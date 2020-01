Dainik Bhaskar Jan 29, 2020, 11:33 AM IST

मुंबई. बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से आज(बुधवार को) एनआरसी, सीएए, एनपीआर के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसी कड़ी में पार्टी के दो दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने कांजुरमार्ग रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों द्वारा ट्रैक पर बैठने के कारण एक लोकल ट्रेन को तकरीबन 10 मिनट की देरी से स्टेशन से रवाना किया गया। जिसकी वजह से प्रदर्शनकारी और आम लोगों के बीच हल्की झड़प भी हो गई।

प्रदर्शन को देखते हुए स्लो लोकल ट्रेनों को फिलहाल कांजुरमार्ग रेलवे स्टेशन तक ही चलाया जा रहा है। सुबह का समय मुंबई में लोकल ट्रेनों का पीक आवर्स कहलाता है। इस दौरान ऑफिस, स्कूल और कॉलेज जाने वाले सबसे ज्यादा इनमें यात्रा करते हैं। इस प्रदर्शन को लेकर लोगों का गुस्सा भी ट्विटर पर निकल रहा है।

एक यूजर ने लिखा ...

Sudden protest, protestors against CAA and NRC, stopped Mumbai's lifeline local train at Kanjurmarg rly stn on Wednesday morning. However before cops could reach, they had to face angry commuters who were getting late for office.Should not harrrass common people pic.twitter.com/ljMx0uBZrL