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लाइफ एंड मैनेजमेंट:पढ़िए, लाइफ एंड मैनेजमेंट की इस हफ्ते की सारी स्टोरीज सिर्फ एक क्लिक पर

2 घंटे पहले
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1. किसी भी काम को करते समय उसकी वजह को मार्गदर्शक बनाइए। पढ़िए, सोलोन की कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक बातें, जो आपके जीवन के लिए होंगी बेहद असरदार..

8वीं सदी के प्रख्यात कवि सोलोन की वो खास बातें जो आपके जीवन को देंगी नई राह

2. अमेरिका में नस्लवाद के खिलाफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर का 'मेरा एक सपना है' वो ऐतिहासिक भाषण जिसने नीग्रो के खिलाफ हो रहे जुर्म के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया।

'मेरा एक सपना है' मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ऐतिहासिक भाषण

3. तनाव आपकी सोच को किस हद तक प्रभावित कर सकता है। इसे दूर कैसे किया जाए यह जानने के लिए पढ़ें हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू का ये लेख...

खुद को नकारात्मक होने से किस तरह रोक सकते हैं आप

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वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

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