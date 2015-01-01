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बोलो सुमित्रा:रामायण की महागाथा में सुमित्रा को क्या मिला, बताती है ये कहानी

अशोक व्यासएक घंटा पहले
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  • रामायण की महागाथा में सुमित्रा का चरित्र किंचित उपेक्षित रह गया है। उर्मिला का चरित्र भी इसी तरह उपेक्षित रह गया था... किंतु कविवर मैथिलीशरण गुप्त ने उस पर खंडकाव्य लिखकर उस अभाव की पूर्ति की है।
  • कहानी की शक्ल में लिखा गया यह छोटा-सा संवाद उसी अभाव का एक चित्र खींचने का यत्न करता है।

कौशल्या को राजा दशरथ की मान्यता मिली थी और कैकेयी को उनका अनुराग, किंतु सुमित्रा को क्या मिला? उनके तो दोनों पुत्र भी अंतत: उनके पास नहीं रह गए थे।

आज अयोध्या ग्रीष्म ऋतु की सूखी सरयू नदी की तरह लग रही थी, जिसकी रेत ने जैसे उड़कर समस्त अयोध्या को अपनी चपेट में ले लिया हो और किसी को कुछ सूझ नहीं रहा हो। राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनगमन कर गए। महाराज दशरथ के मंत्री और परम मित्र सुमंत्र अथक प्रयास के बाद भी उन्हें वापस लाने में असमर्थ होकर महाराज के सामने अपराधी की तरह सर झुकाए खड़े थे। उनका उतरा हुआ चेहरा बिना कहे सब कुछ कह रहा था। महाराज ने सुमंत्र को कक्ष से बाहर जाने का इशारा किया। अयोध्या के भव्य राजमहल में महाराज अकेले, तन और मन से टूटे हुए थे। उनको ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी, जिसके कंधे पर सिर रखकर अपने दुःख को कम कर सकें। महल के अंतःपुर में रनिवास की ओर चलने के लिए समीप खड़े सेवक के कंधे पर हाथ रखकर चलने लगे।

रनिवास का प्रथम और सबसे सुंदर-भव्य कक्ष रानी कैकयी का था। सदैव जगमगाने वाली अयोध्या में अंधकार था लेकिन कैकयी के कक्ष में सबसे अधिक उजाला था। लगता था अयोध्या में व्याप्त अंधेरों से एक अघोषित युद्ध यही कक्ष लड़ रहा हो। एकमात्र ध्वनि कैकयी की दासी मंथरा के प्रसन्नता भरे गीत की आ रही थी कि ‘मेरा भरत राजा बनेगा’, जो अयोध्या को एक चीत्कार की तरह लग रही थी।

वे बिना ठिठके आगे कौशल्या के कक्ष की ओर बढ़ने लगे। यह कक्ष सबसे अंत में था। उन्हें लग रहा था कि महारानी कौशल्या ही उनके दुःख को कम करने में सहायकहोंगी। लेकिन उसके पूर्व महारानी सुमित्रा का कक्ष पड़ता था। महाराज ने देखा कि वे उदास होकर द्वार पर ही खड़ी थीं। उन्हें लगा सुमित्रा डबडबाई आंखों से कुछ कहना चाहती हैं। उन्होंने सेवक को जाने का निर्देश दिया और ‘बोलो सुमित्रा’ कहकर अंदर प्रवेश किया। तब तक सुमित्रा ने उन्हें सहारा देकर कक्ष में ले जाकर विशाल पलंग पर तकिए का सहारा लगाकर बिठा दिया। महाराज ने सुमित्रा को अपने निकट बैठने को कहा। सुमित्रा के बैठते ही महाराज ने उनके कंधे पर सिर रख दिए और उनकी आंखों से आंसू बहाने लगे। सामान्य होने के बाद उन्होंने सुमित्रा के भी बहते हुए नयनों को देखा।

सुमित्रा ने शीघ्रता से महाराज के आंसुओं को अपने आंचल से पोंछते हुए कहा- ‘महाराज, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे कक्ष में पधारे और मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया।’ दशरथ ने कहा- ‘एेसा क्यों कह रही हो सुमित्रा? आज हम बहुत दु:खी हैं। हमारे प्रिय पुत्र राम, कुलवधू सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या के राजमहल को सूना करके चले गए। सोचा था तुमसे बात करके मन का दुःख कुछ कम हो जाएगा।’ ‘आप बड़ी दीदी महारानी कौशल्या के पास चले जाते, या आपकी प्राणों से प्यारी महारानी कैकयी के पास चले जाते तो आपका दुःख अवश्य कम हो जाता। मेरे कक्ष में आपका आना तो आश्चर्य की बात है।’ महाराज ने सुमित्रा के इस उलाहने को अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा- ‘कौशल्या का व्यक्तित्व इतना विशाल है और उसके स्वभाव में जो गम्भीरता और बड़प्पन है, उसके प्रति सम्मान मेरे हृदय में स्वतः उत्पन्न हो जाता है।’

‘क्या आपको दीदी ने कुछ कहा है?’ ‘यही तो उसकी विशेषता है कि वह विरोध नहीं करती।’ ‘और महारानी कैकयी के बारे में आपके क्या विचार हैं?’ ‘मैं स्पष्ट कहूं तो वह तुम दोनों से अत्यंत प्रिय है। परंतु उसके अंदर छुपी उग्रता से मुझे भय लगता है।’ ‘और मेरे बारे में आपको क्या कहना है?’ ‘तुम कौशल्या की बहन हो। स्वाभाविक है कि उसके गुण तुममे भी हैं।’ ‘इसका अर्थ है आपकी दृष्टि में मेरा तो कोई मूल्य ही नहीं है।’ आज अवसर मिलने पर सुमित्रा महाराज के हृदय को आवरण रहित करना चाहती थी। ‘यह तुम क्या कह रही हो सुमित्रा?’ कहते हुए महाराज उठने लगे। ‘मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि मेरी पूरी बात सुने बिना मेरे कक्ष से ना जाएं। महाराज दशरथ ने दीर्घ निःश्वास लेते हुए सहमति व्यक्त करते हुए कहा- ‘बोलो सुमित्रा, आज तुम भी अपने मन की गांठ खोल दो। ज्ञात नहीं कि पुनः अवसर प्राप्त हो या ना हो।’

‘ तो सुनिए महाराज, कहने को तो मैं भी अयोध्या की महारानी हूं, परंतु नाममात्र की। जबकि आपके साथ मेरा विवाह कौशल्या दीदी से पहले हुआ था। जो सम्मान आदर कौशल्या दीदी को प्राप्त है, उसका अंश मात्र मुझे नहीं मिला। यह बात सत्य है कि उनका विवाह पहले आपसे ही निश्चित हुआ था, इसलिए उनसे अधिक सम्मान की आकांक्षा मुझे नहीं है। और राम सबसे बड़े पुत्र होने के कारण राजगद्दी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे, अतः राजमाता का पद उन्हें मिलने पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता ही होती। लेकिन आपका विवाह आपसे उम्र में बहुत छोटी कैकयी से होने के बाद मुझसे अधिक प्रेम और सम्मान उन्हें मिला था। उनकी सुंदरता, वीरता और रथ चलाने की विशेष योग्यता के कारण हम दोनों बहनों से अधिक प्रेम आपने कैकयी से किया है। कौशल्या दीदी को आपका सम्मान और कैकयी को आपका प्रेम मिला परंतु मुझे क्या मिला? मैं तो किसी गणना में नहीं हूं।’

दशरथ ने कहा- ‘नहीं नहीं, सुमित्रा ऐसी कोई बात नहीं है। हम तुमसे भी बहुत प्रेम करते हैं।’

‘आप जब भी मेरे निकट आते थे, पूर्ण रूप से मेरे निकट कभी नहीं रहते थे, इसका गहरा अनुभव है मुझे। मेरे पास अपना कहने को कौन है? मेरे दो पुत्र हुए, वह भी मेरे पास नहीं हैं। लक्ष्मण ने राम की सेवा का व्रत ले लिया और शत्रुघ्न भरत की प्रतिच्छाया बन गया। अब आप कहेंगे दोनों पुत्रों को उनके बड़े भाइयों की सेवा करने का आदेश मैंने ही तो दिया था। यह सत्य है। परंतु वह आदेश अयोध्या की महारानी का था। और अयोध्या की महारानी होने के अतिरिक्त मैं एक पत्नी और मां भी हूं। कहिए, मुझे क्या मिला? मेरे तो दोनों हाथ रिक्त हैं। ना तो मुझे पति का सम्पूर्ण प्रेम मिला और ना ही पुत्रों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उत्तर दीजिए महाराज, आज मेरे पास क्या है?

सुमित्रा के प्रश्नों के उत्तर अयोध्या के महाराज दशरथ और सुमित्रा के पति दशरथ के पास भी नहीं थे। वे मौन और नतमस्तक हो गए। सुमित्रा की आंखों में देखने का साहस आज उनमें नहीं था।

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