए प्रत्येक मानवीय उपलब्धि दीपावली है।

दीप का अंत:करण

यदि दीये की अंतःकरण में झांककर देखें तो पाएंगे कि वह कितनी आत्मीय तरलता और निश्छलता से भरा है। उसमें कितनी मार्मिक संवेदना है, कितनी अदम्य जिजीविषा है, कितना स्वाभाविक आत्माभिमान है और मिट्टी के बने रहने के बावजूद कितनी दृढ़ता है। इस दीये में भरे तेल की तरलता इतनी आत्मीय है कि वह हमारी उंगलियों का स्पर्श पाकर उन्हें अपने नेह से भिगो देती है। यह तरल स्निग्धता इतनी निष्कपट भी है कि वह बाती को संवेदन से इतना भरपूर कर देती है कि तीली की लौ से वह जैसे ही स्पर्श पाती है, दीपशिखा बन जगमगाने लगती है।

यह दीपशिखा जीवंत हो जाती है, निष्कम्प जलती है, आंधी के बीच भी थरथराते हुए अपना अस्तित्व क़ायम रखने की कोशिश करती है और कितनी ही बेतरतीब रंगीन रोशनी बिखेरते रहें कृत्रिम विद्युत के गोले, वह अपनी मर्यादा में अडिग जलती रहती है। दीपक का यह आलोक विद्युत के गोलों से फूटने वाली रोशनी से समझौते नहीं करता। वह न तो अपने आप टूटता है और न ही उसकी वर्तिका स्वयं को बुझाती है।

न दर्प ना दैन्य

दीये की इस लौ का आलोक, सूरज के आलोक से भिन्न है। दीये की बाती की लौ से निकलती रोशनी, आत्मीय ऊष्मा और उजास देती है, तपन नहीं देती, आंखों को चुंधियाने की पीड़ा नहीं देती। दीये की बाती से निकली उजास झिलमिलाती, सारे वातावरण में तैरती ऐसी अहंकारशून्य उजास है जो मुंडेर-मुंडेर और मन मन, हौले हौले, बड़े अनौपचारिक भाव से प्रविष्ट होती है और फिर हमारे सारे अस्तित्व को बाहर और अंदर जगमगा देती है। आत्मीयता की आंच से नहला देने वाली दीये की इस रेशमी रोशनी के आगे दिनकर की दैदीप्यमान दीप्ति कहीं दर्प से भरपूर और बड़ी बौनी प्रतीत होती है।

धान्योत्सव की अन्नपूर्णा

यह महोत्सव लक्ष्मी से जोड़ लिया गया। उस लक्ष्मी से जो धन की देवी हैं। लेकिन लक्ष्मी की यह व्यंजना है ही नहीं। ऋग्वेद के श्रीसूक्त में लक्ष्मी के 70 नाम हैं। इनमें लक्ष्मी ज्वलंती हैं, हरिणी, मनोज्ञा, माता, प्रभासा, हिरण्या और भूदेवी हैं। हमारे लोक ने सार्थक लक्ष्मी स्वरूप को गढ़ लिया। यह भूदेवी और ज्वलंती का वह समन्वित रूप है जो हमारे लोक मानस को बहुत भाया। उसकी नियति सोने की लक्ष्मी को पूजने की तो नहीं थी इसलिए उसने अपनी दीपलक्ष्मी गढ़ ली। दीपलक्ष्मी के एक ओर मिट्टी के दीयों की शृंखला होती है, जिन्हें वह दीपावली पर प्रज्जवलित करता है। मिट्टी की भूदेवी और ज्वलंती के विश्वासदीप!

मिट्टी और प्रकाश से अधिक पूजनीय क्या हो सकता है ?

मिट्टी हमारी देह है और आलोक प्राण। इस तरह लोकमानस आत्मदीप की आराधना और भूदेवी की वंदना करता है। यही लोक सदियों पहिले लक्ष्मी के अन्नपूर्णा स्वरूप को पूजता था तथा धान्योत्सव मनाता था, जो लोकपर्व है लेकिन कालांतर में यह लक्ष्मी केवल ‘श्री’ से जुड़ गईं तथा धान्योत्सव धन का उत्सव बन गया। हमारी परम्परा में इसके प्रमाण हैं। माथुरी कला में, शुंगकालीन लक्ष्मी की एक मातृ प्रतिमा मिली है, जो मथुरा संग्रहालय में है। ईसा की दूसरी सदी पूर्व की इस प्रतिमा में लक्ष्मी हाथ में अन्न की बाली लिए खड़ी हैं। यह उनका अन्नपूर्णा रूप है।

अवधपुरी का प्रकाश-पर्व

यह आलोक पर्व श्री राम के अयोध्या लौटने की स्मृति से भी जुड़ा है। असंख्य सदियों से जाने कितने सम्राट अन्य देशों पर विजय प्राप्त कर अपने-अपने देश लौटते रहे होंगे और उनकी प्रजा उल्लास और प्रकाश के साथ उनकी अगवानी करती रही होगी लेकिन उनकी स्मृतियां हम नहीं सहेज पाए। ऐसे उत्सव परम्परा में ढलकर जीवंत नहीं रह पाए। लेकिन राम के लौटने पर अयोध्या में मनाया गया यह पर्व हमारी ज्योर्तिमय विरासत बन गया। इसलिए कि राम की विजय जैसी विजय किसी अन्य सम्राट की नहीं थी। राम की विजय राजपाट पाने की विजय नहीं थी, वह मर्यादा की विजय थी, हमारी संस्कृति के सनातन मूल्यों और उन मानवीय गुणों की विजय थी जिनके वे प्रतिनिधि थे। यह विजय उस मनुष्यता की थी जिसके सामने देवत्व की पलकें नीची हो जाती थीं और सर्वोच्च रूप में यह विजय माता सीता की आस्था और तपस्या की वह विजय थी, जिसने स्त्री शक्ति की प्रामाणिकता को सिद्ध किया था।वास्तव में यह प्रकाश पर्व उस रात अयोध्या में गूंजा महालक्ष्मी का जयघोष था।

सच्चे उजाले की पहचान

दीपावली, आलोक की अभ्यर्थना का पर्व है। आलोक का यह अभिनंदन इसलिए किया जाता है क्योंकि आंखें प्रकाश में पंथ निहार लेती हैं, स्थिरता भंग हो जाती है, पांव गतिशील हो उठते हैं, यात्रा आरम्भ हो जाती है। लेकिन आज उजाले भी अनेक हैं। कई अंधेरे, स्वांग रचकर उजाले बन बैठे हैं। तब यह विचारणीय है कि उस सच्चे उजाले की पहचान कैसे हो, जिसका संदेश दीपावली का दीपक देता है। यह पहचान हो सकती है जब अपने आत्मदीप से झरते प्रकाश से हमारा साक्षात्कार हो। यह दीप भले हमारे मन की देहलीज़ पर रखा हो लेकिन इसका प्रकाश पूरे परिवेश के लिए है। यह लोकोन्मुखी प्रकाश है। यह प्रकाश फैलकर अंधकार का हनन नहीं करता, बल्कि अंधकार को आत्मसात कर उसे आलोक में परिवर्तित कर देता है।

लोकोन्मुखी आलोक की आराधना

मनुष्यता ने इसी लोकोन्मुखी आलोक की आराधना के लिए दीप और उससे झरते प्रकाश के रूपक को रचा है। अंधकार का आलोक में यह परिवर्तन इतना चुपचाप होता है कि यह पता ही नहीं चलता कि अमावास की इस सबसे घनेरी रात ने ज्योति के परिधान कब ओढ़ लिए, अपनी देह पर जगमग की चूनर कब डाल ली और कब दमकती चूड़ियां पहन ली अपने हाथों में। दीपावली वास्तव में अंधकार को उसे आलोक में परिवर्तित करने के संकल्प लेने का साक्षी पर्व है।

अपने दीप स्वयं बनो

दीप लक्ष्मी- नायक काल,17 वीं सदी।
दीप लक्ष्मी- नायक काल,17 वीं सदी।

बौद्ध ग्रंथ ‘महापरिनिर्बाणसुत्त’ में उल्लेख है कि जब बुद्ध के परम शिष्य आनंद तथागत के महापरिनिर्वाण के समय उनसे कुछ कहने का आग्रह करते हैं, तब बुद्ध पाली में कहते हैं ‘तस्मातिहानंद अत्त्दीपविहरथ’ अर्थात तुम लोग अपने द्वीप में आप विहार करो अर्थात आत्मनिर्भर बनो। बुद्ध के इस उपदेश को हम ‘अप्पो दीप भव’ अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो के रूप में ग्रहण करते हैं। आत्मदीप बन जाना स्वयं में ऐसे आलोक की प्रतिष्ठा है जो अंधकार को तिरोहित कर देता है और पं. विद्यानिवास मिश्र के शब्द यदि उधार लें तो कहेंगे आत्मदीप बनना स्वयं को नैवेद्य के रूप में समर्पित करना है। आलोक अहंशून्य न हो तो फिर सृष्टि के कोने-कोने को वह अपने अंतर में समेटे कैसे?

तमस से ज्योति की ओर

सबको अपने अंतर में समेट लेने की उदारता केवल प्रकाश के पास है। प्रकाश का यही औदार्य उपनिषदकार की वाणी में पवमान मंत्र बनकर अपने पास ले चलने की, अपने ही स्वरूप सत्य और अमरत्व की ओर ले चलने की टेर लगाने लगता है- असतो मा सद्‌गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय।। भारतीय संस्कृति की अस्मिता यही टेर है। इसी टेर की गूंज के कारण भारत में अंधकार से जूझने का उत्साह अनादि है। अंधेरे से संघर्ष कर उसे पराजित करने की यह उमंग कभी क्षीण नहीं होती और यही कारण है कि हमारे पुरखों की आंखें अंधकार से घनीभूत रात को भी विभावरी के रूप में, तारों से भरपूर दीप्तिमय रात के रूप में देखने की आकांक्षी रही हैं। दीपावली की अमावस की रात भी धरती पर दीप तारों की सृष्टि करती है और फिर धरती की इस तारक गंगा का संवाद आलोक की भाषा में आकाशगंगा से होता रहता है। इस महादेश की महाभाषा प्रकाश है, आलोक है, ज्योति है, दीप्ति है।

उजास पर भरोसा

इसी दीप्ति को महर्षि अरविंद अति मानसिक चेतना कहते हैं, जिसमें इस पृथ्वी पर दिव्य भागवत जीवन को प्रतिष्ठित करने की सामर्थ्य है। दीपावली इसी सामर्थ्य के प्रदर्शन का उत्सव है, जब अंतर ज्योति का अविराम प्रवाह राम में परिणत हो जाता है, मन अयोध्या बन जाता है और मानस में उठते विचार सरयू की हिलोर। इस पर्व पर मिट्टी के दीप घर की मुंडेर के ऊपर झिलमिलाते हैं लेकिन अंतर का दीप इससे प्रज्वलित नहीं होता। इस मिट्टी के दीए की व्यंजना में जाया जाए तो यह आत्मदीप जो प्रकाश का आधार तत्व है स्वतः प्रज्जवलित होगा। इसके लिए हमें प्रकाश पर, उजास पर भरोसा करना होगा। दीये के अस्तित्व को सहेजना होगा, उसके अंतः करण में झांककर उजास के मर्म से साक्षात्कार करना होगा तब सच्चे आराध्य के दर्शन होंगे।

शून्य महल में दीप

सदियों पहले कबीर ने इस प्रकाश पर भरोसा करते हुए इस अंतर दीप को प्रज्वलित कर लिया था, तभी वे जग का आह्वान कर कह सके - सुन्न महल में दिबना बार ले आसन से मत डोल री तोहे पिया मिलेंगे और नेत्रहीन सूर के अंतर नेत्रों में भी प्रकाश के ऐसे ही जुगनू कभी जगमगा गए थे जिनके कारण राधा माधव की प्रीत की उजास प्रत्यक्ष हो गई थी। आज उजास के इसी प्रत्यक्षीकरण की बेला फिर आई है।

जगमग जग कर दे

दीपावली - मुग़ल कलम,18 वीं सदी।
दीपावली - मुग़ल कलम,18 वीं सदी।

आलोक आंख का गंतव्य है। पलक खुलते ही जब आलोक और आंख एकात्म होते हैं तब दृष्टि का जन्म होता है। यही दृष्टि आलोक की, प्रकाश की आत्मा है, उसका आधार तत्व है। जब यह दृष्टि जन्मती है तभी प्रकाश प्रतिष्ठा पाता है। यदि प्रकाश फैलता भर रहे तो उसके क्षेत्रफल के विस्तार का क्या अर्थ? इसे अर्थवत्ता तभी मिलती है, जब ‘निराला’ वीणापाणि से तम के बंधनों को काटने, ज्योति का निर्झर बहाने तथा प्रकाश से संसार को जगमग करने का वर मांगते हैं-

काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वर दे, वीणावादिनी वर दे

यही वर प्रकाश की दृष्टि है। ‘निराला’ उर के बंधन स्तर काटने की प्रार्थना करते हैं। तम के बंधनों से जकड़े हृदय को कौन सा प्रकाश बंधनों से मुक्त करेगा? वह प्रकाश जो अंतर्मन में उदित हो। प्रकाश केवल बाहरी कहां होता है?

प्रकाश का आदि तत्व

प्रकाश के दो स्रोत हैं एक सूर्य और दूसरे सूर। सूर्य बाहरी प्रकाश का स्रोत है और सूर अंदर के आलोक के प्रकाश के अक्षय स्रोत हैं। आज राधा और माधव के जिस स्वरूप के हम दर्शन करते हैं, वह सूर की आंखों की देन है।

जो ज्योतिर्मय निर्झर सूर के अंतर्मन में बहा, वही अंतर्दृष्टि का सच्चा स्रोत है, सार्थक प्रकाश की आत्मा है, वही उसका आदि तत्व है। प्रकाश का यह आदि तत्व सूर को उस परम्परा से मिला जो सनातन रूप से इस महादेश में विद्यमान रही है।

वैदिक ऋषि जब सविता अर्थात सूर्य की अभ्यर्थना करता है तब वह प्रकाश के महाभाव को ईश्वर के रूप में अपनी अंतरात्मा में धारण करने का संकल्प लेता है, इसी संकल्प को गायत्री या सावित्री कहा जाता है। यह मंत्र ऋग्वेद के छंद तथा यजुर्वेद व सामवेद के मंत्र को मिलाकर बना है-

ओऽम् भूर्भुवः स्वः। तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्।।

इस मंत्र में सूर्य ही परमेश्वर हैं और मंत्र का आशय है कि जिस सृष्टि निर्माता प्रकाशमान परमात्मा के दिव्य तेज का हम ध्यान करते हैं वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करें। मनुष्य की यह वृत्ति होती है कि वह जिसकी स्तुति करता है वह चाहता है कि वही उसके अंदर भी प्रतिष्ठित हो जाए।

इसलिए प्रकाश की स्तुति के पश्चात आदि ऋषि कहता है- ‘भर्गो देवस्य धीमहि’। यहां इस परमात्मा रूपी प्रकाश को धारण करने का संकल्प है।

प्रकाश का शाश्वत स्रोत

दीप लक्ष्मी - दक्षिण भारत-मध्यकाल।
दीप लक्ष्मी - दक्षिण भारत-मध्यकाल।

इस तरह सूर्य जो प्रकाश का शाश्वत और अक्षय स्रोत है उसके प्रकाश को दोनों रूपों में हमारी मनीषा ने ग्रहण किया, बाह्य भी और अभ्यांतर भी। हमारी मनीषा ने इस स्वर्णिम सूर्य को हिरण्यगर्भ से उदित माना। वह हिरण्यगर्भ जो सूर्य की रश्मियों की तरह स्वर्णिम है। इस सूर्य की, सविता की अभ्यर्थना हमारे आदि ऋषि ने पूरी तन्मयता से की है। ऋग्वेद का स्वर प्रकाश के संदर्भ में ‘धीमहि’ अर्थात उसे ग्रहण करने का है। ऋग्वेद में सविता और उससे जुड़े हुए उपादानों की अनेक स्तुतियां हैं। ऋग्वेद में सविता के लिए 11 सूक्त हैं तथा 170 से अधिक स्थानों पर सविता का उल्लेख है। सूर्य के लिए 10 और ऊषा के लिए 20 सूक्त हैं और तीन सौ बार ऊषा का उल्लेख ऋषि अपने उद्‌गान में करता है।

सविता, सूर्य और ऊषा

सविता और सूर्य एक ही हैं। जहां वह प्रत्यक्ष है वहां सूर्य है। ऋग्वेद का ऋषि सविता का मानवीकरण भी करता है। सविता देव उसके लिए हिरण्याक्ष अर्थात स्वर्ण की आंखों वाले हैं। यह सूर्य देव सात अश्व वाले रथ पर सवार हैं। कहीं यह भी कहा गया है कि अश्व तो एक ही है जिसका नाम सप्त है। और कौन है ऊषा? वह जो स्वर्ग की कन्या है और प्रकाश है जिसका परिधान। वे देवी हैं जो जग को प्रकाश का आनंद देती हैं और कभी अपने-पराए का भेद नहीं करतीं। ऊषा रात्रि की बड़ी बहन है। जब बड़ी बहन आती है तब छोटी बहन चली जाती है।

ऋषि मुग्ध है ऊषा पर। वह उनसे प्रार्थना करता है कि वह जब आएं तो किसी कृपण या लोभी को न जगाएं, कर्मठ और श्रमशील को जागृत करें। वह सतत रूप से प्रवहमान हैं। आती हैं, जाती हैं और फिर आती हैं। सबसे पहले जागती हैं, सूर्य से भी पहले। वे ऋग्वैदिक ऋषि का सम्मोहन हैं।

अथर्ववेद के 15वें सूक्त में ऋषि ने भावविभोर होकर सविता देव की वंदना की है। शतपथ ब्राह्मण में सूर्य और सविता की अभिन्नता प्रकट की गई है तथा तैत्तरीय ब्राह्मण के एक मंत्र में तो एक ऐसे ऋषि का संदर्भ है जो ज्ञान के द्वारा स्वर्ण हंस बनकर स्वर्ग चला गया तथा वहां उसने सूर्य का सान्निध्य ग्रहण किया।

इस मंत्र की व्यंजना यही है कि सूर्य का प्रमुख तत्व ज्ञान है। ज्ञानी ही सूर्य का सान्निध्य प्राप्त कर सकता है।

(नर्मदा प्रसाद उपाध्याय - विगत 45 वर्षों से लेखन के क्षेत्र में सक्रिय। उनके लेखन के केंद्र में ललित निबंध, भारतीय सौंदर्य दृष्टि, साहित्य और कला के अंतर्सम्बंध व जैन दर्शन रहे हैं। उनकी अब तक 35 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश-विदेश में उन्होंने अनेक व्याख्यान भारतीय कला-परम्परा पर दिए हैं। उन्हें चार्ल्स वॉलेस इंडिया ट्रस्ट, ब्रिटिश काउंसिल व शिमेंगर लेडर फ़ेलोशिप सहित अनेक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं।)

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