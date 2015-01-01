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सोलोन की प्रेरणादायक बातें:8वीं सदी के प्रख्यात कवि सोलोन की वो खास बातें जो आपके जीवन को देंगी नई राह

3 घंटे पहले
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सोलोन राजनेता, व्यवस्थापक व कवि थे। इन्हें राजनीतिक,आर्थिक व नैतिक पतन के खिलाफ कानून बनाने के प्रयास के लिए याद किया जाता है।

1. कानून मकड़ जाल की तरह होता है। जब कोई कमजोर और बीमार जीव फंसता है तो मारा जाता है, जबकि शक्तिशाली और बलवान जीव जाल तोड़ कर भाग जाता है।

2. जिसे आज्ञा का पालन करना आता है वो आदेश भी दे सकता है।

3. जीने के साथ लगातार सीखते भी जाना चाहिए। इस भरोसे पर नहीं रहना चाहिए कि उम्र अपने साथ बुद्धि भी लेकर आएगी।

4. आप जो भी करते हैं, उसमें अंत सबसे महत्वपूर्ण है।

5. बिना बुद्धि और समझ के अमीर लोग, सुनहरी ऊन वाली भेड़ों की तरह हैं।

6. कसम से ज्यादा भरोसा चरित्र की कुलीनता पर किया जाना चाहिए।

7. न्याय देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर।

8. दोस्त की अकेले में निंदा कीजिए और भीड़ में सराहना कीजिए।

9. किसी भी कार्य को करते हुए, वजह को मार्गदर्शक बनाइए।

10. पैसा कमाने की चाह होनी चाहिए लेकिन गलत तरीके से नहीं।

11. अगर चीजें सही चल रही हैं, तभी धर्म और कानून से कुछ फायदा होता है, वरना इनके होने का कोई फायदा नहीं।

12. कवि अक्सर झूठ बोलते हैं।

13. महफिल में मूर्ख चुप नहीं बैठ पाते।

14. जो मर चुके हैं, उनकी बुराई नहीं, केवल तारीफ होनी चाहिए।

15. बोली, किसी भी कार्य का आइना होती है।

16. दोस्त को सलाह देते हुए मकसद केवल मदद होना चाहिए, खुश करना नहीं।

(सोलोन - जन्म- 640 बीसी, निधन- 558 बीसी)

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