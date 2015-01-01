पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

लाइफ मैनेजमेंट:असफलता का भी सम्मान करें तो सफलता दूर नहीं

डॉ. उज्ज्वल पाटनी3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

असफलता का भी सम्मान होना चाहिए क्योंकि असफल होने का अर्थ है कि प्रयास तो किया ही गया। लेकिन किस असफलता का सम्मान होना चाहिए और किसका नहीं? आइए इस बार इसी की विस्तार से चर्चा करते हैं।

1. पूरी योजना बनाने के बाद भी असफल होना

यदि आप कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपने मार्केट, ग्राहक, प्रोडक्ट, लोकेशन, जरूरत आदि की सही रिसर्च नहीं की तो आपका असफल होना लाजिमी है। आपकी इस असफलता का सम्मान नहीं हो सकता क्योंकि यह तो मूर्खता है। लेकिन यदि यही असफलता पूरी योजना, सही टीम, सही रिसर्च और स्पष्ट विज़न के बावजूद होती है, तो इसका सम्मान होगा, क्योंकि यह असफलता नहीं है। इसलिए मूर्खों की तरह असफल मत हाेइए, योजना बनाने में समय दीजिए।

2. सभी संभावनाओं पर काम करने के बाद भी असफल होना

आपके पास हर समस्या के समाधान के लिए कई विकल्प हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सभी विकल्पों के लिए प्रयास किए या नहीं। क्या आपने ईगो की परवाह किए बिना सारे दरवाजे खटखटाए? हम बिना ज्यादा प्रयास किए ही अनुमान लगा लेते हैं कि हमें खारिज कर दिया जाएगा। ‘पॉसिबिलिटी थिंकिंग’ के सिद्धांत को मैं सालों से पढ़ा रहा हूं और मैंने देखा है कि जो लोग एक के बाद एक सारी संभावनाओं के लिए प्रयास करते हैं, अक्सर उनकी हार नहीं होती। अगर हार हो भी गई, तब भी इस असफलता का सम्मान ही होगा।

3. लक्ष्य के साथ काम करके भी असफल हो जाना

पॉवर थिंकिंग कहती है कि यदि आपने लक्ष्य बनाए, समय सीमा पर काम किया, उसके लिए खुद को झोंका और फिर भी असफल हो गए तब भी उस असफलता का सम्मान होगा। औसत लोगों के पास पहले तो लक्ष्य ही नहीं होते। होते भी हैं तो उन पर समय सीमा का कोई दबाव नहीं होता और इसलिए काम को टालते जाते हैं। जिनके लक्ष्यों में टाइमलाइन नहीं होती, उन्हें अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। लक्ष्य और समय सीमा तय किए बगैर असफल हुए तो शत प्रतिशत आपकी गलती है।

4. सही सलाह लेने के बावजूद असफल होना

कई लोग सलाह इसीलिए नहीं लेते क्योंकि उसके बाद जो मेहनत करनी पड़ेगी, वह करना नहीं चाहते। हमारे कान वही सुनना चाहते हैं, जो वो पसंद करते हैं। इसीलिए अक्सर बच्चे माता-पिता की नहीं सुनते। जरा-सी सलाह उनको ज़िंदगी में दखलंदाजी लगती है। अच्छे वीडियो, अच्छी पुस्तकें, हम जैसे कोच, आपके परिवारजन, इन सबकी सलाह लेकर भी आप असफल हो जाते हैं तो उस असफलता का सम्मान होगा। सही व्यक्ति से सलाह नहीं ली, खुद को परम ज्ञानी मानकर असफल हो गए तो आपके साथ किसी की सहानुभूति नहीं होगी।

यह बात मायने रखती है कि आप कितनी जल्दी खुद को उस जज़्बे के साथ दोबारा से तैयार करते हैं। जो आपके पास है उसी से शुरुआत करें, आप जहां है वहीं से शुरुआत करें। डर मिटाने का एक ही रास्ता है, सम्मानजनक असफलता की तैयारी करें, सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। (media@ujjwalpatni.com)

भाग्य, भगवान, प्रकृति, सरकार - किसको दोष दें?

आपने कोई योजना बनाई और पूरी ताकत झोंकने, सही सलाह लेने, सारी संभावना पर काम करने के बाद भी असफल हो गए तो फिर उसमें आपका कोई दोष नहीं। फिर यह मान लेना चाहिए कि केवल कर्म हमारे नियंत्रण में होता है, लेकिन परिणाम नहीं। भाग्य, भगवान, प्रकृति, सरकार जिस पर मर्जी हो दोष डालिए, लेकिन ये आपका बहाना नहीं बनना चाहिए। कुछ लोग खुद प्रयास नहीं करते और अपनी असफलता किसी ना किसी कंधे पर डाल देते हैं। ऐसा करके आप जीवन को ख़त्म कर देते हैं।

(डॉ. उज्ज्वल पाटनी - मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, बिजनेसजीतो के फाउंडर)

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें