पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दि इकोनॉमिस्ट:पढ़िए, दि इकोनॉमिस्ट की चुनिंदा स्टोरीज सिर्फ एक क्लिक पर

एक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

1. चीन की टेक्नोलॉजी और डिजिटल क्षेत्र में बढ़ती ताकत, ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। चीन की बढ़ती ताकत के सामने क्या हैं बाकी देशों की तैयारी? जानने के लिए पढ़ें ये लेख...

चीन ने हावी होने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, अमेरिका को भारत जैसे देशों से गठजोड़ करना होगा

2. अरब देशों में कम वेतन के कारण बड़ी संख्या में डॉक्टर दूसरे देशों में जा रहे हैं। कोरोना के चलते ट्यूनीशिया, लेबनान और अन्य अरब देश पहले ही स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से परेशान हैं। इस मामले में क्या कहना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का? जानने के लिए पढ़ें ये लेख...

अधिकतर अरब देशों में डॉक्टरों की कमी, कम वेतन का अभाव है बड़ा कारण

3. कोविड-19 महामारी के कारण फूड डिलीवरी कंपनियों के मुनाफे में वृद्धि हुई है। अमेरिकी कंपनी डोरडैश का कारोबार 198 प्रतिशत बढ़ा है। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें ये लेख...

महामारी से फूड डिलीवरी कंपनियों को मिला सहारा, कारोबार में आई गजब की उछाल

4. अफगानिस्तान में तालिबान की मनमानी एक बार फिर देखने को मिल रही है। तालिबान लड़ाके व्यवसायियों और अन्य लोगों से जमकर पैसा वसूल कर रहे हैं। क्या कहना है संयुक्त राष्ट्र का? जानने के लिए पढ़ें ये लेख...

तालिबान ने अफगान गांवों में की वसूली शुरू, व्यवसायियों को बना रहे निशाना

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें