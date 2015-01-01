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पोस्टल मत:डाक से वोट डालने वालों में डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक अधिक

एबी वेसोलिसएक घंटा पहले
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  • पोस्टल मतों को गिनने की प्रक्रिया दूसरे वोट के मुकाबले ज्यादा समय लेती है

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर सरसरी नजर डालने से स्पष्ट है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन को डाक मतपत्र अधिक संख्या में मिले हैं। मिशिगन, विस्कांसिन, वर्जीनिया और पेनसिल्वानिया में पहले प्रत्यक्ष मतदान से पड़े वोट गिने गए थे। यहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आगे थे। बाद में बाइडेन ने बढ़त बना ली। डाक मतपत्रों की गिनती होते ही बाइडेन आगे निकल गए। इसलिए ट्रम्प ने डाक मतपत्रों की गिनती को कानूनी विवाद का मुद्दा बनाया है।

महामारी से प्रभावित इस चुनाव में रिपब्लिकनों के मुकाबले डेमोक्रेट समर्थकों द्वारा डाक से अधिक मतदान की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। ट्रम्प कई माह से डाक वोटिंग पर प्रहार कर रहे थे। वे समर्थकों से मतदान केंद्र पर जाकर वोट देने की अपील करते थे। मारक्वीट यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल के एक सर्वे के अनुसार 67 प्रतिशत रिपब्लिकनों ने बताया कि वे वोटिंग के दिन स्वयं वोट देने जाएंगे। केवल 27 प्रतिशत डेमोक्रेट समर्थकों ने प्रत्यक्ष मतदान करने की जानकारी दी थी। डाक मतपत्र की गिनती में सामान्य वोट की तुलना में अधिक समय लगता है। चुनाव अधिकारियों को प्रत्येक वोट को लिफाफे से बाहर निकालना पड़ता है। फिर वोटर रजिस्ट्रेशन और हस्ताक्षर की जांच होती है। इसके बाद वोट गिनते हैं। राज्यों के नियम भी डाक मतपत्रों की गिनती के समय को प्रभावित करते हैं। राज्यों में पोस्टल बैलेट स्वीकार करने की तारीख अलग-अलग है।

गिनती की अलग तारीखों के कुछ उदाहरण देखिए। वेन काउंटी, मिशिगन में 3 नवंबर को ट्रम्प हजारों वोट से आगे थे। 4 नवंबर को डाक मतपत्र पहुंचते है तस्वीर बदल गई। बाइडेन आगे निकल गए। विस्कांसिन में ट्रम्प 3 नवंबर को 31 हजार वोटों से आगे थे। अगले दिन 69 हजार पोस्टल बैलेट की गिनती होने पर बाजी पलट गई। वर्जीनिया में ट्रम्प कई घंटों तक आगे रहे क्योंकि पहले प्रत्यक्ष वोटों की गिनती हो रही थी। 9 लाख डाक मतों की गिनती शुरु होते ही बाइडेन ने भारी बढ़त बना ली।

वाशिंगटन राज्य की रिपब्लिकन मंत्री किम वाइमन कहती हैं, डाक मतों की अधिक संख्या होने के कारण उनकी गिनती में कई दिन लग सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई धोखाधड़ी हो रही है। वाशिंगटन में 2011 से अधिकतर वोटिंग डाक के जरिये हो रही है। महामारी से पहले भी लाखों अमेरिकी वोटर डाक से वोट देते थे। इस कारण गिनती में कई दिन और कुछ सप्ताह तक लग जाते थे। इस साल अधिकतर राज्यों ने डाक वोटिंग की व्यवस्था का विस्तार किया है। इसलिए गिनती में अधिक समय लगना स्वाभाविक है।

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