देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने शनिवार को शपथ ली थी

फडणवीस का इस्तीफा सोशल मीडिया पर हुआ ट्रेंड, यूजर्स ने मजेदार मीम बनाकर नेताओं ने निशाना साधा

Dainik Bhaskar Nov 26, 2019, 05:29 PM IST

मुंबई. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। इसको लेकर सोशल मीडिया यूजर्स अजित पवार को जिम्मेदार मानते हुए जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं शिवसेना पर भी कांग्रेस के साथ जाने को लेकर निशाना साधा जा रहा है। ट्विटर पर मजेदार मीम बनाकर उद्धव, अजित पवार, कांग्रेस और राकांपा पर निशाना साध रहे हैं।

आज संविधान दिवस पर संविधान को मानने वालों की जीत हुई है और नकारने वालों की करारी हार.



विशेष सांविधानिक शक्ति के दुरुपयोग के लिए नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए किसी और को भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, जिनकी ‘भोर की भूल’ ने आज देश को सारे विश्व के सामने शर्मिंदा किया है. #NoMoreBJP — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 26, 2019

यूजर्स ऐसे साध रहे हैं निशाना..

After Ajit Pawar's resignation,



Shah : pic.twitter.com/0YSoqpplxv — Not That Swaraj (@Polytikle) November 26, 2019

What a jump...! Please don’t try compare with recent (अजीत पवार) political circuse in #MaharastraPoliticalCrisis ...! pic.twitter.com/cbOSa76ZeV — Babulal Namdeo Bagul (@BnBagul) November 26, 2019

Fadnavis tried to catch ajit pawar #MaharashtraPoliticalDrama pic.twitter.com/tzzqEh3fpZ — shailendra sisodiya (@spsisodiya45) November 26, 2019