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पाकिस्तान डायरी:मिट्‌टी की तह में सोई मूर्तियों को चुराने वाले तस्कर

डॉ. उज्ज्वल पाटनी3 घंटे पहले
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अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को लौटाई गई दुर्लभ मूर्तियां।

पाकिस्तान के निर्माण को सिर्फ सात दशक गुज़रे हैं, लेकिन मोहनजोदाड़ो, मेहरगढ़ और गांधार की खुदाइयों ने इसका रिश्ता हज़ारों बरस पुरानी संस्कृतियों से जोड़ दिया है। हमारा इलाक़ा बौद्ध मत, हिंदू मत और प्राचीन यूनानी व ईरानी तहज़ीबों का रहनुमा रहा है। यही वजह है कि यहां इन मज़हबों और तहज़ीबों के आसार जगह-जगह मिलते हैं। बरसात के मौसम में बारिश इन टीलों को बहाकर ले जाती है जिनके नीचे ये निशानियां दफन हैं। वहां आस-पास की आबादी पहली बात तो यह कि पढ़ी-लिखी नहीं है।

दूसरी बात यह भी है कि वो कट्‌टर मुसलमान हैं, इसलिए वे इन मूर्तियों को या साथ में दफन हो जाने वाली चीज़ों को अपने मज़हब के ख़िलाफ समझते हैं। यही वजह है कि जब इन दुर्लभ चीज़ों को ख़रीदने के लिए कोई इनसे संपर्क करता है तो वे ख़ुश हो जाते हैं। इस तरह कुफ्र की ये निशानियां उनके पास से चली जाती हैं और इसके बदले उन्हें अच्छी रक़म मिल जाती है। यह सिलसिला आज से नहीं, सालों साल से चल रहा है। अब से पहले ये इन दुर्लभ चीज़ों को स्मगलरों को कौड़ी के मोल दे देते थे। लेकिन अब उन्हें इनकी क़ीमत पता चल गई है और मोलभाव करना आ गया है। तो वे इसी को अपनी अतिरिक्त आमदनी समझते हैं।

आज ये बातें इसलिए याद आ रही हैं कि अब से कुछ दिनों पहले अमेरिकी हुकूमत ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसिल जनरल आयशा अली को गांधार की बहुत सी दुर्लभ मूर्तियां और बहुत सी दूसरी सैकड़ों साल पुरानी चीज़ें वापस की हैं। इस मौके पर आयशा अली ने कहा कि यह हमारे लिए एक क़ीमती सरमाया है और इनकी वापसी पर जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए, वह कम है। बौद्धमत की ये चीज़ें 200 साल ईसा पूर्व सभ्यता की हैं।

ये उस ज़माने की हैं जब तक्षशिला, स्वात और चारसदा ने बौद्धमत को इलाक़े के सरकारी मज़हब के तौर पर अपना लिया था। यहां बौद्धमत के मानने वालों की एक निहायत शानदार यूनिवर्सिटी थी, जिसमें बौद्धमत की तालीम हासिल करने लोग दूर-दूर से आते थे। आज दुनिया के बेहतरीन म्यूज़ियम गांधार आर्ट के कई बेहतरीन नमूने रखते हैं। पाकिस्तान में इसका सबसे दुर्लभ नमूना लाहौर म्यूज़ियम में मौजूद है। ये ‘फास्टिंग बुद्धा’ है । फाक़ा करने वाले महात्मा बुद्ध की यह इकलौती मूर्ति है। अपनी तपस्या के दौरान महात्मा बुद्ध का पूरा जिस्म घुल गया था।

आयशा अली को बौद्ध की जो मूर्तियां मिली हैं, उनमें गांधार के बने हुए महात्मा बुद्ध की मूर्तियां हैं। वे उस पेड़ के नीचे बैठे हैं, जहां उन्हें निर्वाण मिला था। ये सब मूर्तियां दूसरी सदी की हैं। ये दुर्लभ चीज़ें एक कुख्यात तस्कर नाइफ होमसी से बरामद की गई हैं। यह शख़्स हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफग़ानिस्तान से ऐसे दुर्लभ नमूने ख़रीदता है और फिर बहुत ज़्यादा क़ीमत पर आगे बेच देता है। इस शख़्स से ये सब चीज़ें बरामद करने के लिए डिस्ट्रिक्ट अटार्नी ने कई सर्च वारंट जारी किए, इससे ये चीज़ें हासिल की और एक कार्यक्रम में पाकिस्तानी कौंसिल जनरल को वापस दी गईं। एक अंदाज़े के मुताबिक़ इन सबकी क़ीमत ढाई लाख डॉलर के आस-पास है।

यहां इस बात का भी ज़िक्र होना चाहिए कि इसी साल 14 अगस्त को हिंदुस्तान और लेबनान को अमेरिका ने प्राचीन काल की 10 बेशक़ीमती दुर्लभ चीज़ें वापस की हैं, जिनकी संयुक्त क़ीमत चोर बाज़ार में 10 लाख डॉलर थी। इनमें अप्सरा की एक निहायत हसीन मूर्ति भी थी जो 2006 में चोरी हुई थी। इसी तरह लेबनान की 1979 की ख़ानाजंगी के दौरान एक रोमन सिपाही की मूर्ति एक मंदिर से चुराई गई थी जो लेबनान को वापस की गई। साल 2011 में मिस्री इंक़लाब के दौरान सोने का एक ताबूत चुराया गया था। इन चोरियों की तफसील में जाइए तो अंदाज़ा होता है कि दुनिया में सिर्फ चुनाव के नतीजे ही नहीं चुराए जाते, वो लोग भी मौजूद हैं जो मिट्‌टी की तह में सोई हुई मूर्तियां चुराते हैं और उनके दाम खरे करते हैं।

(डॉ. उज्ज्वल पाटनी - मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, बिजनेसजीतो के फाउंडर)

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