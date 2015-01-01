पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

रसरंग:पढ़िए, आज के रसरंग की सारी स्टोरीज सिर्फ एक क्लिक पर

2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

1. राष्ट्रपति चुनाव के बाद सत्ता में कोई भी हो पर भारत और अमेरिका की दोस्ती रहेगी अटूट। जानिए, भारत और अमेरिका के बीच के वो समझौते जो भारत के दुश्मन देशों के लिए हैं सिरदर्द...

भारत-अमेरिका की दोस्ती क्या रहेगी फिर ऊंचाई पर

2. असफलता आपके प्रयासों को दर्शाती है। इसलिए, असफलता का भी सम्मान होना चाहिए लेकिन किस असफलता का सम्मान होना चाहिए और किसका नहीं? पढ़िए, इस लेख में...

असफलता का भी सम्मान करें तो सफलता दूर नहीं

3. हिंदू और जैन धर्म में गाय को सबसे पवित्र माना गया है। धरती और आजीविका को गाय के साथ जोड़ा जाता है। गाय से जुड़ी प्राचीनता और इतिहास जानने के लिए पढ़ें ये लेख...

भारत में गाय को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्यों दिया गया है इसे मां का दर्जा

4. दिवाली नजदीक ही है और इस मौके पर तीन महत्वपूर्ण फिल्में रिलीज होने वाली हैं। जानिए, वो कौनसी फिल्में हैं जो लगाएगी दिवाली के सेलिब्रेशन में एंटरटेनमेंट का तड़का...

दिवाली के मौके पर इन फिल्मों के साथ होगा डबल सेलिब्रेशन

5. पाकिस्तान से क्यों जुड़ा है प्राचीन मूर्ति और हज़ारों बरस पुरानी संस्कृतियों का रिश्ता। जानिए, इस लेख से क्या है मूर्तियों का इतिहास...

मिट्‌टी की तह में सोई मूर्तियों को चुराने वाले तस्कर

6. धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर और संजीव कुमार की 51 साल पुरानी फ़िल्म 'सत्यकाम' का संदेश आज भी समाज को आईना दिखाने के लिए कारगर है। जानिए, फ़िल्म 'सत्यकाम' के उन चर्चित सीन्स के बारे में जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया...

51 साल पुरानी फ़िल्म 'सत्यकाम' जिसने दुनिया की निर्लज्जता को खेंचकर चौराहे पर खड़ा कर दिया था

7. कर्नाटक और तमिलनाडु सहित 18 राज्यों में पटाखों पर प्रतिबंध। 9 हजार करोड़ के कारोबार पर चोट। जानें क्या है पटाखे बैन करने का कारण इस लेख में...

भारत में 9 हजार करोड़ का है पटाखा कारोबार, 5 लाख लोगों को रोजगार

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें