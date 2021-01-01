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अमेरिका में वीडियो गेमिंग लीग:एशियाई वीडियो गेमर्स करोड़ों रु. कमा रहे, वे दिनभर में 18 घंटे तक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हैं

4 घंटे पहले
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  • अमेरिकी टीमों ने भारी वेतन पर अच्छे खिलाड़ियों को भर्ती किया

खेलों की दुनिया में अमेरिका का दबदबा है लेकिन पेशेवर खिलाड़ियों की वीडियो गेमिंग की प्रतिस्पर्धा- लीग ऑफ लीजेंड्स में वह एशियाई देशों से बहुत पीछे है। चीन, दक्षिण कोरिया, ताईवान जैसे देशों में बच्चे वीडियो गेमिंग स्पर्धाओं में हिस्सा लेते हैं। वे दिनभर में 18 घंटे तक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हैं। एशियाई टीमों के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिकी टीमों ने भारी-भरकम वेतन पर इन सुपरस्टारों को आकर्षित किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक विश्लेषण के अनुसार अमेरिकी टीमों ने 2016 के बाद एशिया से 40 खिलाड़ियों को अनुबंधित किया है । इतने ही गेमिंग खिलाड़ी यूरोप के हैं।

यूरोप के फुटबॉल क्लबों में जिस तरह नामी खिलाड़ी अनुबंधित किए जाते हैं, वैसा ही अमेरिका में वीडियो गेमिंग लीग में हो रहा है। ताईवानी सुपरस्टार हू शुओ चिएह को अमेरिकी टीम-टीएसएम ने रिकॉर्ड कीमत- 43 करोड़ रुपए में अनुबंधित किया है। लीग ऑफ लीजेंड्स,उत्तर अमेरिका के कमिश्नर क्रिस ग्रीले कहते हैं, सुपरस्टार खिलाड़ी पूरे क्षेत्र के हीरो हो सकते हैं। वीडियो गेमिंग की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं 2011 में शुरू हुई हैं। चीनी इंटरनेट कंपनी टेनसेंट की रॉयट गेम्स इन्हें चलाती है।

पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका में ई-स्पोर्ट्स लीग में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। गेमिंग एनालिटिक्स फर्म न्यू जू के अनुसार 2015 में तीन करोड़ 80 लाख लोगों ने कम से कम एक ई-स्पोर्ट्स देखा था। 2020 में यह संख्या पांच करोड़ 72 लाख हो गई। अक्टूबर में लीग ऑफ लीजेंड्स के तहत हुई विश्व चैंपियनशिप को लगभग चार करोड़ 60 लाख लोगों ने देखा। देश में बढ़ती दिलचस्पी के बावजूद अमेरिकी टीमों को एशियाई प्रतिद्वंंद्वी पीछे छोड़ देते हैं। सालाना विश्व चैंपियनशिप के दस में से नौ खिताब किसी चीनी, दक्षिण कोरियाई या ताईवानी टीम ने जीते हैं।

केलेन ब्राउनिंग

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