Dainik Bhaskar Dec 30, 2019, 04:50 PM IST

मुंबई. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे और वर्ली से विधायक आदित्य ठाकरे ने सोमवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान बतौर कैबिनट मंत्री शपथ ली। 29 साल के आदित्य राज्य के सबसे कम उम्र के कैबिनट मंत्री बने हैं। वे ठाकरे परिवार के दूसरे ऐसे सदस्य हैं जो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का हिस्सा है। इससे पहले उनके पिता उद्धव ठाकरे ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली थी। संभवत: महाराष्ट्र में यह पहली बार है जब पिता-पुत्र एक साथ मंत्रिमंडल में हैं।

शपथ ग्रहण के दौरान आदित्य ने अपनी मां और पिता का नाम लेकर शपथ ली। कहा जाता है कि सक्रिय राजनीति में आदित्य ठाकरे को लाने के पीछे उनके मां रश्मि ठाकरे का बड़ा योगदान रहा है।

17 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं आदित्य

चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक, आदित्य के पास 17 करोड़ की संपत्ति है। इसमें 11.38 करोड़ रुपए की चल और 4.67 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। आदित्य के बैंक अकाउंट में 10.36 करोड़ रुपए जमा हैं। उनके पास 6.50 लाख रुपए (मौजूदा कीमत) की बीएमडब्ल्यू कार भी है। आदित्य के पास 64.65 लाख रुपए के आभूषण भी हैं।

एलएलबी पास हैं आदित्य, एक भी मुकदमा नहीं

शिवसेना की युवा शाखा प्रमुख आदित्य ने 2011 में कला में स्नातक की शिक्षा पूरी की। इसके बाद 2015 में कानून में स्नातक (एलएलबी) की उपाधि हासिल की। हलफनामे में आदित्य ने बताया कि उनके खिलाफ एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

कविताएं भी लिखते हैं आदित्य

13 जून 1990 को मुंबई में जन्में आदित्य को कविता लिखने का शौक है। 2007 में उनकी कविताओं की एक किताब 'माई थॉट्स इन व्हाइट एंड ब्लैक' (My thoughts in white and black) प्रकाशित हो चुकी है। इसके अलावा वे गीत भी लिखते हैं। उनके लिखे गीतों का एल्बम 'उम्मीद' भी लॉन्च हो चुका है।

2009 से पार्टी में सक्रिय

आदित्य वर्ली से टिकट घोषित होने से पहले जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले थे। 2009 में राजनीति में उतरने के बाद से आदित्य संगठन में सक्रिय हैं। वे खुद पर्दे के पीछे रह कर नए युवा नेताओं का एक कैडर बना रहे हैं। राजनीति के साथ ही आदित्य ठाकरे पेज-थ्री पार्टी में भी नजर आते हैं। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख ऋतिक रोशन समेत बॉलीवुड के कई अभिनेता उनके दोस्त हैं। वे अक्सर फिल्मों के प्रीमियर में भी नजर आते हैं।