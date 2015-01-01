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एंटरटेनमेंट की बर्फी:दिवाली के मौके पर इन फिल्मों के साथ होगा डबल सेलिब्रेशन

3 घंटे पहलेलेखक: भावना सोमैया
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‘सूरज पे मंगल भारी’ के एक दृश्य में दिलजीत दोसांझ और मनोज वाजपेयी।

दिवाली नजदीक ही है और इस मौके पर तीन महत्वपूर्ण फिल्में रिलीज होने वाली हैं। जिन कठिन हालात से हम सभी गुजर रहे हैं, उसमें इन फिल्मों का आना अपने आप में सुखद आश्चर्य से कम नहीं है।

इन तीन फिल्मों में सबसे अहम और विवादास्पद मूवी है अक्षय कुमार की ‘लक्ष्मी’ (सेंसर बोर्ड ने फिल्म के नाम से ‘बम’ हटाने को कहा था)। दूसरी मूवी है टी सीरीज द्वारा निर्मित और अनुराग बासू द्वारा निर्देशित ‘लूडो’ जिसमें अभिषेक बच्चन और आदित्य राय कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं। तीसरी मूवी है अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित ‘सूरज पे मंगल भारी’ जिसमें प्रतिभाशाली एक्टर मनोज वाजपेयी, दिलजीत दोसांझ और फातिमा सना शेख काम कर रहे हैं। फिल्म शादी की जासूसी एजेंसी की कहानी पर आधारित है जो दूल्हे की पृष्ठभूमि की जांच करती है। इसके ट्रेलर से पता चलता है कि वाजपेयी ने इसमें कई भूमिकाएं निभाई हैं- भिखारी, डिब्बेवाला से लेकर नव्वारी साड़ी में महाराष्ट्रीयन महिला तक की भूमिका। निर्माता ने इसका बिहाइंड द सीन्स वीडियो भी जारी किया है जिसमें मनोज वाजपेयी के प्रोस्थेटिक मेकअप के दृश्य दिखाए गए हैं।

अब यह देखना बड़ा ही दिलचस्प हो गया है कि दशकों के दौरान कैसे सिनेमा बदलता गया है। सिनेमा के पुराने खिलाड़ी बताते हैं कि एक समय वह था, जब फिल्में केवल दो टेबलों पर बनती थीं- एक स्क्रिप्ट की टेबल पर और दूसरी संपादन के टेबल पर। अब तीसरी टेबल भी आ गई है – मार्केटिंग की टेबल जो किसी भी फिल्म या किसी सितारे को आसमान की बुलंदी पर पहुंचा सकती है।

शूटिंग्स की रंगत फिर शबाब पर नजर आने लगी है। अधिकांश सितारे तो अभी देश में ही शूट कर रहे हैं, लेकिन कुछ विदेशों की लोकेशन पर भी चले गए हैं। इसकी पहल पूजा एंटरटेनमेंट ने की है। निर्माता जैकी भगनानी ने स्कॉटलैंड में ‘बेलबॉटम’ की शूटिंग का आइडिया दिया। क्रू मेंबर्स को वहां पहुंचाने के लिए उन्होंने एक चार्टर्ड फ्लाइट किराये पर ली। हर किसी को कोविड टेस्ट के बाद दो सप्ताह तक क्वारंटीन में रहना पड़ा। चूंकि अधिकांश लोग जैसे अक्षय कुमार, दीपशिखा और लारा दत्ता अपने परिवारों के साथ थे। इसलिए सभी को रुटीन जिंदगी में एक ब्रेक भी मिल गया। शूटिंग शुरू होने पर अक्षय ने एक दिन में थोड़ा ज्यादा काम करने का सुझाव दिया जिसे सबने मान लिया। इससे यूनिट ने समय से पहले ही काम निपटा लिया। इसे मैं ‘स्मार्ट प्रोड्यूसर’ नाम देना पसंद करुंगी।

सुभाष घई लाएंगे तीन नई फिल्में : फिल्म निर्माता सुभाष घई अपने बैनर मुक्ता आर्ट्स की सालगिरह पर हर साल भव्य पार्टी देते आए हैं। इसी मौके पर वे नई फिल्म की भी घोषणा करते। विधाता, हीरो, मेरी जंग, राम लखन, खलनायक जैसी फिल्में इसी तरह लॉन्च हुई थीं। समय बीतने के साथ मुक्ता आट्‌र्स ने फिल्मों के वितरण और प्रदर्शन पर फोकस करना शुरू किया। विसलिंग वूड्स फिल्म स्कूल भी प्रारंभ किया और फिल्मों के निर्माण-निर्देशन का काम कम कर दिया। लेकिन अब काफी अरसे बाद घई ने जी स्टूडियो के साथ तीन नई फिल्में बनाने की घोषणा की है। इन्हें 2021 में रिलीज करने का वादा किया है। यह उस बैनर के लिए ऊंची छलांग है जो पिछले कुछ समय से फिल्मों के निर्माण-निर्देशन से बाहर था।

ओम पुरी की याद में...: किसी एक्टर की मृत्यु के बाद उसके परिजन उसकी स्मृतियों को सदैव बनाए रखने का प्रयास करते हैं। हालांकि मैं ऐसे कई अभिनेताओं को जानती हूं जिन्होंने अपने परिवारों को हिदायत दे रखी थी कि उनके देहावसान के बाद उनका जन्मदिवस न मनाएं, जैसे राजकपूर और देवानंद। लेकिन वहीं दूसरी ओर बिमल राय जैसे महान फिल्मकार की पुत्री रिंकी भट्‌टाचार्य अपने पिता की याद में सालों से फिल्म फेस्टिवल आयोजित करते आई हैं। अब स्वर्गीय ओम पुरी की पत्नी नंदिता ने अपने पति की स्मृति में अपने बेटे इशान के साथ मिलकर एक फाउंडेशन शुरू किया है जो साल भर कई तरह की गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा। ओम पुरी के 70वें जन्मदिवस पर नंदिता ने यू ट्यूब पर चैनल भी शुरू किया है – पुरी बातें। उन्होंने बताया, ‘इसके पीछे सोच यह है कि दुनिया भर में उनका जन्मदिवस मनाना और भारत, केन्स, लंदन और अन्य जगहों पर उनकी फिल्में प्रदर्शित करना।’ यह विचार तो अच्छा है, लेकिन यह आसान भी नहीं है। हालांकि अगर नंदिता हैं तो फिर असंभव कुछ भी नहीं है।

(भावना सोमाया - जानी-मानी फिल्म लेखिका, समीक्षक और इतिहासकार हैं)

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