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सत्ता परिवर्तन की पड़ताल:भारत-अमेरिका की दोस्ती क्या रहेगी फिर ऊंचाई पर

डाॅ. रहीस सिंह3 घंटे पहले
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अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद अब यह सवाल बड़ी शिद्दत से उठेगा कि ट्रम्प के काल में दोनों देशों के रिश्तों में जो गर्मी आई थी, क्या वह बाइडेन काल में भी बनी रहेगी? आखिर क्या वजह है कि सत्ता में बदलाव के बाद भी इस दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाल ही हुए समझौते के प्रकाश में इसी की एक पड़ताल :

पोकरण-2 के बाद भारत-अमेरिका के बीच संबंधों की जो खाई चौड़ी हुई थी, उसे पाटने की शुरुआत बिल क्लिंटन की 2000 में की गई भारत यात्रा के साथ हुई थी। इसके साथ ही धीरे-धीरे दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होने शुरू हुए। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में अमेरिका ने भारत के समक्ष फाउंडेशनल समझौतों की पेशकश की थी, जिसने दोनों देेशों के औपचारिक संबंधों को दोस्ती की टेबल पर ला दिया। तब वाजपेयी ने घोषणा की थी कि भारत और अमेरिका अब ‘स्वाभाविक सहयोगी’ हैं। इसके बाद दोनों देशों के बीच स्थापित संबंधों में नए आयाम जुड़ते गए जो हाउडी मोदी से नमस्ते ट्रंप तक का सफर पूरा करते-करते भारत-अमेरिका को ऐसे दौर में ले गए हैं कि सत्ता में कोई भी रहे या आए, दोस्ती पर असर नहीं पड़ेगा।

चार समझौतों से पड़ी दोस्ती की नींव : भारत-अमेरिका की दोस्ती को नए आयाम पर पहुुंचाने में उन चार समझौतों का विशेष योगदान रहा जिन्हें फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स कहा जाता है।

पहला समझौता : जनरल सेक्युरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट (जीएसओएमआईए) वह पहला आधारभूत समझौता था, जिसने भारत-अमेरिका संबंधों में प्रगाढ़ता की नींव रखी थी। इस पर साल 2002 में हस्ताक्षर हुए थे। यह समझौता सैन्य सूचनाओं से जुड़ा है और इससे सैना के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह समझौता दोनों देशों को उनके पास मौजूद खुफिया जानकारियों को एक-दूूसरे की सेनाओं के साथ साझा करने की अनुमति देता है।

दूसरा समझौता : लाॅजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (लिमोआ), जिस पर साल 2016 में हस्ताक्षर हुए थे। यह समझौता डिफेंस लाॅजिस्ट्क्सि के हस्तांतरण की अनुमति देता है जिसके तहत भारत और अमेरिका की सेनाएं सैन्य आपूर्ति और दूसरे कार्यों के लिए एक-दूसरे के आर्मी बेस, एयर बेस और नौ-सैनिक बेस का उपयोग कर सकेंगी। इस समझौते के बाद अमेरिका ने भारत को अपना ‘मेजर डिफेंस पार्टनर’ घोषित कर कहा थ कि अब भारत की 99 प्रतिशत अमेरिकी रक्षा प्रौद्योगिकियों तक पहुंच होगी।

तीसरा समझौता : कम्युनिकेशंस कांपेटिबिलिटी एंड सिक्युरिटी एग्रीमेंट (काॅमकासा) पर साल 2018 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत भारत को अति सुरक्षित कोडयुक्त संचार प्रणाली हासिल होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह प्रौद्योगिकी उस दौर में महत्वपूर्ण हो जाती है, जब चीन ने अपनी रक्षा-रणनीति की गोटियां हिंद महासागर में इस तरह से बिछा रखी हों। इस समझौते के फलस्वरूप सी-17, सी-130 और पी-8आई जैसे अमेरिकी ओरिजिन मिलिट्री प्लेटफार्म भारत को सूचनाओं को इनक्रिप्ट करने वाले विशिष्ट उपकरण हस्तांतरित करेंगे।

चौथा समझौता : बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (बेका) पर पिछले पखवाड़े ही दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के प्रमुख रूप से दो आयाम हैं। पहला, भारत और अमेरिका भविष्य में महत्वपूर्ण और संवेदनशील खुफिया जानकारी साझा करेंगे और दूसरा, भारत अमेरिका से सबसे उन्नत हथियार और उपकरण खरीद सकेगा। इसके बाद भारत की क्लासीफाइड भू-स्थानिक डेटा के साथ-साथ सैन्य एप्लीकेशंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच होगी और दोनों देश मैप नाॅटिकल एवं एरोनाॅटिकल चार्ट, वाणिज्यिक एवं महत्वपूर्ण डेटा एक-दूसरे के साथ साझा कर सकेंगे।

दोस्ती से क्या फायदा?

  • इस दोस्ती के फलस्वरूप अमेरिका भारत को एसटीए-1 (कंट्रीज एनटाइटिल्ड टू स्टैटेजिक ट्रेड अथाॅराइजेशन) की श्रेणी प्रदान कर चुका है जो पहली बार किसी गैर नाटो देश के रूप में भारत को दी गई है। भारत को गैर नाटो देश होते हुए भी यदि यह सुविधा हासिल हुई है तो यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यही नहीं, भारत और अमेरिका की दोस्ती का ही परिणाम है कि भारत को एमटीसीआर (मिसाइल टैक्नोलाॅजी कंट्रोल रेजीम) में प्रवेश मिला जबकि अभी तक चीन इस व्यवस्था में प्रवेश पाने में असफल रहा है। इस वजह से भारत उच्च स्तरीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और खरीद करने में सक्षम हो गया। हालांकि अमेरिका ने एनएसजी में भी भारत के प्रवेश के लिए कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई।
  • अमेरिका ने तो इंडो-यूएस ज्वाइंट स्ट्रैटेजिक विज़न 2015 में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि हिंद महासागर और ट्रांस-पेसिफिक यानी इंडो-पैसिफिक में भारत के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। अमेरिका को यह भली-भांति मालूम है कि उसकी ‘पीवोट टू एशिया’ नीति भारत के बिना सफल नहीं हो पाएगी। चीन लद्दाख क्षेत्र में जिस तरह की रणनीति पर काम कर रहा है, अपनी आक्रामकता का जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है और पाकिस्तान सहित कई पड़ोसियों को भारत के खिलाफ उकसा रहा है, उसे देखते हुए चीन पर लगाम लगनी बहुत जरूरी है। यह तभी संभव है जब भारत इंडो-पैसिफिक में निर्णायक साझेदारी करे। चूंकि अमेरिका के हित भी इस क्षेत्र में हैं और यहां पर अमेरिका को चीन की तरफ से बड़ी चुनौती मिल रही है, इसलिए भारत-अमेरिका स्ट्रैटेजिक बाॅन्डिंग अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर रहेगी।
  • भारत और अमेरिका अब समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष में अपना सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो चुके हैं, इसलिए अब दोनों देशों को यह पता रहेगा कि समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष में क्या हो रहा है। यही नहीं, भारत ने निर्णय लिया है कि भारतीय नौसेना का एक अधिकारी अमेरिकी सेंट्रल कमांड में नियुक्त होगा जबकि अमेरिकी सैन्य अफसर की नियुक्ति भारत स्थित इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर में होगी जहां हिंद महासागर स्थित तमाम जहाजों की सूचनाएं दर्ज होती हैं।

कूटनीति और रक्षा पर अधिक फोकस!

हाल ही में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में दोनों देशों के बीच ‘2 प्लस 2 वार्ता हुई। इसका मतलब है दोनों देशों के दो-दो यानी चार मंत्रियों (दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री) की एक साथ वार्ता। यहां विदेश और रक्षा मंत्रियों के शामिल होने का मतलब यह है कि अब दोनों देश कूटनीति और वाणिज्य के बजाय कूटनीति और रक्षा पर अधिक फोकस कर रहे हैं। कूटनीति के साथ रक्षा पर विशेष फोकस की वजहें बदल रही विश्व व्यवस्था में मौजूद हैं। आज की स्थिति में जरूरी हो जाता है कि दो देशों के बीच स्थापित संबंधों (विशेषकर उनके जो विश्व व्यवस्था में अपना स्थान बरकरार रखना चाहते हैं) को मुख्य रूप से रक्षा और सामरिक रणनीति की तैयारियों की ओर मोड़ दिया जाए। भारत और अमेरिका ने यही किया जो दोस्ती को और भी पुख्ता बनाएगा।

(डाॅ. रहीस सिंह, विदेश मामलों के विशेषज्ञ)

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