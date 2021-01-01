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अमेरिकी शिक्षण संस्था बनी मिसाल:एक यूनिवर्सिटी ने कोरोना से बचाने के लिए हजारों लोगों को सहारा दिया

4 घंटे पहले
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  • कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, डेविस का काबिले तारीफ काम

पिछले साल अमेरिका के विश्वविद्यालयों पर छात्रों को कैम्पस में वापस बुलाकर स्थानीय बस्तियों में वायरस फैलाने के आरोप लग रहे थे। लेकिन, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, डेविस कुछ अलग ही काम कर रही थी। उसने पिछले छह माह से समूचे शहर की मदद की है। उसका कैम्पस लोगों के लिए बहुत बड़ी सुरक्षित जगह-बायो बबल बन गया। यूनिवर्सिटी ने डेविस शहर के सभा 70 हजार लोगों के लिए सप्ताह में दो बार मुफ्त कोरोना वायरस टेस्ट की व्यवस्था की।

यूनिवर्सिटी ने बड़ी संख्या में ग्रेजुएट छात्रों को कांटेक्ट ट्रेसिंग की ट्रेनिंग दी। शहर में वायरस से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के क्वारंटीन के लिए होटलों और अपार्टमेंट में रहने की मुफ्त व्यवस्था की गई। यूनिवर्सिटी ने 275 छात्रों को मुफ्त मास्क बांटने और संक्रमण के संबंध में झूठी खबरों से सचेत रखने के लिए तैनात किया। अभी हाल में गंदे पानी की टेस्टिंग की सुविधा का विस्तार शहर में किया गया है। डेविस शहर शिक्षा का प्रमुख केंद्र है।

बॉक्स-वैक्सीन लगाने की योजना

यूनिवर्सिटी की योजना वैक्सीनेशन शुरू करने की है। शहर के कुछ सरकारी स्कूलों में जांच की सुविधा शुरू की जा रही है। डेविस के मेयर ग्लोरिया पर्टिडा वायरस जांच और वैक्सीन लगाने की सुविधा को बड़े साइंस प्रोजेक्ट बताती हैं। इसमें यूनिवर्सिटी के साथ कुछ अन्य संस्थाएं और कंपनियां सहयोग कर रही हैं।

डेविस शहर की आबादी में छात्रों की संख्या 30 प्रतिशत है। महामारी फैलने के बाद उनके अपने घर चले जाने से शहर का आर्थिक नुकसान हुआ। शहर में वीरानी छा गई थी। बार, रेस्तरां, होटल बंद हो गए। श्रीमती पर्टिडा कहती हैं, यूनिवर्सिटी ने महसूस किया होगा कि उसे स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाने होंगे। लेकिन, इससे स्थानीय लोगों को बहुत अधिक सहारा मिला है। हालांकि, अमेरिका में वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो चुकी है पर संक्रामक बीमारियों के विशेषज्ञों का कहना है, मास्क, दूरी, सफाई, तेजी से सस्ते टेस्ट की व्यवस्था जैसे डेविस में किए गए उपाय ही स्कूल, कॉलेज और कारोबार खोलने का एकमात्र रास्ता है। अमेरिका में कई स्कूलों ने छात्रों की कक्षाओं में वापसी के लिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग का इंतजाम किया लेकिन उनके उपाय कैम्पस की सीमाओं तक सीमित थे।

डेविस यूनिवर्सिटी के चांसलर गैरी मे ने बताया हम कई विश्वविद्यालयों को गलत कदम उठाते देख चुके थे। इसलिए हम वे गलतियां कतई नहीं दोहराना चाहते थे। महामारी के बाद यूनिवर्सिटी को 8 करोड़ डॉलर का नुकसान हो चुका था। यूनिवर्सिटी के प्लांट जेनेटिसिस्ट रिचर्ड मिशेलमोर ने यूनिवर्सिटी से कहा कि वे पौधों के डीएनए पहचानने वाली मशीन को कोरोना वायरस टेस्टिंग मशीन में बदल सकते हैं। इस पर चार लाख डालर का खर्च आएगा। चांसलर ने मंजूरी दे दी। कुछ सप्ताह के भीतर यूनिवर्सिटी की मशीन से कम मूल्य में हजारों सैम्पल टेस्ट होने लगे। उनके रिजल्ट भी दूसरे दिन आते थे। इसके बाद छात्रों की टेस्टिंग के साथ शहर के लोगों की टेस्टिंग शुरू हो गई। इसके बाद शहर में दो बड़े जांच केंद्र खोले गए। कुछ मोबाइल जांच सेंटर भी चलाए गए। यूनिवर्सिटी की योजना स्कूलों में जांच केंद्र खोलने की है। शहर के लोगों को उम्मीद है, अधिक जांच सेंटर होने से स्कूलों को खोलने में मदद मिलेगी।

शान हबलर

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