Dainik Bhaskar Mar 03, 2020, 10:54 AM IST

मुंबई. सोमवार रात को ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर ऐलान किया कि वे ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, जिसके बाद एक नई चर्चा शुरू हो गई। अब प्रधानमंत्री के विचारों का समर्थन करते हुए पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कहा कि वह भी पीएम मोदी का अनुसरण करेंगी और वे भी सोशल मीडिया छोड़ सकती हैं।

अमृता ने ट्वीट किया,'कभी-कभी छोटे निर्णय हमारा जीवन बदल देते हैं मैं अपने नेता के बताए रास्ते का अनुसरण करूंगी।' अमृता कई बार अपने ट्वीट को लेकर सुर्ख़ियों में रहे हैं। अमृता ने शिवसेना नेता और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे को ट्विटर पर कीड़ा कहा था, जिसके बाद उनपर जमकर निशाना साधा गया था।

Sometimes it’s the smallest decision that can change our life forever ! I will follow the path of my leader !! https://t.co/D7l1iZcosS