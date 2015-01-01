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फूड डिलीवरी कंपनियों की चांदी:महामारी से फूड डिलीवरी कंपनियों को मिला सहारा, कारोबार में आई गजब की उछाल

2 घंटे पहले
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  • सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनी डोरडैश का कारोबार 198 प्रतिशत बढ़ा
  • सात लाख से अधिक रेस्तरां और होटल डिलीवरी एप से सेवाएं दे रहे

कोरोना वायरस महामारी ने जिन गिने-चुने कारोबारों को आगे बढ़ाया है, उनमें फूड डिलीवरी भी शामिल है। अमेरिका में नया टिकटॉक ट्रीट्स किशोरों के बीच लोकप्रिय हो गया है। एयरबीएनबी, नेटफ्लिक्स और उबर के समान फूड डिलीवरी कंपनियों ने युवाओं का ध्यान खींचा है। इन कंपनियों की बढ़ते कारोबार का अनुमान 13 नवंबर को अमेरिका की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी डोरडैश द्वारा दाखिल वित्तीय दस्तावेजों से लगा सकते हैं। वह एक माह बाद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रही है। कंपनी ने जानकारी दी है कि उसने जनवरी से सितंबर के बीच 1.18 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक किए। पिछले साल के मुकाबले उसके कारोबार में 198 प्रतिशत इजाफा हुआ है। डोरडैश तीन लाख 90 हजार अमेरिकी रेस्तराओं से खाने-पीने का सामान लेती है।

क्रेडिट सुइसे बैंक की लॉरेन सिलबरमैन बताती हैं, अमेरिका के सात लाख से अधिक रेस्तरां और होटल अब डिलीवरी एप के माध्यम से सेवा देते हैं। महामारी ने घर बैठे खाना मंगवाने का चलन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके साथ सिलिकॉन वैली के सबसे अधिक उपेक्षित बिजनेस मॉडल को सहारा मिल गया है। यूरोप में टेकअवेडॉट कॉम और अमेरिका में ग्रबहब के साथ रेस्तरां इंडस्ट्री ने बीस साल पहले डिजिटल दुनिया में प्रवेश किया था। पहले रेस्तरां स्वयं फूड डिलीवरी करते थे। इससे उन्हें अधिक फायदा था। डोरडैश और उबर इट्स जैसी कंपनियों के साथ ड्राइवर और रेस्तरां का कमीशन भी जुड़ गया। इससे मुनाफे की गुंजाइश कम हो गई। कुछ समय पहले तक डिलीवरी कंपनियां पैसा नहीं कमा रही थीं। महामारी से स्थिति में बदलाव नजर आने लगा है।

डोरडैश को शेयर बाजार से 25 अरब डॉलर की उम्मीद है। उसने जून में प्राइवेट फंडिंग से 16 अरब डॉलर जुटाए थे। उसकी ऑफरिंग ओवरसब्सक्राइब हो चुकी है। रिसर्च फर्म बर्नस्टीन के मार्क समुलिक कहते हैं, एक साल में कारोबार 100 से 200 प्रतिशत बढ़ सकता है। चीन के सबसे बड़े ऐसे एप मीतुअन-डिआनिपिंग का मूल्य अब 230 अरब डॉलर है। वह पिछले साल से मुनाफे में आया है। डोरडैश ने ग्रॉसरी और अन्य आइटम की डिलीवरी भी शुरू कर दी है। वॉलमार्ट जैसी कंपनियां भी उसकी डिलीवरी सेवा का उपयोग कर रही हैं।

कोविड-19 महामारी के कारण फूड डिलीवरी में मामूली मुनाफा बढ़ा है। डोरडैश ने आगाह किया है कि वायरस के ठंडा पड़ने के साथ वृद्धि दर धीमी पड़ जाएगी। अमेजन से लेकर जूम तक कई लिस्टेड कंपनियों के शेयर मूल्य असरदार वैक्सीन की खबर के बाद नीचे आए हैं। इन कंपनियों का कारोबार लॉकडाउन के बीच उफान पर आया है।

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