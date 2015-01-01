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नया रोग तो रिसर्च भी नई:कोविड-19 पर चल रही रिसर्च को लेकर क्या कहना है शोधकर्ताओं का

डॉ. नीलकमल कपूरएक घंटा पहले
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  • रोगों और उपचारों से हमारा सामना होता रहता है, मुश्किल तब होती है, जब एक नया रोग हमारे सामने मुंह बाए खड़ा हो जाता है।
  • तब उस रोग के लिए हो रही रिसर्च अपने अंतिम और परिष्कृत रूप में नहीं, निरंतरता में हमारे सामने आती रहती है और भ्रम का कारण बन जाती है।

जैसे वर्ष 1999 को इस बात के लिए जाना गया था कि टेलीविज़न के माध्यम से देश के नागरिकों ने युद्ध को लगभग रियल टाइम में अपने घरों में देखा, उसी प्रकार से वर्ष 2020 भी इस हेतु उल्लेखनीय रहेगा कि इसमें विश्व भर के नागरिकों ने चिकित्सा विज्ञान में एक नए वायरस और उसके द्वारा जनित रोग बाबत ज्ञान को प्रस्फुटित होते देखा। हालांकि आम लोगों के लिए यह बहुत हद तक भ्रमित करने वाला भी रहा, क्योंकि उन्हें लगा कि ये कैसे चिकित्सक हैं, जो हर दो-तीन दिन में समाज तथा रोगी के लिए अपनी चिकित्सकीय सलाह ही बदल देते हैं- कभी यह आचरण तो कभी वो बर्ताव, कभी ये दवा तो कभी वो उपचार। रोज़ के समाचारपत्र में नयी हेडलाइन और टेलीविज़न की बहसों में अलग-अलग लोग और उनकी अलग-अलग बातें पढ़ने-सुनने को मिलती रही हैं।

दरअसल इस सारे भ्रम की जड़ में है हर उस व्यक्ति की शोध के विषय के बारे में नासमझी, जिसके जीवन या व्यवसाय में शोध प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। जबकि यह कहना क़तई अतिशयोक्ति न होगी कि आज जब हम में से काफ़ी लोग ‘जीवेत शरदः शतम्’ के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो वह चिकित्सा विज्ञान में हुए शोधों का ही नतीजा है।

शोध या रिसर्च की परिभाषा तो बड़ी सामान्य है। ज्ञान का परिमाण बढ़ाने की वह प्रक्रिया जिसके लिए सृजनात्मक किंतु व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाकर नई सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक मान्यताएं स्थापित की जाती हैं, वही शोध या रिसर्च है। मानवों के लिए कोविड-19 एक बिल्कुल नई व्याधि है और उसको उपजाने वाला विषाणु कोरोना वायरस परिवार का बिलकुल नया अवतार। अर्थात इस रोग के शुरुआती दिनों में सबकी तरह चिकित्सा विज्ञानी भी केवल इतना ही जानते थे कि छूत की कोई ऐसी बीमारी फैल रही है, जो शुरुआती लक्षणों के आधार पर तो सामान्य सर्दी, ज़ुकाम या फ़्लू जैसी लगती है, किंतु उसकी अपेक्षा काफ़ी घातक है। बस यहीं से शुरू होता है सिलसिला शोध का।

शोध मूलतः तीन चरणों में किया जाता है। पहला क़दम है परिकल्पन (हाइपोथिसिस) का। यह परिकल्पन चिकित्सक के अनुभव, वर्तमान रोग के तजुर्बे अथवा पूर्व से उपलब्ध ज्ञान के आधार पर हो सकता है। ‘हाइपोथिसिस’ रिसर्च के बाद सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी। हाइपोथिसिस के प्रमाणीकरण या उसे सिद्ध करने के लिए आता है शोध का दूसरा चरण, जिसमें निर्दिष्ट आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इन्हें डेटा कहते हैं। इन आंकड़ों के चयन और उपयोग में अज्ञानवश या असावधानीवश आ गई ग़लतियां शोध की दिशा को पूरी तरह मोड़ सकती हैं या दिग्भ्रमित कर सकती हैं। शोध का तीसरा चरण होता है इस प्रकार से प्राप्त जानकारी को सांख्यिकी विज्ञान के सहारे से संगणित तथा संघनित करना और उसके द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचना।

यह पूरी प्रक्रिया शब्दों में कह देना बहुत सरल है किंतु इसको सभी मानव एवं जंतुओं हेतु वाली शोधों के लिए सदाचार निर्धारित व्यवस्थापित नियंत्रकों (एथिक्स एवं अन्य रेगुलेटरी संस्थाएं) की औपचारिकताओं को पूर्ण करने में कई-कई वर्ष लग जाते हैं। उच्चस्तरीय शोध बहुत महंगा और शोधार्थी का समय और प्रज्ञा मांगने वाला होता है। साथ ही एक व्यक्ति या एक टीम द्वारा किया गया शोध किसी भी रोग के विषय में सम्पूर्ण और आद्यंत जानकारी नहीं दे सकता। उदाहरणस्वरूप ‘पेरासिटामोल’ जैसी बुख़ार और दर्द के लिए ली जाने वाली सामान्यतम दवा को ही लें। इसके गुण तो सर्वप्रथम वर्ष 1893 में ही पता चल गए थे किंतु इसको वास्तविक सार्वजनिक प्रयोग में लाया गया अगली सदी के पचासवें दशक में।

कोविड-19 के प्रकरण में प्रारम्भिक शोधों के साथ यही अड़चनें आईं। चीन, जहां से वायरस फैलना शुरू हुआ, के भीतर से किसी शोध बाबत जानकारी नहीं मिली, हां वायरस का जीनोम अवश्य ज्ञात हो गया। यूरोपीय देशों में जहां-जहां इस रोग के फ़ोकस बनने लगे, वहां-वहां के चिकित्सा विज्ञानी दो मोर्चों पर एक अनजान दुश्मन से लड़ने लगे। दो मोर्चे यानी एक तो रोगियों की सेवा और दूजे उस सेवा से अर्जित तजुर्बे से मिले ज्ञान को वैज्ञानिक तरीक़े से शोधित करने में।

इसलिए प्रारम्भ में वह ही सावधानियां बताई गईं, जो कि किसी भी छूत के रोग के लिये सार्वभौमिक हैं, जैसे उचित तरीक़े से हाथ धोना, सैनिटाइज़ करना और मुंह-नाक आदि को ढँंकना आदि। धीरे-धीरे पूरे विश्व में जहां-जहां पर यह रोग फैलता गया, वहां-वहां पर चिकित्सकों ने अपने-अपने अनुभव साझा करने प्रारम्भ किए। विज्ञान के क्षेत्र में किसी विमर्श को स्थापित करने का तरीक़ा होता है सम्बंधित वैज्ञानिक पत्रिका (जर्नल) में विज्ञानसम्मत लेख प्रकाशित करना। वैज्ञानिक शोध लेख, केस रिपोर्ट, अन्वेषण रिपोर्ट आदि वास्तव में सभी वैज्ञानिकों के बीच विज्ञानसम्मत संवाद का तरीक़ा होता है ना कि निर्विवाद या अंतिम सत्य। समय और उपकरणों के बदलने और उनमें भी प्रगति होने के कारण चिकित्सकीय तथ्यों का स्वरूप भी बदलता रहता है। जैसे कि ‘एनाल्जिन’ नामक सामान्य दवा का उदहारण लें।

‘एनाल्जिन’ बीसवीं सदी के आरम्भ से दर्द और बुख़ार के लिए ख़ूब उपयोग होने के बाद इक्कीसवीं सदी के आते-आते विश्व के अधिकतम देशों में प्रतिबंधित हो चुकी है, क्योंकि शोध द्वारा ही बाद में उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स पता चले। सामान्यतः यह तथ्य- सत्य से जुड़े वैज्ञानिक वाद-संवाद सामान्यजन के सामने तब ही आते हैं, जब यह विभिन्न परीक्षणों की कसौटी पर खरे उतर कर तत्समय का अकाट्य सत्य बन चुके होते हैं।

किंतु कोविड-19 के बाबत किया गया समस्त वैज्ञानिक वाद-संवाद सोशल मीडिया एवं अन्य पत्रकारिता माध्यमों के द्वारा सामान्यजन के बीच तत्काल आता चला गया और सबको व्यर्थ के दिग्भ्रम में जकड़ता चला गया। ऐसा लगा कि चिकित्सक और वैज्ञानिक सबका मखौल उड़ा रहे हैं या फिर अंधेरे में तीर चला रहे हैं। सच तो यह है कि दवा हो या वैक्सीन, इन खोजों के लिए शोधार्थियों को समुचित भरोसा, समय और फ़ंड्स दीजिए और जब तक वे सफल न हो जाएं, अपने हाथों की सफाई, सैनिटाइज़ेशन का ध्यान रखते हुए सही तरीक़े से मास्क पहनें रहें, जिससे कि कोरोना से बचे रहें।

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