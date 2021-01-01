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एक नए अध्ययन से पता लगा:संक्रमित गर्भवती महिला से शिशु में एंटीबॉडी बनती हैं

4 घंटे पहले
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  • वायरस का असर:नई स्टडी से खुलासा
  • बच्चों के खून में मां से अधिक मात्रा में कोविड-19 एंटीबॉडी मिली

वैज्ञानिक कोरोना वायरस के संबंध में कई पेचीदा गुत्थियों को खोलने की कोशिश में लगे हैं। इनमें यह भी शामिल है कि क्या गर्भवती महिला अपने नवजात शिशु को प्राकृतिक सुरक्षा दे सकती है। एक नए अध्ययन से पता लगा है कि गर्भनाल के माध्यम से एंटीबॉडी ट्रांसफर हो सकते हैं। यदि गर्भावस्था के शुरुआती दौर में मां वायरस से संक्रमित है तो बच्चे को अधिक मात्रा में एंटीबॉडी के रूप में वायरस से सुरक्षा मिल सकती है।

जामा पीडियाट्रिक्स जर्नल में शुक्रवार को प्रकाशित ताजा अध्ययनों से प्रमाण मिले हैं कि कोविड-19 एंटीबॉडी गर्भनाल से शिशु में जा सकते हैं। पेनसिल्वानिया यूनिवर्सिटी मेडिसिन स्कूल में माइक्रोबायोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर स्कॉट हेंसले ने बताया, हमें इस संबंध में पुख्ता जानकारी मिली है। यह अन्य वायरसों की स्थिति से अलग है। स्टडी से सामने आया है कि गर्भावस्था के प्रारंभिक समय में संक्रमित महिला अपने बच्चे में अधिक एंटीबॉडी भेज सकती है। इससे यह तय हो सकेगा कि महिलाओं को कोविड-19 की वैक्सीन कब लगाई जाए। स्टडी में शामिल डॉ. हेंसले ने बताया, गर्भधारण की शुरुआत में महिला को वैक्सीन लगाने से और अधिक सुरक्षा मिल सकती है।

पेंसिलवानिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पिछले साल अप्रैल से अगस्त के बीच फिलाडेल्फिया मेंं अस्पताल में बच्चे को जन्म देने वाली 1500 से अधिक महिलाओं की जांच की थी। प्रसव के बाद 83 महिलाओं में कोविड-19 की एंटीबॉडी पाई गई। इनमें से 72 शिशुओं में कोविड-19 की एंटीबॉडी मिली। इनमें से आधे शिशुओं में एंटीबॉडी का स्तर अपनी मां के खून में मिली एंटीबॉडी से ज्यादा था। 25 प्रतिशत मामलों में गर्भनाल के खून में एंटीबॉडी का स्तर मां से डेढ़, दोगुना अधिक रहा।

लंबे समय तक इम्यूनिटी

शोधकर्ताओं ने पाया कि गर्भनाल से शिशु में जाने वाली एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडी हैं। ये कोरोना वायरस संक्रमण के कुछ दिन बाद बाद बनती हैं। इनसे वायरस के खिलाफ लंबी अवधि तक बचाव की क्षमता-इम्यूनिटी मिलती है। किसी भी शिशु में संक्रमण के तत्काल बाद बनने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंटीबॉडी नहीं मिली। इससे पता लगता है कि बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हुए हैं।

क्रिस्टीना केरोन

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