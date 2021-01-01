पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

द न्यूयॉर्क टाइम्स:पढ़िए, द न्यूयॉर्क टाइम्स की इस हफ्ते की चुनिंदा स्टोरीज सिर्फ एक क्लिक पर

3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

अमेरिका में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति के तौर पर सत्ता संभालकर काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में नित नए खुलासे हो रहे हैं। वहां के वर्तमान और पूर्व अधिकारियों ने ट्रम्प के बारे में क्या राज-फाश किए? हिंसक गुटों के खतरे को वहां किस तरह जानबूझकर दबाया गया, पढ़ें इस लेख में...

वर्तमान और पूर्व अधिकारियों का खुलासा/ ट्रम्प ने अपने समर्थक हिंसक गुटों से जांच एजेंसियों का ध्यान मोड़ा; दूसरे गुटों पर फोकस कराया

पिछले साल अमेरिका के विश्वविद्यालयों पर छात्रों को कैम्पस में वापस बुलाकर स्थानीय बस्तियों में वायरस फैलाने के आरोप लग रहे थे। दूसरी ओर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, डेविस ने मिसाल पेश की। यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्या किया? कोरोना से बचाव के लिए किस तरह इस संस्थान ने लोगों की मदद की, पढ़ें इस लेख में...

अमेरिकी शिक्षण संस्था बनी मिसाल/ एक यूनिवर्सिटी ने कोरोना से बचाने के लिए हजारों लोगों को सहारा दिया

कोरोना वायरस के संबंध में कई पेचीदा गुत्थियों को खोलने की कोशिश में वैज्ञानिक लगे हैं। क्या गर्भवती महिला अपने नवजात शिशु को प्राकृतिक सुरक्षा दे सकती है? पेनसिल्वानिया यूनिवर्सिटी मेडिसिन स्कूल में माइक्रोबायोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर स्कॉट हेंसले का इस बारे में क्या कहना है, पढ़ें इस लेख में...

एक नए अध्ययन से पता लगा/ संक्रमित गर्भवती महिला से शिशु में एंटीबॉडी बनती हैं

वीडियो गेमिंग की प्रतिस्पर्धा- लीग ऑफ लीजेंड्स में चीन, दक्षिण कोरिया, ताईवान जैसे देशों के बच्चे हिस्सा लेते हैं। खेलों की दुनिया में अमेरिका का दबदबा होने के बावजूद पेशेवर खिलाड़ियों की वीडियो गेमिंग की प्रतिस्पर्धा में एशियाई वीडियो गेमर्स उनसे किस तरह आगे हैं? क्या है इन खिलाड़ियों की अनुबंध राशि, पढ़ें इस लेख में...

अमेरिका में वीडियो गेमिंग लीग/ एशियाई वीडियो गेमर्स करोड़ों रु. कमा रहे, वे दिनभर में 18 घंटे तक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हैं

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser