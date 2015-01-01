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शहरों की कहानी:सात हजार साल तक पुराने ऐतिहासिक शहरों पर नजर

एबेन शॉपिरो3 घंटे पहले
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  • बेन विलसन की नई किताब मेट्रोपोलिस में शहरों की कहानी

ब्रिटिश इतिहासकार बेन विलसन की नई किताब- मेट्रोपोलिस ऐसे दौर में शहरों के इतिहास की याद दिलाती है जब बड़े शहर संकट में हैं। वायरस महामारी के कारण न्यूयॉर्क, सैनफ्रांसिस्को सहित कई बड़े शहरों में मकानों के किराए कम हो गए हैं। लिहाजा, शहरों और महानगरीय जीवन पर किसी किताब के प्रकाशन का यह अनुकूल समय नहीं है। पुस्तक की भूमिका में विलसन लिखते हैं,कोविड-19 महामारी से शहरों की स्थिति कठिन हो सकती है।

लोग बड़े शहर छोड़ने का विचार कर सकते हैं। वे यह भी लिखते हैं, लेकिन शहर जुझारू होते हैं। स्थितियों के अनुरूप स्वयं को बदलते हैं। हर तरह की विपत्तियों का सामना कर सकते हैं। कई शहरी आविष्कार त्रासदियों के कारण सामने आए हैं। कई ऐतिहासिक उदाहरण बताते हैं कि शहरों को खारिज करना आसान नहीं है। मध्य काल में वेनिस और अन्य यूरोपीय शहरों की 30 प्रतिशत आबादी प्लेग से खत्म हो गई थी। लेकिन, वे शहर आज भी कायम हैं।

किताब में सात हजार साल पुराने शहरों का इतिहास है। इसकी शुरुआत विश्व के पहले शहर उरुक से होकर कई महाद्वीपों में फैले शहरी जनजीवन तक पहुंचती है। विलसन के लेखन में एक रिपोर्टर की झलक दिखाई पड़ती है। वे सिंधु घाटी में हड़प्पन सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक खोजों का जिक्र करते हैं। वे लिखते हैं, ये शहर इतने स्वच्छ थे कि आदम-हव्वा के गार्डन का ऐतिहासिक आधार रहे होंगे। किसी शहर में कचरे के निपटान का जैसा सिस्टम था, वैसा बहुत कम शहरों में रहा होगा। तीसरी शताब्दी में सिंधु घाटी के शहरों में इतनी फ्लश लेट्रिन थीं ,जितनी आज पाकिस्तान के उस क्षेत्र में नहीं होंगी।

विलसन पाठकों को चीन के दूरस्थ इलाकों में ले जाते हैं। वहां एक शहर बनाने के लिए 700 पहाड़ों को ढहा दिया गया। फिर मलबे से घाटियों को पाटकर निर्माण हुआ। किताब बताती है, मध्य युग में दुनिया के बीस बड़े शहरों में से 19 शहर मुस्लिम या चीनी साम्राज्य में थे।

किताब में घने-बसे शहरों के जनजीवन और खान-पान का जायजा लिया गया है। 1850 के सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड का भी ब्योरा है। प्राचीन काल के बेबीलोन से लेकर आधुनिक शहरों की गलियों में मिलने वाले जायकों का विवरण दिया गया है। लेखक ने लागोस जैसे उभरते शहरों की जीवंतता और लोगों की उद्यमिता पर भी नजर डाली है। वे लिखते हैं, शहर की अव्यवस्था गरीबी और शर्म का संकेत नहीं है। यह एक विकासशील शहर की गतिशीलता का संकेत है। जब भीड़ भरे शहर खतरनाक लगते हैं। वे डराते हैं तब शहरों के इतिहास को देखना दिलचस्प हो सकता है। मेट्रोपोलिस शहरों इलाकों के माध्यम से सभ्यता के इतिहास की झलक पेश करती है।

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