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टाइम:पढ़िए, टाइम मैगजीन की इस हफ्ते की चुनिंदा स्टोरीज सिर्फ एक क्लिक पर

2 घंटे पहले
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1. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम लगभग तय है। बाइडेन जीत की चौखट पर हैं, तो वहीं ट्रम्प की नाव डूबती दिखाई दे रही है। जानिए, इस आलेख में बाइडेन की खासियत और ट्रम्प की खामियां के बारे में विस्तार से...

ट्रम्प उग्र और अराजक थे तो बाइडेन ने एकदम उल्टी छवि पेश की, शांति व स्थिरता का मैसेज दिया

2. सिंधु घाटी में हड़प्पा सभ्यता से लेकर सात हजार साल पुराने शहरों के इतिहास तक की जानकारी देती है ब्रिटिश इतिहासकार बेन विलसन की नई किताब- मेट्रोपोलिस

सात हजार साल तक पुराने ऐतिहासिक शहरों पर नजर

3. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में विवाद, डोनाल्ड ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से मतों की गिनती पर रोक लगाने की मांग की है। पढ़िए, राष्ट्रपति चुनाव का पूरा मामला इस लेख में...

वोटों की गिनती रोकने पर ट्रम्प की दलीलों से विशेषज्ञ असहमत

4. राष्ट्रपति चुनाव के मतों की गिनती में जिन जगहों पर ट्रम्प आगे चल रहे थे, वहां डाक मतपत्रों की गिनती होते ही बाइडेन ने बाजी पलट दी। जानिए, बाइडेन के लिए किस तरह संजीवनी साबित हुए डाक मतपत्र...

डाक से वोट डालने वालों में डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक अधिक

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वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

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