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कॉलोनी के दंत चिकित्सक:दांतों के मुहावरे, परेशानी और कई किस्सों को बयां करता है ये व्यंग्य

कैलाश मण्डलेकरएक घंटा पहले
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  • दंतपंक्ति सुंदर हो तो मुस्कान भी काव्यभाषा में दंतुरित कहलाती है। जाड़ों में दांद किटकिटाने को दंतवीणा का वादन भी कहा गया है।
  • इस बात से किसी को मतभेद नहीं हो सकता कि अगर दांतों में कोई रोग हो आए, तब कवि नहीं चिकित्सक ही बेड़ा पार लगा पाते हैं।

पहले इस कॉलोनी में एक भी दांत का दवाख़ाना नहीं था। दांत में दर्द होने पर लोग भागकर शहर जाते थे। शहर में भी डेंटल हॉस्पिटल कम थे। दांत के मरीज़ों को देर तक बैठना पड़ता था। डेंटिस्ट के वेटिंग रूम में दांत दबाकर बैठे रहो, और दीवार पर लगे दांतों के रंगीन चित्र देखते रहो।

दांत का दर्द बहुत तकलीफ़ देता है। इसकी यह ख़ासियत होती है कि पहले से पता नहीं चलता कि यह होने वाला है। संडे है और आप सुबह हंसते-मुस्कराते उठकर पोहे-जलेबी खा रहे हैं कि थोड़ी देर में दांत का दर्द शुरू हो गया। एकदम अप्रत्याशित। दांत का दर्द धीरे-धीरे शुरू होता है फिर अचानक तेज़ हो जाता है। जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ़ से पहले हौले-हौले रेंगता है और अचानक आसमान से बातें करने लगता है। दांत का दर्द हवाई जहाज़ जैसा होता है। शुरुआत में व्यक्ति घर वालों को नहीं बताता कि उसके दांत में दर्द है, वह उस स्थान पर जीभ घुमाते रहता है और बहुत हुआ तो छू कर हिलाने की भी कोशिश करता है। थोड़ी देर में दांत का दर्द तेज़ हो जाता है, तब व्यक्ति को इसकी सार्वजनिक घोषणा करनी पड़ती है कि यार आज दांत में दर्द हो रहा है!

मैंने देखा है कि दांत दर्द के मामलों में परिवार वाले ज़्यादा मददगार साबित नहीं होते। आप सौजन्यवश मुंह खोलकर ऊपरवाली दाढ़ बताना चाहते हैं, जहां दर्द हो रहा है, पर वे आपके मुंह में झांकने के बजाय बाहर सड़क पर मिमिया रही बकरियों को देखना पसंद करते हैं। यह सरासर बेरुख़ी है। लेकिन क्या किया जा सकता है। आप बाईं तरफ़ की ऊपर वाली दाढ़ बताएंगे तो वे अपनी स्मृति के आधार पर सिर्फ़ यही कहेंगे कि इसमें पहले भी दर्द हुआ था। आप उनकी स्मृति को आदर देने के लिए चाहें तो मुंडी हिलाकर स्वीकार्यता देने का उपक्रम कर सकते हैं। इस संक्षिप्त से घरेलू वार्तालाप के बाद आपकी दंतकथा का लगभग समापन हो जाता है, लेकिन दांत का दर्द हर्गिज़ समाप्त नहीं होता।

बहरहाल जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि पहले इस कॉलोनी में दांत के दवाख़ाने नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चार-पांच खुल गए। अभी भी खुलते जा रहे हैं। हर दो-तीन महीने में एक न एक दंत चिकित्सालय खुलने का निमंत्रण मिल रहा है। यह राहत की बात है। सरकारी भाषा में कहें तो दांत के अस्पतालों के बाबत हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। मै सोचता हूं यहां दांत के अस्पताल इसी गति से खुलते रहे तो इस कॉलोनी का नाम यमुना विहार से बदलकर डेंटल कॉलोनी रखा जा सकता है। दांत के दवाख़ानों के आधिक्य के चलते अब लोग अपने घर का वास्तु भी बदलने लगे हैं। नया घर बनाने वाले अब अपने घर के सामने दस बाई दस का रूम निकालना ज़रूरी समझते हैं। ऐसा वे इसलिए करते हैं कि देर सबेर कोई भी डेंटिस्ट किराए से ले लेगा।

दांत के दवाख़ाने अब लैंडमार्क के लिए भी प्रयुक्त होने लगे हैं। लोग अपने पते के साथ दांत के दवाख़ाने का उल्लेख करते हैं- फलां दंत चिकित्सालय के सामने या ढिकां डेंटल क्लिनिक के पीछे। दांत के दवाख़ानों की वजह से अनेक लापता लोगों के पतों को प्रतिष्ठा मिलती जा रही है। यहां हर गली में एक दांत का दवाख़ाना है। कॉलोनी में दांत के अस्पतालों की बाढ़ जैसी आ गई है। जैसे-जैसे दांत के दवाख़ाने खुल रहे हैं, लोगों का दांत दर्द बढ़ते जा रहा है। यह भी देखने में आया है कि विवाह योग्य डेंटिस्ट शादी के लिए ऐसी लड़की चुनते हैं, जो दांत की डॉक्टर हो। पति-पत्नी दोनों दंत चिकित्सक हों तो मरीज़ों को भी सुविधा हो जाती है। पत्नी से दांत न उखड़े तो वह पति की मदद लेकर कैसे भी अड़ियल दांत को उखाड़ सकती है। दांत निकालने के दौरान यदि कोई मरीज़ डेंटल चेयर से उठकर भागने की कोशिश करे तो डेंटल दम्पती उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। कई बार दांत के मरीज़ को वश में करना एक आदमी के बूते की बात नहीं होती। दंत दम्पती कहने में भी अनुप्रास का मज़ा आता है।

कॉलोनी में भांति-भांति के दंत चिकित्सक आ गए हैं। एक डॉ. दास हैं, जो नाम से भले दास हों पर रवैए में एकदम मालिकों जैसे हैं। मरीज़ को डेंटल चेयर पर लिटाकर मुंह खोलने के लिए ऐसे दुत्कारते हैं, मानो नौकर को डांट रहे हों- मुंह खोलो, रात को क्या खाया था? ऊपर की दाढ़ है या नीचे की? मरीज़ जवाब दे, इसके पहले ही डॉ. साब का मोबाइल बज उठता है। वे मोबाइल पर बात करने में लगे हैं और मुंह खोले मरीज़ के चेहरे की मांसपेशियां दुखने लगी हैं। लेकिन डॉ. साब की बात खतम ही नहीं होती।

डॉ. शर्मा अपने मरीज़ों को एक ख़ास क़िस्म का मंजन देते हैं, जो इतना बदबूदार और बेस्वाद होता है कि उसे देखते ही उलटी करने का मन करता है। लेकिन डॉ. साब की हिदायत है कि इस मंजन को करने के बाद थूकना नहीं है। मरीज़ पूछता है कि ग़लती से थूक दिया तो क्या? डॉ. साब कहते हैं फिर से मंजन कर लो। मरीज कहने लगा कि डॉ. साब फिर से भी थूकने में आ जाए तो क्या करें! डॉ. साब झल्ला उठते हैं, यार तुम्हें दांत की बीमारी है या थूकने की? यदि थूकने की बीमारी है तो सिन्हा साब को दिखाओ।

कुछ डॉक्टर केवल रूट कैनाल के विशेषज्ञ होते हैं। उन्हें हर दांत में बैक्टेरियल संक्रमण दिखाई देता है। वे हर दांत की रूट कैनाल करना पसंद करते हैं। जबकि कुछ केवल आड़े-तिरछे दांतों में तार बांधने में पारंगत होते हैं। दांतों में कैप लगाने वाले विशेषज्ञ अलग होते हैं, जबकि लगी हुई कैप को उखाड़ने वाले अलग। दांत की बीमारियों के विशेषज्ञ बढ़ते जा रहे हैं। आगे चलकर हर दांत का एक अलग विशेषज्ञ होगा- जी नहींं, मैं केवल बाईं दाढ़ निकालता हूं, दाहिने तरफ़ की निकालना है तो डॉ. रेवारी से मिलो। दांत केवल बत्तीस हैं पर विशेषज्ञों की संख्या बढ़ती जा रही है।

हमारे एक मित्र हैं राम सजीवन। कल से उनके दांत में तेज़ दर्द है। अपने दांत दर्द को लेकर वे एक अजीब सांसत में फंसे हैं। कहने लगे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मैंने कहा कॉलोनी में ढेरों दंत चिकित्सक हैं, कहीं भी जाकर दिखा दो। कहने लगे, भाई साब इतना आसान नहीं है। पत्नी कहती है डॉ. वर्मा के पास मत जाना, उसकी मिसेज़ बहुत अकड़बाज़ है। इससे तो डॉ. दास को दिखा दो। परसों दास भाभी हल्दी-कुम्कुम में आई थी तो मेरी साड़ी की बहुत तारीफ़ कर रही थीं। दास भाभी बहुत अच्छी हैं। लेकिन डॉ. दास के यहां जाने से बिटिया मना करती है, उसका कहना है कि दास अंकल की बेटी बहुत स्मार्ट बनती है कल उसने मुझे स्कूटी पर लिफ़्ट नहीं दी। इससे तो सिन्हा साब को दिखा दो। लेकिन सिन्हा साब को दिखाने से बेटा मना करता है। रामसजीवन कहते हैं कि अपने घर वालों की वजह से उन्होंने दवाख़ाने जाने का इरादा बदल दिया है । वे सुबह से गरम पानी में पोटाश डालकर कुल्ले कर रहे हैं ।

कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग जबकि आदमी के पास यह सुविधा नहीं है। आदमी के पास खाने और दिखाने के लिए सिर्फ़ एक ही प्रकार के दांत होते हैं। हां यदि आपके मुंह में दांत नहीं हैं तो आप दांत निपोरने की हरकत से बच सकते हैं, जबकि नौकरशाही के इस दौर में दांत निपोरने के अनेक फ़ायदे हैं। दांत न हों तो दांतों तले उंगली नहीं दबाई जा सकती, जबकि इन दिनों दांतों तले उंगली दबाने के अनेक कारनामे हो रहे हैं।

एक नेताजी अभी चीन में थे और पलक झपकते ही अमेरिका पहुंच गए। ऐसे में आदमी के पास दांत हो तो कम से कम वह दांतों तले उंगली तो दबा सकता है। रामचरितमानस में दांतों का जि़क्र बहुत नकारात्मक ढंग से हुआ है। हनुमान जी जब लंका जाकर विभीषण के हालचाल पूछते हैं तो वह कहता है कि उसकी स्थिति दांतों के बीच जीभ जैसी है। आठों पहर खतरे में- सुनहु पवनसुत रहन हमारी, जिमि दांतन बीच जीभ बिचारी।

विभीषण की अपनी विवशताएं हो सकती हैं, लेकिन चेहरे के सौंदर्य के लिए दांतों का होना बहुत ज़रूरी है। शौर्य और वीरता की प्रामाणिकता के लिए दुश्मन के दांत खट्टे करने की परम्परा आदिकाल से ही चली आ रही है। दांत तोड़ने के पीछे जो नज़रिया है, उसके मूल में सामने वाले को सिर्फ़ दंतविहीन करना ही नहीं है, बल्कि चेहरे के सौंदर्य को भी नष्ट करने की अवधारणा है। वैदिक साहित्य में दांत तोड़ने की घटना का विवरण पढ़कर लगता है कि दांत प्राचीन युग से ही निशाने पर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान् शंकर जब दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए गए, तब पूषण नामक देवता दांत दिखाकर हंसने लगे। लिहाजा शिव जी को बहुत गु़स्सा आया और उन्होंने पूषण देव के दांत तोड़ दिए- पूषणप्त्यः पिष्ट्दो भग्रदंतो अभवत पुरा, दक्षाय कुपितं जहसि विवृत द्वजः।

ख़ैर, सिद्धांत की बात यह है कि आदमी के दांत और मसूढ़े स्वस्थ तथा मज़बूत होने चाहिए। खाने को चाहे भरपेट न मिले पर दांतों का बचे रहना ज़रूरी है। हमारी कॉलोनी के दंत चिकित्सक इस काम में गम्भीरता से जुटे हैं।

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